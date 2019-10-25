 دراسة: أصوات النساء في المؤتمرات الافتراضية تفتقر إلى مكونات عاطفية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 06.04.2021

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علوم وتكنولوجيا

دراسة: أصوات النساء في المؤتمرات الافتراضية تفتقر إلى مكونات عاطفية

كشفت دراسة جديدة إلى أن أصوات النساء في مؤتمرات الفيديو تبدو أقل تعبيراً وجاذبية، وخلصت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن الأصوات النسائية في المؤتمرات عبر الإنترنت تفتقر إلى مكونات عاطفية أساسية.

صورة رمزية لمحادثة عبر الفيديو

صورة رمزية لمحادثة عبر الفيديو

كشفت دراسة حديثة أن معالجة الصوت في مؤتمرات الفيديو تجعل صوت المرأة أقل كفاءة مقارنة بصوت الرجل. وأظهرت الدراسة، التي أجراها مهندسون من جامعة ماغدبورغ الألمانية ونُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء (السادس من إبريل/ نيسان 2021) أنه يتم النظر إلى أصوات النساء على أنها أقل تعبيراً وكفاءة وجاذبية في المحادثات عبر الإنترنت لأن برامج مثل "سكايبي" أو "زوم" أو "تيمز" لا تنقل جميع أجزاء الصوت.

مختارات

قد تكون الأمثال الشعبية التي دعت النساء إلى عدم تصديق كلام الرجل باتت مثبتة علميا، وذلك بعد أن كشفت دراسة عن لجوء الرجل إلى الكذب أكثر من المرأة، لكن ما هي أشهر الكذبات لدى الرجال ولدى النساء؟

يشاع أن الرجال بشكل عام يشخرون بصوت عالٍ ليلا أكثر من النساء. لكن دراسة حديثة أكدت أن النساء يشخرن أكثر وبحدة أكبر ولكن في سن معين، بينما يرتفع شخير الرجال عند فئة عمرية معينة.

هل تعلم أن حاسة السمع تعالج نحو 50 انطباعا في الثانية؟ وأن لدى الأذن قدرة على التمييز بين 400 ألف صوت، ومعرفة مصدرها بدقة؟ وبأن نحو 25 ألف خلية شعيرية تعمل على مدى 24 ساعة في اليوم؟ وأن حجم الأذن يتغير مع تقدم العمر؟

وأشارت الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يتم تقليل الترددات بسبب الحجم الكبير للبيانات.

وقال المشرف على الدراسة، إنغو زيغرت، في بيان: "حتى الآن تعمل المعالجة الصوتية مع نطاقات تردد محددة مسبقاً، والتي لا تأخذ دائماً في الاعتبار الفروق الصوتية بين الجنسين - خاصة الأصوات الأعلى للمرأة".

وخلال الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع جامعة "زوندربورغ" الدنماركية، قيّم مستمعون أولاً نماذج صوتية لمتحدثين من الجنسين.

وأظهرت بيانات التقييم أن أصوات النساء المسجلة في الاجتماعات عبر الإنترنت كانت أسوأ بكثير مقارنة بأصوات الرجال. وبعد ذلك تم فحص نفس النماذج من حيث درجة الصوت ونطاقه وعمقه. وتوصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن الأصوات النسائية في المؤتمرات عبر الإنترنت تفتقر إلى مكونات عاطفية أساسية مقارنة بأصوات الرجال.

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ)

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