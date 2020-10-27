 دراسة: أدوية نزلات البرد الموجودة في الأسواق قليلة الفاعلية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

دراسة: أدوية نزلات البرد الموجودة في الأسواق قليلة الفاعلية

أكدت دراسة حديثة على أن الأدوية الموجودة في الأسواق لمكافحة نزلات البرد والسعال ليست ذات فاعلية كبيرة، ومن الأفضل تجنبها. وينصح الخبراء باستخدام مواد طبيعية أخرى بديلة لمساعدة الجسم على الشفاء، فما هي هذه البدائل؟

صورة رمزية

ينصح الخبراء باستخدام مواد طبيعية أخرى بديلة لمساعدة الجسم على الشفاء من نزلات البرد

مع حلول الشتاء وبرودته القارسة، تزداد معدلات البرد والسعال والزكام، وفي حين يلجأ البعض إلى العقاقير والأدوية التي لا تستلزم وصفات طبية، لعلاج هذه الأعراض، يحاول البعض الآخر مكافحة هذه الأعراض ضمن وصفات منزلية مجربة. فما هو الأفضل؟

مختارات

الشتاء القارس بشمسه الخجولة ونهاراته القصيرة على الأبواب: انخفاض معدلات الطاقة في الجسم، وجفاف، وضعف في المناعة، وتراجع الحالة المزاجية. جائحة كورونا وما يرافقها من إجراءات وتدابير لاحتواء انتشار الفيروس تزيد الطين بلة.

يحلّ علينا الخريف والشتاء هذا العام وما يترافق معهما من إنفلونزا وزكام في ظل جائحة كورونا، ما يحتم علينا دعم جهازنا المناعي بالفيتامينات والمعادن. إليكم أهم ستة أنواع من الخضروات الموسمية للمحافظة على صحتكم.

يعتبر حساء الدجاج "السلاح التقليدي" للأمهات للتعامل مع إصابة الأبناء بنزلات البرد، فهل تلعب التغذية دورا في التأثير على جهاز المناعة عند الإصابة بنزلات البرد؟ وهل يمكن تخفيف أعراض المرض بأغذية معينة؟

مع حلول فصل الشتاء، تبدأ العديد من الأمراض بالانتشار خاصة مع إصابة العديد بنزلات البرد الحادة، وينصح خبراء التغذية بتناول مجموعة من المواد الغذائية في هذا الفصل البارد منعا للأمراض ولتقوية نظام المناعة.

مجلة فوكس الألمانية استحضرت حكمة قديمة متناقلة في ألمانيا بخصوص معالجة أعراض البرد والزكام، تقول هذه الحكمة إن نزلات البرد المزعجة تستمر عادة "سبعة أيام دون علاج، وتستلزم أسبوعا واحدا مع العلاج". بمعنى أن هذه الأعراض ستبقى وتأخذ وقتها المعتاد نفسه مع العلاج أو بدونه، حتى يستطيع الجسم التغلب عليها. وتنقل المجلة الألمانية نتائج دراسة أمريكية قام بها باحثون أخصائيون في أمراض الرئة وباحثون في مجال الصيدلة في جامعة كريتون في مدينة أوماها، حيث أكدت الدراسة أن العديد من الأدوية الموجودة في الأسواق لعلاج السعال وسيلان الأنف ولا تستلزم وصفة طبية لصرفها، غير فعالة في الحقيقة، وان كان تناولها غير ضار أيضا بالجسم. وقالت الدراسة إن العديد من العقاقير الطبية التي تشتهر بعلاج أعراض الانفلونزا ونزلات البرد وتقول أنها تحتوي على فيتامين ج وعناصر مثل الزنك وغيرها، لا تساعد كثيرا على التخلص من المرض، لذلك ينصح الخبراء بتجنب تناول هذه الأدوية، وإعطاء الجسم وقته كي يشفى، وأكدت الدراسة على أنه من غير المحبذ إعطاء أية أدوية مساعدة للأطفال ما لم يرى الطبيب أنها لازمة.

مشاهدة الفيديو 01:00

لماذا يعد الزكام من أمراض الشتاء الشائعة؟

العلاج بدون أدوية

ينصح الخبراء بمكافحة أعراض البرد والزكام والسعال بمواد طبيعية، وذلك لمساعدة الجسم على الشفاء، فمثلا من يشعر بالراحة بعد  شرب حساء الدجاج  فليستمر في ذلك، ومن يشعر بالتحسن بعد شربه الشاي الدافئ فليداوم على ذلك. وقالت الدراسة إنه إن كنت تشعر بجفاف في الحلق فهذا معناه أن الغشاء المخاطي قد تضرر، لذلك من الضروري شرب السوائل الكثيرة، كما أن الشاي والعسل تعمل على مساعدة الجسم على التغلب على هذه الأعراض. أما إذا كنت تعاني من سعال وسائل مخاطي، فهناك أعشاب مثل الميرمية أو الشيح يمكنها المساعدة على التلب على المرض، إذ تعمل الميرمية على توسيع القصبات الهوائية ما يسهل التنفس بعمق والتخلص من السعال. بالإضافة إلى أن هذه النبتة الطبية المفيدة تحتوي على عناصر طيارة مفيدة للجسم ومكافحة الالتهاب.

من جهته يرى الموقع الألماني اوتوبيا، المختص بالتعريف بالنباتات العشبية إن نبتة الشيح أثبتت على مر العصور أنها تساعد الجسم كثيرا للتغلب على نزلات البرد والزكام. وذكر الموقع الألماني أن غلي الشيح وشربه دافئا، يساعد على تقوية الجهاز المناعي، وحمايته من نزلات البرد والسعال والزكام.

