 دراسة أمريكية جديدة تشدد على ″براءة″ لقاح أسترازينيكا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 22.03.2021

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صحة

دراسة أمريكية جديدة تشدد على "براءة" لقاح أسترازينيكا

تراجعت الثقة في لقاح أسترازينيكا مع رفض قسم كبير من الأوروبيين تلقيه، في وقت تسارعت فيه مؤشرات موجة ثالثة للجائحة خصوصاً في أوروبا، ما يجعل من التطعيم ضرورة حيوية أكثر من أي وقت مضى.

ألمانيا في قبضة موجة ثالثة للوباء

ألمانيا في قبضة موجة ثالثة للوباء


اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجّد، المطوّر من قبل جامعة أوكسفورد البريطانية وشركة الأدوية السويدية أسترازينيكا، أكثر فعالية مما تمّ تداوله إلى غاية اللحظة وفق دراسة أمريكية جديدة، تطور جاء بعد اشتداد اللغط الدائر حول هذا اللقاح وتعليق العديد من الدول عملية التطعيم به لأيّام، منها من عاد إليه على غرار فرنسا وألمانيا ومنها من واصل التعليق كالدنمارك والنرويج وغيرها.

مختارات

وصفت وكالة الدواء الأوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا بأنه آمن وفعال، على الرغم من تقارير حول تسببه في جلطات الدم. وقبل ذلك أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا عن تمسكه باستخدام أسترازينيكا، حتى من دون وجود تصريح رسمي.

أخطر معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح السعودية والمغرب والبرازيل بأن الإمدادات القادمة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 ستتأخر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في الوقت الذي يعمل فيه المعهد على زيادة طاقته الإنتاجية.

جولة جديدة في الخلاف المستمر بين الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا، إذ تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بغضب عن "تقصير" الشركة في حق دول التكتل، بينما استطاعت إنجاح حملة التطعيم في بريطانيا.

بعد اجتماع مع رؤساء الولايات الألمانية أبدت المستشارة ميركل استعدادها للتطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19. مشيرة إلى أن ألمانيا ستطلب لقاح "سبوتنيك-في" الروسي في حالة ترخيصه بالاتحاد الأوروبي.

 
التهمة الرئيسية التي تواجه هذا اللقاح، التسبب في جلطات دماغية أو دموية، وذلك بعد تسجيل عشرات الحالات  عقب أخذ اللقاح.  لكن الدراسة التي حظيت باهتمام واسع من قبل الإعلام العالمي، عُرضت نتائجها اليوم الاثنين (22 مارس/ آذار 2021). وأعدتها الشركة المصنعة في الولايات المتحدة، البلد الذي لم يصرح بعد باستعماله. 
البيان الصحفي الذي نشرته شركة أسترازينيكا، أكد مختبرها أن اللقاح "فعّال بنسبة 79 في المئة" في منع حالات كوفيد التي تظهر عليها أعراض في أوساط السكان عموما. نتيجة باتت معروفة لكن الجديد الذي أتت به النتائج المقدمة أن نسبة فعّالية اللقاح" تصل إلى 100 بالمئة لمنع الإصابة بدرجة خطيرة وتطوّر الحالة لدرجة تستدعي إدخال المريض إلى المستشفى".

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تخوف أطباء ألمانيا من أن يكون تعليق لقاح أسترازينيكا قرارا جيو سياسي


وشملت المرحلة الثالثة من التجارب 32 ألفا و449 مشاركا وذلك في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو. أعطي اللقاح لثلثيهم، بحسب بيان شركة الأدوية. الأمر الثاني هو التأكيد على أن خطر تجلّط الدم لا يزيد عبر هذا اللقاح، إلا بين ثلاث إلى خمس حالات من أصل مليون حالة، في نتيجة مماثلة توصلت إليها وكالة الأدوية الأوروبية الخميس الماضي في دراستها. بعد ذلك أوصت دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة حملة التلقيح بأسترازينيكا مؤكدة فاعليته وأمنه. وكإجراء احترازي تمّ إدراج ملاحظة "حدوث حالات نادرة جدا من تجلط الدم" على علبة اللقاح. 

