 دراسة أمريكية تحذر.. الحب قد يجعلك بدينا! | عالم المنوعات | DW | 02.10.2018

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منوعات

دراسة أمريكية تحذر.. الحب قد يجعلك بدينا!

الحب يزيد من وزنك، هذا ما كشفته دراسة حديثة رصدت التغييرات في حجم من وقعوا في الحب من الجنسين. وبينت الدراسة أنه أثناء فترة الصداقة والشراكة التي يقضيها الشخص مع الجنس الآخر قد تصل نسبة الزيادة في الون إلى حد 15 كغم.

Liebespaar Eisbecher (Colourbox/Kzenon)

الحب الجديد هو مثل حياة جديدة مع بضعة كيلوغرامات إضافية  أكثر، هذا ما أكدته دراسة أمريكية حديثة رصدت التغييرات في مستوى الدهون في الجسم والتغييرات في الوزن للعديد من الأشخاص الذين دخلوا في علاقة حب جديدة وانتهت بشراكة طويلة. وبينت الدراسة أن مقدار ما يكسبه الشخص الأمريكي أثناء التعارف وما بعهدها قد يصل إلى 15 كيلوغراما .

ووفقا للدراسة التي أجراها مركز  OnePoll لدراسات  بيانات السوق  والتي نشرها موقع Fit المختص بقضايا الصحة والتغذية، فإن 75 بالمئة من أصل 2000 مشارك في هذه التجربة قالوا إن أوزانهم قد ازدادت خلال فترة شراكتهم في المتوسط ​​، وزاد الرجال في السنة الأولى من علاقة الحب ثمانية كيلوغرامات ثم ازدادت أوزانهم تدريجيا بعدها ليصبح المجموع 16 كيلوغراما. ووفقا للدراسة فإن العديد من النساء أحجمن عن ذكر حقيقة أوزانهن مقارنة بالرجال الذين بدوا أكثر انفتاحا في هذا الموضوع.

ووفقا لموقع "فوكس نيوز" الذي نشر بدوره هذه الدراسة، فإن التغيير في الروتين اليومي والزيادة في طلب تناول الطعام في الخارج أو الطهي في المنزل وشرب الكحوليات معا كان من ضمن المسببات الكبرى  لهذه الزيادة. أما المسبب الآخر فقد كان الوصول إلى ما وصفته الدراسة بأنه " فترة الراحة"، حيث يشعر الانسان في هذه الفترة أنه غير معني بالكمال الذي كان يدفعه للتصرف بشكل أكثر حذرا،  بمعنى أن كل طرف في هذه العلاقة لم يعد مطالبا بإبراز أفضل ما لديه من أجل كسب الآخر. ولم يعد يشعر بالضغط  من أجل الظهور بالمظهر الأمثل للشريك، حيث قال 64٪ من المشاركين إن ذلك كان عاملاً في زيادة الوزن لديهم.

ومع ذلك، فإن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة وصلوا إلى المرحلة المريحة من علاقاتهم في وقت أسرع (ما يزيد قليلا عن عشرة أشهر) مقارنة بأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45-54 الذين استغرقوا أطول وقت للوصول إلى هذه المرحلة.

الأمر الجيد أن معظم الأفراد المشاركين في الدراسة حققوا نجاحات في مراحل متأخرة تمثلت في قدرتهم على خفض أوزانهم مجددا، حيث أكد أكثر من 55 بالمئة من المشاركين في الدراسة أنهم فقدوا الوزن الزائد بعض فترة من نجاح هذه العلاقة.

مختارات

يرى البعض أن لخل التفاح فوائده صحية جمة ولا ينكر العلماء وجود عناصر غذائية كثيرة فيه لكنهم يحذرون من مخاطر إساءة استخدامه، بيد أن دراسة يابانية حاولت معرفة قدرته على المساعدة على إنقاص الوزن فكانت النتائج مثيرة للاهتمام. (07.05.2016)

إذا كنت قد سمعت عن حمية "البحر المتوسط" من قبل، فمن الممكن بأنك قد علمت الفوائد الصحية الكبيرة لها. إذ لا تقتصر فوائدها على الصحة الجسدية فحسب، بل تؤثر على المزاج أيضا، كما أظهرت دراسة جديدة. (27.09.2018)

ولا يمكن إنكار فوائد ممارسة الرياضة والأكل الصحي معًا ، حيث إن أولئك الذين نجحوا في علاقاتهم فقدوا الوزن أكثر من أولئك الذين لم تنجح علاقاتهم.

