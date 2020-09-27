دراسة: أشجار الشوارع تعالج الاكتئاب

توصلت دراسة قام باحثون من مركز "هيلمهولتز" الألماني للبحوث البيئية، والمركز الألماني لأبحاث التنوع البيولوجي التكاملي، وجامعة لايبزيغ، وجامعة فريدريش شيلر بمدينة يينا، أن زراعة الأشجار في الشوارع داخل المناطق السكنية الحضرية يساعد على مكافحة الأمراض العقلية التي يتسبب فيها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وفقًا للباحثين فإن وجود الأشجار في الشوارع والأحياء يساعد على التخلص من حالات الاكتئاب في المناطق الحضرية. وأظهرت نتائج دراسات سابقة أن المساحات الخضراء لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية للناس. ورغم أن معظم هذه الدراسات تعتمد على التقييمات الذاتية للأشخاص المستطلعة آراؤهم ويصعب تعميمها، إلا أن المجالات الخضراء تبقى عنصرا لا يعطي فقط الجمالية للمدينة بل له تأثير على نفسية السكان أيضا، نقلا عن موقع جامعة "يينا".

وخلال الدراسة التي شملت حوالي 10 آلاف شخص يعانون من الاكتئاب،ركز الباحثون على معرفة العلاقة بين عدد ونوع الأشجار وقربها من مكان الإقامة وكمية أدوية الاكتئاب التي يتناولونها. واستبعد الباحثون العوامل الأخرى المعروفة في حالات الاكتئاب كالوظيفة والجنس والعمر ووزن الجسم، نقلا عن موقع راديو وتلفزيون جنوب ألمانيا "زود فيست روند فونك".

ولاحظ الباحثون أن وجود عدد كبير من الأشجار في المنطقة المجاورة مباشرة لمكان السكن (على بعد أقل من 100 متر)؛ يقابله عدد أقل من الوصفات المضادة للاكتئاب لدى المستجوبين. وكان هذا واضحًا أكثر في صفوف الطبقات الاجتماعية الفقيرة التي تعد الأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأوصى الباحثون بالاعتناء بأشجار الشوارع في المدن بغض النظر عن نوعها، لأنها يمكن أن تكون بمثابة حل طبيعي بسيط ضد الاكتئاب؛ يضيف موقع جامعة "يينا".