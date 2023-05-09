دراسة: ألمانيا في مؤخرة ترتيب أوروبي لمتوسط الأعمار

رغم الخدمات الصحية واستقبالها الملايين من المهاجرين الراغبين في تحسين ظروف عيشهم، إلّا أن ألمانيا لا تحتل مرتبة جيدة أوروبياً فيما يخصّ أمد الحياة أو متوسط الأعمار، إذ حلت في المراكز الأخيرة مقارنة مع دول أخرى من أوروبا الغربية.

وفي ترتيب أصدره المعهد الفدرالي لأبحاث السكان (BiB) ومعهد ماكس بلانك للأبحاث الديمغرافية، احتلت ألمانيا المركز 14 في أمد الحياة بالنسبة للنساء، و15 بالنسبة للرجال، وذلك من أصل 16 دولة في أوروبا الغربية.

ووصل معدل أمد الحياة بالنسبة للنساء في ألمانيا إلى 83.5 عاماً وبالنسبة للرجال، بلغ 78.8 عاماً. ونُشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة، حسب خلاصات نشرها موقع "تاغز شاو" الألماني.

ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الترتيب حسب الدراسة، هو وفاة الكثير من السكان بأمراض القلب. ويشتبه القائمون على الدراسة في وجود عراقيل كبيرة في الوقاية من هذه الأمراض فضلاً عن التشخيص المتأخر.

وبينت الدراسة تراجع أمد الحياة في نسب الرجال ما فوق 50 عاما، بينما كانت التراجع لدى النساء ما فوق 65 عاما. ودقت الدراسة ناقوس الخطر في أن الإنفاق الكبير على قطاع الرعاية الصحية في ألمانيا لا يقابله تحسن في أمد الحياة بل وجود تراجع.

واحتلت إسبانيا المركز الأول في أمد الحياة للنساء بـ 86.2 عاما، بينما تبوأت سويسرا الصدارة بالنسبة للرجال بـ81.9 عاما، فيما كان المركز الأخير من نصيب المملكة المتحدة فيما يخص السيدات بـ83.3 عاما، والبرتغال فيما يتعلق بالرجال بـ78.7 عاما.

إ.ع/ أ.ح