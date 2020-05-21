 دراسة أسترالية تربط بين عدوى فيروسية وسرطان البروستاتا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 15.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

دراسة أسترالية تربط بين عدوى فيروسية وسرطان البروستاتا

توصل باحثون أستراليون إلى وجود علاقة بين العدوى الفيروسية بفيروس الورم الحليمي البشري وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

فيروس الورم الحليمي البشري قد تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في الإصابة بسرطان البروستاتا.

فيروس الورم الحليمي البشري قد يتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في الإصابة بسرطان البروستاتا.

توصلت دراسة أسترالية جديدة نشرت في الدورية العلمية "Infectious Agents and Cancer" أن عدوى بنوع من الفيروسات يسمى بفيروس الورم الحليمي البشري قد تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويعرف عن هذا النوع من العدوى الفيروسية تسببه في الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى النساء بحسب ما جاء على موقع عيادات مايوكلينيك الأمريكية (Mayo Clinic). وبحسب موقع مجلة دير شبيغل الألمانية فإن هذا النوع من الفيروسات ينتقل عن طريق الممارسة الجنسية، ويصاب به العديد من الأشخاص. وفي معظم الحالات تكون الإصابة بهذه العدوى غير مؤذية لصحة الإنسان، إلا أن بعض سلالات هذا الفيروس قد تتسبب في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم أو الفم أوالحلق أوالأعضاء التناسلية. والآن أضيف إليها سرطان البروستاتا كما أظهرت الدراسة الأسترالية.

العدوى بالفيروس تزيد خطر سرطان البروستاتا

أجرى هذه الدراسة الباحثان ويندي غلين وجايمس لاوسون بجامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية. وقاما بتلخيص نتائج بحث 26 دراسة سابقة. وقال الباحثان إن أنواع خطيرة من الفيروس، وهما نوعي 16 و18، تمّ العثور عليهما في عينات غشاء البروستاتا السليمة والمصابة بأورام سرطانيةعلى حد سواء.

وخلص العالمان إلى أن هذين النوعين من سلالة الفيروس يتواجدان بمعدلات أعلى في البروستاتا المصابة بالسرطان من البروستاتا السليمة. وبحسب مجلة دير شبيغل، فإن 22 بالمئة من الحالات المصابة بسرطان البروستاتا كانت مصابة بفيروس الورم الحليمي، في حين أن سبعة بالمئة فقط كان عدد المصابين بسرطان البروستاتا.

ويقول لاوسون: "بالرغم من أن هذا الفيروس واحد فقط من ضمن مسببات عديدة للمرض، إلا أنه الوحيد الذي يوجد ضده لقاح، لذلك كان من المهم تقدير أهميته ودوره في الإصابة بسرطان البروستاتا". وأشار عدد من العلماء الألمان إلى الحاجة لمزيد من الدراسات في هذا الشأن.

فيروس شديد العدوى

جرت العادة على ربط هذا النوع من العدوى الفيروسية  في الغالب بسرطان عنق الرحم لدى النساء، إلا أنه من الممكن أن يصاب به الرجال أيضاً عن طريق العلاقة الجنسية.

فيروس الورم الحليمي البشري شديد العدوى ويمكنه التسبب في تكون ثآليل تناسلية.

فيروس الورم الحليمي البشري شديد العدوى ويمكنه التسبب في تكون ثآليل تناسلية.

وعلى الرغم من أن الفيروس شديد العدوى، لا تشكل جميع أنواعه خطراً على الإنسان. والأنواع الأقل خطورة قد تتسبب في ثآليل على الأعضاء التناسلية، وهناك حوالي 200 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري. كما يمكن الإصابة بهذه العدوى بطرق أخرى غير الاتصال الجنسي، مثلاً عن طريق الإحتكاك بسطح ملوث في أماكن مثل الساونا.

الوقاية من العدوى

أفضل طرق الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس هي التطعيم ضده. ففي ألمانيا ينصح بتطعيم الفتيات والفتيان ضد فيروس الورم الحليمي البشري بين سن 9 أعوام و14 عاماً. ويعد اللقاح أكثر فاعلية ضد سلالتي 16 و 18 من الفيروس، وهما النوعان اللذان قد يتسببان في الإصابة بالأورام السرطانية. وأظهرت دراسات أن اللقاح قد يقلل خطر الإصابة بالأورام بنسبة 95 بالمئة.

غودرون هايزه، س.ح

 

 

 

مواضيع ذات صلة

Symbolbild | Forschung | Impfstoff | Covid-19

عالم أمريكي بارز "لا يعوّل" على لقاح قريب ضد كورونا 21.05.2020

في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قدرة بلاده في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، عالم أمريكي بارز يشكك في الأمر مراهنا على نموذج الصين في مكافحة الوباء.

Symbolbild | Masern Impfung

كورونا - دراسة حول جواز سفر مناعة يحصّن حامله! 26.05.2020

منذ شهر طرحت فكرة "جوازات السفر المناعية" التي يقصد بها تصريح من السلطات الصحية بأن حامل الجواز سبق له الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبالتالي لديه مناعة من الإصابة بالمرض مرة أخرى. رغم الجدل قاربت الفكرة مجال التطبيق.

Singapur | Corona-Tracking-App

أوروبا تطور برنامج إنذار وبائي وفق خصوصياتها التشريعية 02.04.2020

على خطى كوريا الجنوبية، طوّر الأوروبيون برنامجاً للإنذار لكبح عدوى انتشار فيروس كورونا. الفارق أن أوروبا طرحت نموذجا يحترم البيانات والحرية الفردية، استجابة لخصوصيتها التشريعية.

إعلان
Themenbild Facebook

 