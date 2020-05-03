دراسة ألمانية: فيروس كورونا يصيب القلب أيضا!

يبدو أن الخوف من فيروس كورونا لم يعد محصورا فقط في الإصابة به، حيث يسعى العلماء حاليا إلى التعرف على الآثار المختلفة التي ربما تخلفها الإصابة بالفيروس علي المدى الطويل. وكشفت دراسة ألمانية حديثة أن فيروس كورونا المستجد من الممكن أن يصيب القلب، وفقا لدراسة أجراها المستشفى الجامعي هامبورغ إبندورف.

تم إجراء الدراسة على 39 مريض قلب يصل متوسط أعمارهم إلى 85 عاما فقدوا جميعا الحياة عقب إصابتهم بفيروس كورونا. وأوضح المشرف على الدراسة، ديرك فيسترمان، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا يمكنه إصابة خلايا القلب والتكاثر فيها، مضيفا أن الفيروس قادر أيضا على تغيير النشاط الجيني لخلايا القلب المصابة به.

ولكن في المقابل، لم توضح الدراسة ما إذا كان لكل هذا تأثيرات على الحالة الصحية لمصابي الفيروس من مرضى القلب بعد تعافيهم. ووفقا لبيان صادر عن مستشفى هامبورغ-غبندورف الجامعي، من الممكن أن يكون للنشاط المتغير للجينات في خلايا القلب عواقب طويلة المدى على صحة المصابين. ولهذا تؤكد الدراسة على ضرورة إجراء سلسلة من الفحوصات على مصابي كورونا في المستقبل بعد التعافي من الفيروس.

وكان الباحثون قد تمكنوا من رصد الفيروس المستجد في أنسجة القلب لدى نحو ثلثي المرضى الذي تم إجراء الدراسة على قلوبهم، بينما تم العثور في 16 حالة على الفيروس بكميات قد تكون لها آثار سريرية، وفقا للبيان الصادر عن المستشفى. ومن المقرر إتاحة نتائج الدراسة عبر نشرها في دروية "غاما كارديولوجي" المتخصصة في أبحاث القلب.

د.ب/ع.ش (د ب أ)