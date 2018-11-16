دراسة ألمانية: قبول الأطفال للمهاجرين يتراجع مع تقدمهم في العمر

ذكرت دراسة حديثة، أجريت على 10 آلاف تلميذ تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة والرابعة عشر، أن ثلاثة أرباعهم (75%) أيدوا بقوة استقبال مهاجرين من البلدان التي تعاني الفقر والصراعات. ولم يبدِ سوى 10 بالمئة من المستطلع آراؤهم معارضتهم القوية لاستقبال المهاجرين، حسب الدراسة التي نشرت يوم الخميس (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018).

وكشفت الدراسة أنه كلما تقدم الطفل بالعمر تراجعت نسبة التأييد والتسامح لديه إزاء المهاجرين. كما يلعب محل الإقامة دوراً مهماً في هذا المضمار، حيث كان أطفال ولايات شمال الراين-ويستفاليا وبرلين وبريمن وهامبورغ أكثر انفتاحاً من نظرائهم في ولايات ألمانيا الشرقية (سابقاً) مثل تورنغن وبراندنبورغ وسكسونيا-أنهالت وسكسونيا. وقال 61 بالمئة من الأطفال أنه لديهم أصدقاء من المهاجرين، ولاسيما ذوي الأصول المهاجرة منهم.

وتوجهت هذه الدراسة للأطفال بالسؤال عن مخاوفهم ورغباتهم حول مواضيع اجتماعية تتعلق بالأصدقاء والمدرسة والأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "ProKids" تجري منذ عام 1997 دراسات مسحية سنوية وفق الفقرة الأولى من المادة 12 لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل والتي تنص على أنه "تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه".

خ.س/ع.ج (DW)