شكوك ونفور

منذ ظهور هذا اللقاح وهو عرضة لسمعة سيئة، بدأت بالتوصية التي اعتمدتها دول غربية على استخدامه لغير المسنين، نظرا لغياب البيانات المرتبطة بتأثيره على هذه الفئة في التجارب السابقة. ومع ذلك يبقى هذا التطعيم الأكثر أهمية خاصة بالنسبة للدول الفقيرة التي لن تستطع تأمين التعقيدات اللوجستية للقاحات الأخرى على غرار لقاحي موديرنا وبيونتك-بفايزر، التي تحتاج إلى ثلاجات خاصة بأقل من ناقص 75 درجة مأوية لتخزينها. 


التقارير الأخيرة ولتي ربطت بين أسترازينيكا وارتفاع خطر تجلط الدم، جعلت بدورها نحو 55 من المائة من الألمان يشككون في هذا اللقاح. قبل ذلك بأيام قليلة أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجري بين 12 و18 من الشهر الجاري، أن غالبية سكان ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، كانوا يعتقدون أن فوائده أكبر من أضراره. 
في هذا الإطار صرّح مات سميث وهو صحافي متخصص في البيانات في معهد "يوغوف" في بيان، "لم نلاحظ فقط ارتفاعاً كبيراً لعدد الاشخاص الذين يعتبرونه خطيراً في الأسبوعين الأخيرين في أوروبا، إنما لا يزال لقاح أسترايزينيكا يُعتبر على أنه أقل آماناً بكثير من لقاحي فايزر وموديرنا".

مشاهدة الفيديو 02:28

ألمانيا ما بين المخاوف من آثار لقاح أسترازينيكا وبطء عملية التلقيح


ومع انطلاق الموجة الثالثة للوباء والتي أجبرت الدول على مواصلة أو العودة للإغلاق لم يعد هناك مخرج آخر سوى الإسراع في وتيرة التطعيم للوصول إلى مناعة جماعية بأقصى سرعة. ومن تمّ هناك قناعة خصوصا في أوروبا أن جميع اللقاحات هي مفيدة لتحقيق هذا الغرض. وهو ما عبّر عنه المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون أمس الأحد معتبرا التطعيم "الطريق المستقيم الأخير لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم. اللقاحات قادمة، ستكون هنا".
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى جميع اللقاحات المتوفرة ضرورية لتوفير أكبر قدر من الجرعات تكفي للجميع، بما في ذلك لقاح أسترازينيكا. 

تداعيات سياسية
ولا يقتصر الجدل حول هذا اللقاح على المستوى الطبي، بل دخل أيضا إلى المعترك السياسي وأصبح محط شدّ وجذب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. فبروكسل تقول إنها لم تحصل على الجرعات المتفق عليها، وتطالب بتسليمها على الأقل "10 بالمائة من الجرعات المتوقعة لهذا العام بموجب العقد" المبرم، وإلا "فستوقف تسليم الجرعات التي تنتج على أراضيها".  تهديد ردّت عليه لندن بالدعوة إلى "توخي الحذر لأن ذلك ستكون له نتائج عكسية". 
ويتمّ تصنيع لقاح أسترازينيكا ضمن الأراضي الأوروبية خصوصاً في معملين في بلجيكا وهولندا وهما دولتان دعتا إلى الحذر حيال تشديد القيود على التصدير في وقت تدعم دول أوروبية أخرى على غرار فرنسا الأمر.
إلا أن الوقت يداهم خصوصاً في ألمانيا التي تستعد مساء الاثنين لإعلان تمديد وحتى تشديد القيود في مواجهة الموجة الثالثة من الوباء التي تبدو أكثر ضراوة، رغم وجود خطر تأجيج استياء الرأي العام المتزايد أصلاً.

و.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز) 

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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