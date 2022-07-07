 دراسة: أوروبا قد تشهد فصول صيف وشتاء أكثر جفافا في المستقبل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2022

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دراسة: أوروبا قد تشهد فصول صيف وشتاء أكثر جفافا في المستقبل

توقعت دراسة ألمانية أنه من الممكن أن تشهد أوروبا فصولا جافة في المستقبل. ويشير العلماء إلى أنه ومنذ ربيع هذا العام، شهدت أوروبا جفافا واسع النطاق أثرعلى مستويات المياه والزراعة وأدت إلى فرض قيود على استخدام المياه.

جفاف في إيطاليا (25/3/2022)

تتوقع دراسة أن تشهد أوروبا فصولا أكثر جفافا في المستقبل

 

يمكن أن تشهد أوروبا فصول صيف وشتاء أكثر جفافا في المستقبل، وفقا لدراسة مناخية حول الجفاف في القارة. وتتوقع الدراسة التي أجرتها هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن يتراجع معدل هطول الأمطار في منطقة البحر المتوسط على المدى الطويل، مع اعتماد مدى ذلك على مستوى الاحتباس الحراري.

مختارات

يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.

تتزايد الدعوات في إندونيسيا إلى زيادة الوعي الديني بحماية البيئة حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة جراء تفاقم ظاهرة التغير المناخي. ويقول خبراء إن ما يُعرف بـ "الإسلام البيئي" أو "الإسلام الأخضر" قد يدعم جهود حماية المناخ.

يعاني اليمن بجانب الحرب، من الجفاف ونقص الطاقة. أكثر قطاع يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة هو المُزارع الذي يبحث عن مصادر بديلة، والطاقة الشمسية جاءت بديلا ناجعا لتشغيل مضخات المزارع لكنها تتسبب بمشاكل أكبر بسبب عدم الترشيد.

يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.

كما أنها تتوقع خطر زيادة الجفاف في وسط أوروبا ولاسيما في غرب أوروبا. وأشار علماء المناخ إلى أنه منذ ربيع هذا العام، شهدت أوروبا جفافا واسع النطاق أثر بشكل كبير على مستويات المياه والزراعة وأدى ذلك إلى فرض قيود على استخدام المياه.

وكانت بعض مناطق أوروبا جافة أيضا خلال فصل الشتاء، بما في ذلك شمال إيطاليا. وشهد وسط البحر المتوسط رابع أكثر فصول الربيع جفافا منذ عام 1901، وفي ألمانيا كان كل ربيع تقريبا منذ عام 2009 جافا جدا.

ويمكن أن يحدث الجفاف أيضا في أجزاء كبيرة من أوروبا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تشير الحسابات الأولية إلى أن الأجواء ستكون مرة أخرى أكثر جفافا من المتوسط طويل الأجل للفترة المقارنة من عام 1991 إلى عام .2020

ولوحظ أن عجزا في هطول الأمطار آخذ في الظهور في جميع المناطق الأوروبية الـ 11 التي شملتها الدراسة تقريبا. وكانت فقط دول البلطيق والدول الاسكندنافية هي التي لم تشهد أمطارا قليلة جدا في الأشهر الأخيرة.

في المقابل، شهد وادي بو في شمال إيطاليا، الذي يعاني حاليا من الجفاف الشديد، هطول أمطار أقل من المتوسط منذ آب/أغسطس 2021، باستثناء تشرين الثاني/نوفمبر .2021

وعادة ما تكون أعلى كمية من الأمطار في الفترة ما بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر ، ولكن منذ آب/أغسطس 2021 ، جلبت خمسة من هذه الأشهر فقط ما بين 50 و 75% من الأمطار المعتادة.

كما شهد وسط أوروبا أمطارا أقل من المتوسط منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وكان الاستثناء الوحيد هو شباط/فبراير .2022

وكان شهر آذار/مارس 2022 جافا بشكل استثنائي، حيث جلب حوالي ثلث هطول الأمطار المعتاد فقط.

وشهدت بعض المناطق في إسبانيا والبرتغال  جفافا غير مسبوقا منذ وسط تحول يطال الإعصار العكسي في جزر الأزور تحت تأثير تغير المناخ

ويرى علماء أن إعصار الأزور العكسي الذي يحصل عندما يكون الضغط في منطقة من الغلاف الجوي أعلى من المناطق المجاورة الواقعة على الارتفاع عينه والموجودة بشكل رئيسي قرب أرخبيل جزر الأزور، يلعب دورا مهما على صعيد الطقس والاتجاهات المناخية في أوروبا الغربية على المدى الطويل.

وكانت دراسة مماثلة نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر جيوساينس" العلمية، أظهر الباحثون أن نظام الضغط الجوي المرتفع هذا "تغير بشكل جذري خلال القرن الماضي، وأن هذه التغييرات غير مسبوقة في مناخ شمال الأطلسي خلال الألفية الماضية".

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أ ف ب)

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إيطاليا تعلن الطوارئ بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ سبعين عاما