دراسة: ألمانيا بحاجة لـ600 ألف شقة إضافية للاجئين الأوكرانيين

انتهت دراسة ألمانية إلى أن توافد اللاجئين القادمين من أوكرانيا سيزيد من الطلب على الشقق في ألمانيا. وأوضح تحليل البيانات الذي أجراه مزود الخدمة العقارية "امبريكا ريجيو" أن من المتوقع أن تكون هناك 600 ألف أسرة إضافية بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "امبريكا ريجيو"، يان جراده: "حتى مع ضعف الهجرة مؤخرا مرة أخرى، فإننا نفترض أنه لن يتم الوصول إلى الذروة قبل نهاية 2023".

ويستند هذا التوقع على افتراض أن من الممكنقدوم نحو 500 ألف شخص من أوكرانيا بحلول نهاية العام، وذلك بعد إيواء نحو مليون أوكراني في العام 2022.

وعلى هذا الأساس وعلى اعتبار أن حجم الأسرة الأوكرانية يبلغ في المتوسط 2,58 شخص، فإن من المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى توافر 600 ألف شقة إضافية مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2021.

وأظهرت الدراسة أن المدن متوسطة الحجم في ألمانيا ستنمو بصورة أعلى من المتوسط بسبب لجوء المواطنين الأوكرانيين، مشيرة إلى أن أعداد سكان مدن مثل بادن-بادن وهوف وشفيرين وكيمنيتس وبريمرهافن ستزيد بحلول نهاية العام بنسبة تتراوح بين 3,5% و4,5%.

كانت ألمانيا آوت في العام الماضينحو مليون لاجئ حرب قادم من أوكرانيا، وسكن جزء منهم مبدئيا في نُزل جماعية أو لدى عائلات قبل أن يبدأ بعد ذلك في البحث عن سكن خاص، غير أن البحث لم يبدأ إلا متأخرا.

هـ.د/أ.ح (د ب أ)