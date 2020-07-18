 دراسة ألمانية: الرياضة تقلل من خطر الإصابة بالماء الأزرق | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.07.2020

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صحة

دراسة ألمانية: الرياضة تقلل من خطر الإصابة بالماء الأزرق

تنشيط الجسم بالرياضة المنتظمة يخفض من احتمال إصابة العين بالماء الأزرق (غلوكوما) الذي يحدث نتيجة ارتفاع الضغط فيها، حسب دراسة ألمانية حديثة. ولكن هل تساعد الرياضة في إبطاء سرعة تقدم المرض، بعد الإصابة به؟

الماء الأزرق مرض شايع ويؤدي للعماء في حالات كثيرة

الماء الأزرق مرض شايع ويؤدي للعماء في حالات كثيرة

أكد خبراء "جمعية طب العيون الألمانية" (DOG) أن الدراسات أثبتت أن الرياضة كركوب الدراجة الهوائية والمشي تخفض الضغط بالعين ما يقلل من احتمال الإصابة بالماء الأزرق (غلوكوما).

والماء الأزرق (أو المياة الزرقاء) هو أكثر الأسباب شيوعاً للعمى في ألمانيا، التي يبلغ عدد المصابين بالماء الأزرق فيها حوالي مليون إنسان.

مختارات

ربط تقرير طبي حديث بين بطء القراءة وبين جفاف عين الإنسان، وأكد أطباء عيون أن الجفاف له تأثير سلبي على القدرة على القراءة حتى لو كان الإبصار سليما، ويشكل هذا التقرير خطوة في مجال قياس الإعاقة الوظيفية بالنسبة للعين. (17.08.2016)

الماء الأزرق من أكثر الأسباب الشائعة للعمى، ووفقا لخبراء الصحة فإن علاج هذا المرض ممكن لدى اكتشافه مبكرا، لكن غالبا ما يتم إدراك المرض متأخرا، والعلاج بالتيار الكهربائي المتردد قد يكون الأمل الجديد لمرضى الماء الأزرق. (03.12.2015)

يبدو أن عجلة العلم ماضية بقوة في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعاني منها البشرية. دراسة حديثة تتوصل إلى نتائج مشجعة قد تساعد في الكشف المبكر عن مرض الخرف (الزهايمر) عن طريق فحص حركة "بؤبؤ العين". (04.11.2019)

وأظهرت دراسة أجريت على 9519 رجل وامرأة بين أعمار 40 و81 في ألمانيا أن معدل إصابة الممارسين للرياضة والنشيطين جسمانياً أقل من أولئك غير الممارسين والذي لا يحركون أجسامهم كثيراً، مع الأخذ بعين الاعتبار باقي العوامل كالتغذية وتعاطي الكحول والتدخين، حسب ما نقل تلفزيون RTF1 المحلي الألماني عن مدير قسم طب العيون في مشفى ماغديبورغ الجامعي، هاغن تيمي.

وحسب البرفيسور الألماني فإن الرياضات الهوائية كركوب الدراجة والمشي تخفض من ضغط العين وتحسن من وصول الدم إلى رأس العصب البصري وتحفز من آليات إصلاح الخلايا العصبية في الدماغ.

ولكن هل تساعد الرياضة في إيقاف تقدم المرض، بعد الإصابة به؟ هذه المسألة لم تُجرَ عليها أبحاث كافية. دراسة على 141 مصاب بالماء الأزرق أظهرت أن التأثير ليس كبيراً. "يتعين على المريض مشي 5000 خطوة أو القيام بساعتين من النشاط البدني كل يوم لتقليل سرعة تقدم المرض بمعدل 10 بالمئة سنوياً"، حسب الأستاذ هاغن تيمي.

ويبقى التشخيص والعلاج المبكرين أفضل وسيلة للوقاية من العمى الذي يسببه الماء الأزرق. لا يشعر المرض بارتفاع الضغط في العين. وينصح مدير قسم طب العيون في مشفى ماغديبورغ الجامعي، هاغن تيمي، بفحص الأعصاب البصرية عند طبيب العيون بعد سن الأربعين وإجراء فحص سنوي للنظر كل سنة بعد سن الستين.