وكانت دراسة أجرتها كلية العلاج الطبيعي في جامعة كولونيا في ألمانيا أثبتت فائدة الشيح في مكافحة نزلات البرد وتقوية مناعة الجسم خاصة في فصل الشتاء. وذكر الموقع أن الاغريق استخدموا هذه العشبة كعلاج ومنشط بسبب الزيوت الطبيعية المفيدة التي تحتويها.

ع.أ.ج

  • Klementinen (Fotolia/Claude Calcagno)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    من المعروف أن للحمضيات قيمة غذائية متعددة، فهي غنية بالألياف وبالفيتامينات والمعادن وكذلك هي مصدر للسكريات التي تزود الجسم بالطاقة. ويبقى البرتقال على سبيل المثال، العلاج المثالي لمقاومة نزلات البرد وأهم مصدر مضاد للفيروسات.

  • Ananas (picture-alliance/Arco Images GmbH/J. Pfeiffer)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    رغم أن الأناناس من الفاكهة الاستوائية، إلا أنها تنتشر في أغلب دول العالم. ويحتوى الأناناس على كميات كبيرة من السكر وغني جدا بالفيتامينات وبالخصوص فيتامين (ج) الذي يلعب دورا مهما في الوقاية من حالات الإنفلونزا والبرد خاصة في فصل الشتاء.

  • Iran Maraghe (Siamak Javid)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    ينتشر التفاح في جميع أنحاء العالم وفوائده لا تعد ولا تحصى، و100 غرام من التفاح تحتوي على 85 في المائة من الماء و30 نوع من الفيتامينات والمعادن. إضافة إلى ذلك يوفر التفاح كمية كبيرة من الطاقة عن طريق سكر الفركتوز كما يحتوي على نواتج أيضية ثانوية مضادات للأكسدة وتقوي الجهاز المناعي.

  • Knoblauch (Colourbox/Haivoronska_Y)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    يعد الثوم من أقدم النباتات على مر العصور واستعمل لعلاج العديد من الأمراض في حضارات قديمة، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الثوم بانتظام يساعد على تقوية جهاز المناعة لدى الانسان ويقيه من الإصابة بنزلات البرد في فصل الشتاء.

  • 13.10.2010 DW-TV Fit und gesund Rote Bete 1

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    جذر الشمندر، أو ما يطلق عليه "البنجر"، هو خضار شتوي غني بالكثير من العناصر الغذائية، أما المسؤول عن اللون الأحمر القاتم في هذه النبتة فهو التركيز العالي لمادتي البيتانين والبوليفينول المسؤولتين أيضا على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

  • Nahrungsmittel (Fotolia/nata_vkusidey)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    رغم أن السبانخ ليست غنية جدا بالسعرات الحرارية لكنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والأملاح المعدنية الصحية وجزء لا بأس به من البوتاسيوم والكالسيوم. كما تحتوي السبانخ على الكاروتينات المهمة جدا لبشرة الجلد أيام فصل الشتاء القاسية.

  • Karotten (Colourbox)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    لا تخلو العديد من الأطباق والمأكولات من الجزر لثرائه بالعناصر والمواد الغذائية الهامة. ويحتوي الجزر على طليعة الفيتامين (A)، المؤثر المباشر على العين، كما أنه غني جدا بالبيتاكاروتين الذي يحافظ على الأغشية المخاطية والجلد بصحة جيدة.

  • Brokkoli (Fotolia/Mariusz Blach)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    يعتبر القرنبيط من الخضروات المفيدة في فصل الشتاء وذلك لإحتوائه على أملاح معدنية وفيتامينات. كما أنه غني بالمركبات العضوية مثل الجلاكوسينولات والفلافونويد، وهي مركبات مضادة للأكسدة ولها العديد من الفوائد الصحية.

  • Kürbis (Colourbox/G.Andrushko)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    القرع مصدر مهم للغذاء عند البشر وخضرة ذات شعبية كبيرة في فصل الشتاء. والقرع أو اليقطين كما يسمى أيضا، غني بالبيتا كاروتين، و يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، لذلك فهو يعتبر خضرة مثالية لاتباع نظام غدائي صحي في فصل الشتاء.

  • Flash-Galerie Rezepte Rosenkohl Kohl Gemüse (Fotolia/Birgit Reitz-Hofmann)

    خضر وفواكه تحميك من نزلات البرد في الشتاء

    تتعدد فوائد الكرنب الغذائية والصحية، فالكرنب له قيمة غذائية عالية وهو غني بالكربوهيدرات المركبة ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين (سي) كما أنه غني بألياف تساعد على تخفيض كولسترول الدم.


مواضيع ذات صلة

Schal Mode Erkältung Symbolbild

حساء الدجاج لمواجهة نزلات البرد.. ما سر فعاليته؟ 27.10.2020

يعتبر حساء الدجاج "السلاح التقليدي" للأمهات للتعامل مع إصابة الأبناء بنزلات البرد، فهل تلعب التغذية دورا في التأثير على جهاز المناعة عند الإصابة بنزلات البرد؟ وهل يمكن تخفيف أعراض المرض بأغذية معينة؟

Symbolbild | Homeoffice

نزلات البرد تكون أسوأ في المساء لهذه الأسباب 28.07.2020

عند الإصابة بالبرد، قد يتحسن المريض بعض الشئ خلال اليوم ثم تزداد الحالة سوءاً بالمساء. فما الأسباب؟

عواقب وخيمة طويلة الأمد بسبب كورونا 30.07.2020

كورونا ليست مجرد نزلة برد خفيفة، ففي بعض الحالات يكون لها عواقب وخيمة طويلة الأمد على الجسم، وعلى الروح أيضا.

إعلان