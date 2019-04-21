 دراسة ألمانية: اليمين الشعبوي يخترق ألمانيا من وسطها | سياسة واقتصاد | DW | 25.04.2019

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سياسة واقتصاد

دراسة ألمانية: اليمين الشعبوي يخترق ألمانيا من وسطها

الغالبية العظمى من الألمان يقرون مبادئ وقيم الديمقراطية، ولكن أي منها؟ فيما ليس كل المواطنين يحترمون مبدأ الحقوق المتساوية للجميع والتعددية الثقافية، كما خلصت نتائج دراسة ألمانية حديثة بعنوان "دراسة عن الوسط السياسي".

BG Reise Reichstag | Sommer in Berlin (picture-alliance/dpa/O. Spata)

ليس التطرف اليميني المتشدد والمتمثل في مواقف فردية، وحده ما يحذر منه القائمون على الدراسة الألمانية الحديثة بعنوان "دراسة عن الوسط السياسي" "Mitte-Studie". وأظهرت الدراسة أن نسبة المواطنين الألمان المتبنين للفكر اليميني، ثابتة منذ عامين على 2.5 في المائة. وتؤكد فرانسيسكا شروتر، من مؤسسة فريدريش إيبرت (FES) التي اعدت الدراسة: "إن الرفض أو التقليل من شأن بعض من فئات المجتمع، والإيمان بنظريات المؤامرة أو التأييد الخفي لأشكال الحكم الاستبدادي، هي المسيطرة على المشهد اليميني". وأضافت: "المواقف اليمينية المتطرفة الفردية والمواقف اليمينية الشعبوية تجد لها مكاناً راسخاً في وسط المجتمع الألماني".

مختارات

يقدم حزب "البديل" اليميني الشعبوي في ألمانيا نفسه بديلا "نظيفا" للأحزاب التقليدية التي يتهمها بالفساد. الحزب نفسه متورط حاليا في فضيحة تبرعات غير قانونية. كما أن تحقيقات صحفية تقود لملياردير بافاري مثير كأحد أبرز مموليه. (24.11.2018)

فيما يجري الادعاء العام تحقيقات بشأن الاشتباه بانتهاك حزب "البديل" اليميني الشعبوي قانون تمويل الأحزاب بسبب فضيحة تبرعات، هاجمت رئيسة كتلته البرلمانية الأحزاب الألمانية وخصوصا حزب المستشارة ميركل قائلة: بيوتكم من زجاج. (21.11.2018)

منذ عام 2006، تقوم مؤسسة فريدريش إيبرت (FES)، المؤسسة البحثية القريبة للاشتراكيين الديموقراطيين الألمان (SPD)، باستطلاع رأي الشعب الألماني حول الفكر اليميني. ومنذ عام 2014، ربطت النتائج التي توصلت إليها مع نتائج الدراسة طويلة الأجل "العداء الذي يركز على شرائح اجتماعية محددة" لمعهد البحوث المتعددة التخصصات بشأن الصراعات والعنف (IKG). وقد جمع الباحثون في جامعة بيليفيلد بياناتهم منذ عام 2002، والتي تُنشر كل سنتين في الدراسة الألمانية المعروفة بـاسم "دراسة عن الوسط السياسي" "Mitte-Studie".

اليمين الشعبوي ليس ظاهرة جديدة

تضمت الدراسة، التي شملت الفترة  ما بين سبتمبر/ أيلول عام 2018 وفبراير/ شباط عام 2019، مقابلات ضمن استطلاع رأي عبر الهاتف مع 1890 من الألمان، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و97 عاماً. ويعود نموذج قائمة الأسئلة الحالي في مجمله إلى نموذج الأسئلة، الذي وُضع منذ عام 2002.

وتُظهر النتائج أن انتشار اليمين الشعبوي، على عكس التصور السائد، ليس بظاهرة جديدة على ألمانيا. من جهة أخرى تشير نتائج الدراسة إلى عكس ذلك: فقد كان كل شخص من أصل ثمانية متبني للفكر العنصري، خلافاً للأعوام 2018 و2019، حيث بلغت النسبة شخص واحد من أصل أربعة عشر. كما بلغ العداء للمسلمين في عام 2006 نسبة أكثر من 30 في المائة، أي أكثر بكثير عن نتائج الدراسة الماضية، حيث كانت تبلغ نسبتهم18.7 في المائة. وكانت تحظى معاداة السامية وكراهية الأجانب بشعبية مضاعفة تقرياً بين المشاركين في الاستطلاع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مقارنة مع نتائج الدراسات الحديثة.

ترسخ النظرة الدونية لطالبي اللجوء

وتوضح شروتر أن مصطلح "كراهية الأجانب" المثير للجدل، يُستخدم في غياب بديل أفضل: "نحن نعلم أننا بهذا نوصل مشاعر غربة للآخرين". وأضافت:"إن العداء هو نتيجة شعور بالغربة والاختلاف، الذي يوصله شخص لآخر".