خ.س/ع.ج.م

  • Dangerous eye-catcher

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    عين مرعبة

    نظرة مخيفة، أليس كذلك؟ يمكن لعشاق الهالوين شراء العدسات المخيفة أو حتى المضحكة من المتاجر أو عبر الإنترنت. بعض هذه العدسات تُقتنى بوصفة طبية، لكنها عموما توجد في المتاجر وبكل الأحجام والألوان. لكن بعض هذه العدسات قد لا تناسب العين، ما قد يسبب خدشا أو ضررا بها.

  • Help, eye'm suffocating!

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    النجدة، أنا أختنق!

    استعمال العدسات قد يكون شيئاً ممتعا، لكن إحاطتها بمسام العين، يمنعها من التقاط كميات كافية من الأكسجين. في هذا الوقت بالتحديد، يمكن أن تتورم القرنية مما قد يسبب في تدهور الرؤية عندك. وحتى إن كان "زومبي" هالوين يستعملون العدسات لفترة قصيرة، فعليهم أن يكونوا قلقين بهذا الشأن.

  • No laughing matter

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    لا داعي للضحك!

    لا أكسجين يمر تحت عدساتك اللاصقة أيها المهرج! عدساتك اللاصقة، تكَوِن مساحة مغلقة في العين. وهكذا يمكن أن تتكاثر البكتيريا بسهولة داخل عينيك. مما يساهم في الزيادة من خطر الإصابة بالتهابات العين أو القرنية لديك، لذا حتى بعد تغييرك لزي الهالوين ستبقى مرعبا.

  • Here's looking at you, kid

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    إنه ينظر إليك!

    حين تضع العدسات اللاصقة على سطح العين مباشرة، قد تنتقل البكتيريا بشكل أكبر. ولكن، ما هو الخيار الآمن؟ اعتماد العدسات الخارجية، التي يمكن أن يكون ضررها أقل، كما يمكن أن تساعد على حماية عينيك.

  • Not sharing is caring

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    عدم المشاركة.. اهتمام!

    يتشارك "زومبي" الهالوين كل شيء مع أصدقائه، من المخ إلى العدسات اللاصقة، أليس كذلك؟ هذا خطأ. فلا يمكن تغيير عدساتك اللاصقة مع صديق، وإلا سوف تنتقل البكتيريا مباشرة من عينيه إلى عينيك. حتى عند استخدامك لها بشكل فردي، يكون الحرص على نظافتها مهما للغاية. لذلك، كن حريصا على غسل يديك قبل وضعها وإخراجها.

  • Hands off the wheel

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    دع يديك بعيدة عن القيادة!

    العدسات اللاصقة تكون خطيرة جدا أثناء القيادة. عيون القطط وعدسات الرعب الأخرى تقلل بشكل كبير مجال الرؤية عندك، كما تنقص درجة الإحساس بالتناقض لديك. لهذا السبب فإن العدسات الملونة تعتبر من المحرمات في حركة المرور.

  • Cry your eyes out

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    ابك عينيك!

    ينصح أطباء العيون بارتداء "العدسات المرحة" لأقصر فترة ممكنة. أما إذا لم تستطع إخراجها بعد ارتدائها لفترة طويلة، فسيكون من الأفضل ترطيبها بقطرات العين، لكي تكون أكثر مرونة ويسهل عليك إخراجها فيما بعد.

  • The end is here

    العدسات اللاصقة في هالوين.. متعة لا تخلو من أضرار

    النهاية قريبة..

    تحقق دائما من الفترة الممكن فيها استعمال عدساتك، وبمجرد انتهاء الحفلة، تخلص منها! أما إذا كان لديك عدسات متعددة الاستخدام وترغب في حفظها للعام المقبل، فاتبع الخطوات التالية: نظفها بالسائل المناسب، استخدم مطهرا للجراثيم واحتفظ بها في علبة معقمة. هالوين سعيد! ألكساندر فرويند/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش



 

 

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