وقالت الدكتورة باميلا بيكي، وهي أستاذة مساعدة في كلية الطب بجامعة ميريلاند، "نحن نعلم أن العلاقات الوثيقة تؤثر على النتائج الصحية للأفراد. هذه البيانات مؤشر واضح على أن الأزواج الذين يدعمون بعضهم البعض في نمط حياة صحي معا يمكن أن يجنيا فوائد السعادة معا أيضا." بحسب موقع "فوكس نيوز".

وتضيف بيكي أن هناك آثار جانبية سلبية طويلة الأجل لزيادة الوزن  "مثل ارتفاع ضغط الدم ، وتوقف التنفس أثناء النوم، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب ، وأنواع معينة من السرطان إلى غير ذلك من الأمراض. ولكن من خلال الانخراط في عادات صحية، يمكن للأزواج أن يمنعوا هذه المشاكل في الوقت الذي يقومون أيضًا ببناء أساس قوي من أجل صجة أفضل.

ع.أ.ج/ع.ش 

  • Messe Tendence 2012 in Frankfurt am Main

    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    تخفيض الكربوهيدرات

    الابتعاد عن تناول المعكرونة والأرز والبطاطس والخبز، وعدم تزويد الجسم بالكربوهيدرات يعني أن على الجسم الحصول على الطاقة من الدهون الاحتياطية المخزنة لديه. لذا تنصح أخصائية التغذية لانغ بالحد من تناول منتجات الطحين الأبيض والمشروبات السكرية والأطعمة المحلاة واستبدالها بالحبوب.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    مضغ العلكة

    يمنح مضغ العلكة المستمر الإحساس بالشبع ويقضي على الشعور بالجوع، إلا أن أخصائية التغذية فراوكيه لانغ ترى أن مضغ العلكة يساعدنا على عدم التفكير بالطعام، لكنه في الوقت ذاته انه يحفز اللعاب وينتج المزيد من الأحماض المعدية ما يحفز الشهية أيضا ولا يساعد على تغير النظام الغذائي . ما يعني أن مضغ العلكة وسيلة غير فعالة.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    تناول حبوب القهوة الطازجة

    تحفز القهوة الطازجة عملية إذابة الدهون ما يساعد على إنقاص الوزن بسهولة، إلا أن خبيرة التغذية لانغ لا تنصح بتناول المواد التي تساعد على حرق الدهون، إذ لا يمكن تحديد الكمية اللازمة للحصول على ذلك، كما أن تأثيراتها الجانبية غير معروفة أيضا.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    إلغاء وجبة العشاء

    أي عدم الحصول على سعرات حرارية مساء، وذلك لإراحة الجسم من الطعام لمدة 14 ساعة. ما يمنحه وقتا كافيا لحرق الدهون. غير أن أخصائية التغذية لانغ ترى الأمر بطريقة أخرى، فمهمة الطعام برأيها لا تتوقف على التغذية فحسب بل لها دور في التأثير على العوامل العاطفية والاجتماعية. ما يعني أن التنازل عن وجبة العشاء لا يناسب نمط حياتنا، كما أن عدم تناول الطعام مساء قد يؤدي إلى حالات جوع شديدة في منتصف الليل.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    تقليل كمية الطعام

    تساعد كمية الطعام القليلة على تناول كميات أقل وتشعرنا بالشبع أيضا. لذا تنصح أخصائية التغذية لانغ باستخدام أطباق صغيرة. فالطبق الصغير الممتلئ يمنحنا بسرعة شعورا بالشبع والاكتفاء ويجعل دماغنا يشعر بالشبع.

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    معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

    الاستفسار عن نصائح تخفيف الوزن قبل تجريبها

    من الأفضل الاستفسار عن أحدث صيحات ونصائح تخفيف الوزن. فالمفيد منها قليل وأفضل نصيحة للمحافظة على جسم رشيق هو اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

    الكاتب: DW/ دالين صلاحية


مختارات

معتقدات خاطئة للقضاء على السمنة يجب تجنبها

تكثر الإرشادات التي تساعد أولئك الذين يرغبون في إنقاص وزنهم بسرعة، إلا أن خبراء التغذية ينصحون عدم إتباع هذه الوسائل بدون معرفة تأثيرها على النظام الغذائي. جولة مصورة للتعرف على بعض المعتقدات الخاطئة لتخفيف الوزن. (10.04.2014)  

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