دراسة: ألمانيا في مؤخرة ترتيب أوروبي لمتوسط الأعمار

رغم الخدمات الصحية واستقبالها الملايين من المهاجرين الراغبين في تحسين ظروف عيشهم، إلّا أن ألمانيا لا تحتل مرتبة جيدة أوروبياً فيما يخصّ أمد الحياة أو متوسط الأعمار، إذ حلت في المراكز الأخيرة مقارنة مع دول أخرى من أوروبا الغربية.
وفي ترتيب أصدره المعهد الفدرالي لأبحاث السكان (BiB) ومعهد ماكس بلانك للأبحاث الديمغرافية، احتلت ألمانيا المركز 14 في أمد الحياة بالنسبة للنساء، و15 بالنسبة للرجال، وذلك من أصل 16 دولة في أوروبا الغربية.
ووصل معدل أمد الحياة بالنسبة للنساء في ألمانيا إلى 83.5 عاماً وبالنسبة للرجال، بلغ 78.8 عاماً. ونُشرت الدراسة في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة، حسب خلاصات نشرها موقع "تاغز شاو" الألماني.
ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الترتيب حسب الدراسة، هو وفاة الكثير من السكان بأمراض القلب. ويشتبه القائمون على الدراسة في وجود عراقيل كبيرة في الوقاية من هذه الأمراض فضلاً عن التشخيص المتأخر.
وبينت الدراسة تراجع أمد الحياة في نسب الرجال ما فوق 50 عاما، بينما كانت التراجع لدى النساء ما فوق 65 عاما. ودقت الدراسة ناقوس الخطر في أن الإنفاق الكبير على قطاع الرعاية الصحية في ألمانيا لا يقابله تحسن في أمد الحياة بل وجود تراجع.
واحتلت إسبانيا المركز الأول في أمد الحياة للنساء بـ 86.2 عاما، بينما تبوأت سويسرا الصدارة بالنسبة للرجال بـ81.9 عاما، فيما كان المركز الأخير من نصيب المملكة المتحدة فيما يخص السيدات بـ83.3 عاما، والبرتغال فيما يتعلق بالرجال بـ78.7 عاما.
إ.ع/ أ.ح
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
نبدأ بترتيب عكسي. في المركز العاشر جاءت جامعة لايبزغ. تخرج منها غوته، نيتشه، فاغنر وأنغيلا ميركل. 9 من خريجيها نالوا جائزة نوبل. كلية الطب فيها تضم 3000 طالب.
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
9- تشتهر جامعة فرايبورغ بتدريس الإنسانيات والعلوم الطبيعية. ولكنها تضم أيضا كلية للطب ومشافٍ ومؤسسات طبية عدة. يعمل فيها 10 آلاف طبيب وممرض، وتعالج 58 ألف مريض سنويا.
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
8- جامعة توبنغن: إحدى أقدم الجامعات الكلاسيكية في ألمانيا. تمتاز بنجاحها في مضمار الدراسات الطبية والطبيعية. عدد كبير من خريجيها نالوا جائزة نوبل للطب.
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
7- الكلية الطبية في جامعة فورتسبورغ ، أنشئت عام 1402، ثم أعيد إنشاؤها عام 1582 ، وبذا فهي تقف ضمن اعرق المؤسسات الجامعيات في ألمانيا. وتضم 16 معهدا و21 قسما طبيا.
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
6- جامعة مونستر: أنشئت الجامعة عام 1780. تضم حاليا 15 كلية، تغطي 250 حلقة دراسية. وتفتخر الجامعة بأنها تضم نحو 5 آلاف مدرس، و37 ألف طالب.
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
5- جامعة ماغديبورغ: إحدى أحدث جامعات ألمانيا، وقد استحدثت الكلية الطبية فيها عام 1993. تضم 1300 متخصصا في الطب. مشفى الكلية يستقبل نحو 45 ألف مريض سنويا.
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
4- جامعة فيتن/هيرديكه: جامعة خاصة أنشئت عام 1983 تضم 1200 طالبا يدرسون الطب والتمريض وطب الأسنان، وغيرها. يدفع الطالب بين 400 إلى 1000 يورو شهريا كأجور تعليم.
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
جامعة لوبيك: كلية الطب فيها تتصدى لأمراض تنتشر في القرن الواحد والعشرين. وتركز حاليا على إصابات والتهابات الدماغ، وسلوك جهاز الهضم، وعلوم الجينات.
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
2- جامعة آخن التقنية: تأسست عام 1966، وتضم كلية طبية استثنائية الإمكانات. كما يوجد فيها عيادات كثيرة ومعاهد أبحاث وعيادات تجريبية. يدرس في كلية الطب نحو 2700 طالب.
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أفضل 10 جامعات لدراسة الطب في ألمانيا
1- أفضل كلية طب في ألمانيا موجودة في جامعة هايدلبيرغ: يبلغ عمر الكلية الطبية في هذه الجامعة العريقة 6 قرون، وتسعى للاستجابة لتحديات القرن الـ21. الكاتب: ملهم الملائكة/ ف.ي