خلال السنوات القليلة الماضية، عرفت ظاهرة واحدة في نطاق اليمين الشعبوي، ارتفاعاً ملحوظاً، وهي النظرة الدونية لطالبي اللجوء، إذ عرفت نسبتها ارتفاعاً للمرة الثالثة على التوالي من 44.3 في المائة في عام 2014 إلى 54 في المائة الآن. ورفض المشاركون في الاستطلاع سخاء الحكومة في تعاملها مع إجراءات اللجوء ووجدوا أن معظم طالبي لا يتم ملاحقتهم في بلدانهم. وتقول الخبيرة من مؤسسة فريدريش إيبرت (FES): "لقد تفاجئنا بهذه النتيجة لأنها تأتي بعد انخفاض عدد طلبات اللجوء الجديدة بشكل كبير منذ عام 2016".

غرب يساري وشرق يميني 

ينتشر الفكر اليميني بالأخص في ألمانيا الشرقية. وتؤكد الدراسة الألمانية التصور السائد بأن الألمان الشرقيين يتبنون في أغلب الأحيان الفكر اليميني أكثر من الألمان الغربيين. لكن وفقاً للدراسة، فإن الفرق ليس كبيراً كما توحي الصورة النمطية. وبهذا فإن التطرف اليميني، متواجد في جميع أنحاء البلاد تقريباً. وعلى النقيض من ذلك، فإن وجهات النظر اليمينية الشعبوية أكثر انتشاراً في الولايات الألمانية الجديدة، بحسب الدراسة: بينما يرفض نصف المستطلعة آرائهم من ألمانيا الغربية، اللاجئين عموما، فإن كل اثنين من أصل ثلاثة من ألمانيا الشرقية، يفعلون ذلك. كما أن 26 من أصل 100 ألماني شرقي و 19 من أصل 100 ألماني غربي، لهم نظرة دونية للمسلمين. ووفقاً للقائمين على الدراسة "فإن الغضب الجماعي من الهجرة في الشرق أعلى بكثير( 52 في المائة) عنه في الغرب( 44 في المائة)".

كما تقل الثقة في الديمقراطية الألمانية في الولايات الجديدة عنها في الولايات القديمة، كما أن تأييد الاستبداد الفكري أكثر انتشاراً هناك.

Rassismus im Fussball - (picture-alliance/dpa/R. Haid)

فعاليات المجتمع المدني ضد اليمين الشعبوي

خصص القائمون على الدراسة الألمانية، وخاصة فرانسيسكا شروتر، فصلاً كاملاً لأسباب ذلك. وترى شروتر، التي ولدت ونشأت في دريسدن عام 1978، وعايشت النشوة وخيبة الأمل إبان إعادة توحيد البلاد، مجموعة من الأسباب منها الفهم المختلف للديمقراطية والوضع الحالي في بعض المناطق ذات البنية الاقتصادية الضعيفة.

الإيمان بنظريات المؤامرة

توجد مناطق ضعيفة البنية الاقتصادية في غرب ألمانيا. وعن هذا أيضاً، أعرب المشاركون في استطلاع الرأي عن نقص كبير في الثقة بالديمقراطية ومؤسساتها. ويبدو أن نصف من تمت مقابلتهم يعتقدون أن هناك منظمات سرية تؤثر على القرارات السياسية. وحوالي ثلثهم يشعرون أنهم غير مُمثلين بشكل صحيح، ويعتبرون القرارات الديمقراطية بمثابة "تنازلات عرجاء" ويعتقدون أن "الحكومة تُبقي الحقيقة بعيدة عن الجمهور". أما ما يقرب من ربع المشاركين في الاستطلاع يرون أن السياسة والإعلام هما وجهان لعملة واحدة.

وإذا كان الكثير من الألمان يفكرون بشكل سيء تجاه فئات معينة في المجتمع، وكذلك عن المؤسسات المدنية والسياسية، وعن السياسة ووسائل الإعلام، فكيف يمكن أن يكون 86 في المائة من المشاركين في الوقت نفسه يعتقدون أن لا بديل للنظام الديمقراطي وأن 93 في المائة منهم يضعون الكرامة والمساواة بين الناس في المقام الأول؟ يجيب مؤلف الدراسة، فيلهلم بيرغان من جامعة بيليفيلد: "أن جزء من أفراد المجتمع لا يعطون مفاهيم القيم والمبادئ الديمقراطية حق قدرها".

وتشكل الحركات اليمينية الجديدة، معضلة إضافية. ولتجاوزها، تضع الدراسة ثلاثة نقاط أساسية، وهي المزيد من الديمقراطية، مواجهة الأحكام المسبقة، وأخيراً عدم الاستهانة بالآراء المعادية وغير الديمقراطية.

جان د. فالتر/ إ. م

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

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