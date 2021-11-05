دراسة أسترالية: الصيام المتقطع بعد الحمل يقلل من خطر الإصابة بالسكري

في أكثر من واحدة من كل سبع حالات حمل، تصاب النساء بمرض "سكري الحمل"، حيث تزداد نسبة السكر في دم المرأة الحامل بصورة كبيرة. والنساء المصابات بسكري الحمل هن أكثر عرضة بعشر مرات للإصابة بداء السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من حياتهن، حسب ما ذكر موقع "هايل براكسيس" الألماني المختص بالنصائح الطبية.

وأظهرت دراسة حديثة قام بها فريق بحث أسترالي أن ما يسمى بالنظام الغذائي 5:2، بعد الحمل يمكنه التقليل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وذكر الباحثون من جامعة جنوب أستراليا أن الصيام المتقطع البسيط بعد سكري الحمل له نفس فعّالية الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية. وتم نشر نتائج الدراسة في "الدورية الأمريكية للتغذية السريرية".

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كيف يعمل نظام 5:2 الغذائي

مع النظام الغذائي 5:2، المعروف أيضاً بالصيام المتقطع، يمكنك تناول الطعام بشكل طبيعي خمسة أيام في الأسبوع. ثم يتم تقييد تناول السعرات الحرارية بشكل كبير في يومين فقط في الأسبوع. في هذين اليومين، يجب أن يظل تناول السعرات الحرارية أقل من 500 سعرة حرارية في اليوم الواحد. وتوفر هذه الطريقة الغذائية المزيد من الخيارات الغذائية ومرونة في إنقاص الوزن مقارنة بالأنظمة الغذائية الأخرى.

فقدان الوزن هو محور الوقاية من مرض السكري من النوع 2

وذكرت المشرفة على الدراسة الدكتورة كريستي غراي أن "سكري الحمل هو الشكل الأسرع نمواً لمرض السكري في أستراليا ويؤثر على 15 بالمائة من حالات الحمل". ويُنصح باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للتحكم في سكري الحمل. ولتحقيق ذلك يجب تقليل عدد السعرات الحرارية بنسبة 25 إلى 30 بالمائة، لأن فقدان الوزن هو محور الوقاية من مرض السكري من النوع 2، حسب موقع "هايل براكيس".

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وذكر الموقع الألماني أن النساء المصابات بالفعل بسكري الحمل يعانين من زيادة الوزن أيضاً، ويرفع السكري من النمط الثاني أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان التي تهدد الحياة. لكن من الناحية العملية، ثبت أن الأمهات اللواتي أنجبن للتو، بأنهن غالباً ما يجدن صعوبة في اتباع نظام غذائي صارم. وبينت الدكتورة كريستي غراي بأن المشكلة تكمن في أن الأمهات الجدد غالباً "ما يفكرن أخيرا في صحتهن، لأنهن يقفن في مواجهة التعب المستمر والمسؤوليات الأسرية الكبيرة".

الصيام المتقطع "طريقة سهلة لخسارة الوزن"

لذلك بحث الباحثون في أستراليا عن طريقة بسيطة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بعد الحمل. وتضيف الباحثة الأسترالية: "يمكن أن يكون النظام الغذائي 5:2 خياراً أقل إرهاقاً". لأنه يختصر الحمية على يومين فقط في الأسبوع، وإدارة هذا النوع من النظام الغذائي أسهل بكثير من الأنظمة الغذائية التقليدية، والتي تتطلب غالباً تخطيطاً يومياً.

وذكرت الدكتورة غراي بأن نتائج دراستهم تظهر "أن النظام الغذائي 5:2 لدى النساء المصابات بسكري الحمل له نفس الفعّالية في المساهمة في إنقاص الوزن مثل النظام الغذائي المستمر ذو السعرات الحرارية المنخفضة"، لكن الدكتورة غراي أوصت النساء اللواتي يرغبن في تجربة هذه الطريقة بتوضيح ذلك مسبقاً مع طبيبهن الخاص.

ز.أ.ب/و.ب