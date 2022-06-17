دراسة: آلاف الوفيات في ألمانيا بسبب موجات الحر!

أظهرت دراسة جديدة نُشرت نتائجها اليوم، الجمعة 01 يوليو /تموز، أن درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف في ألمانيا، تسببت في آلاف الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020.
كتب باحثون من معهد روبرت كوخ ووكالة البيئة الألمانية وخدمات الطقس الألمانية، في تقرير نشر في المجلة الطبية الألمانية، "جورنال دوتشيز ارتستبلات" أن هذا يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل معدل وفيات مرتفع بشكل ملحوظ بسبب الحرارة على مدار ثلاث سنوات متتالية منذ أن بدأت هذه الدراسات في عام 1992.
شهد عام 2018 ثاني أكثر فصول الصيف حرارة في ألمانيا منذ بدء التسجيلات، وفترات حرارة طويلة بشكل غير معتاد ومتوسط ودرجات حرارة أسبوعي مرتفع بشكل لافت للنظر. وهناك تقديرات بوفاة حوالي 8700 شخص بسبب الحرارة في عام 2018، والتي لاحظ الباحثون أنها كانت بحجم مماثل تقريبا للسنوات الحارّة التاريخية في 1994 و2003، واللتان شهدتا تسجيل حوالي 10 آلاف حالة وفاة في كل منهما بسبب الحرارة.
في عام 2019 قدر الباحثون حدوث 6900 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة، مقارنة بـ 3700 في عام 2020 وفي عام 2021 لم يكن هناك معدل وفيات مرتفع بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الحرارة.
إ.م/ و.ب (د ب أ)
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
تأثيرات كارثية
يوماً بعد يوم، تتزايد مخاوف العلماء من التأثيرات الكارثية لارتفاع حرارة كوكب الأرض والتغير المناخي. ومؤخراً، حذرت دراسة جديدة نشرت بعض خلاصتها صحيفة الغارديان البريطانية من أن الاحتباس الحراري قد يتسبب في حدوث تغيير جذري في محيطات العالم لدرجة قد تهدد بانقراض جماعي للأنواع البحرية ليصبح الانقراض الأكبر من نوعه في تاريخ كوكب الأرض. الصورة يظهر الحاجز المرجاني العظيم في استراليا.
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
انخفاض الثراء البيولوجي.. البداية!
يتسبب تسارع تغير المناخ في إحداث تأثير "عميق" على النظم البيئية للمحيطات " قد يؤدي إلى تزايد مخاطر الانقراض. يقول العلماء إن الأمر قد يبدأ في الحدوث مع انخفاض الثراء البيولوجي والتنوع البحري وهو ما لم يحدث في تاريخ الأرض منذ عشرات الملايين من السنين.
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
الوقود الأحفوري.. القاتل الصامت
ترتفع درجة حرارة مياه البحر في العالم بشكل مطرد بسبب حرق الوقود الأحفوري، وانبعاثات النشاطات الصناعية بينما تنخفض مستويات الأكسجين في المحيط وتتزايد حموضة المياه بسبب امتصاص كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
استنفاد الأكسجين من المسطحات المائية
مع ارتفاع حرارة المحيطات تنخفض نسب الأكسجين بشكل يؤثر على قدرة الكائنات البحرية على التنفس. تضاعف حجم مياه المسطحات المائية المستنفدة من الأكسجين بقدر يصل إلى 4 مرات منذ ستينات القرن العشرين. لم تعد كائنات كالمحار وبلح البحر والجمبري قادرة على تكوين أصداف بشكل صحيح بسبب ارتفاع حموضة المياه، كما اختنقت الأسماك في عشرات الأماكن. هذا يعني أن الكوكب يمكن أن يصل لمرحلة "انقراض جماعي" للكائنات البحرية.
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
انقراض جماعي كارثي.. قد يتكرر!
تقول الدراسة المنشورة في مجلة ساينس Science إن ضغوط ارتفاع حرارة البحار والمحيطات وفقدان الأكسجين تذكر بحدث الانقراض الجماعي الذي حدث منذ حوالي 250 مليون عام. أدت هذه الكارثة، المعروفة باسم "الموت الكبير"، إلى زوال ما يصل إلى 96٪ من الحيوانات البحرية من على كوكب الأرض.
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
مستويات انقراض كارثية متوقعة
يشير البحث الجديد إلى أنه قد يتم الوصول إلى مستويات انقراض كارثية إذا أطلق العالم غازات الدفيئة بشكل غير مقيد، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بأكثر من 4 درجات مئوية من متوسط درجة الحرارة التي كانت عليها الأرض في أوقات ما قبل الصناعة وذلك بحلول نهاية القرن الحالي. من شأن ذلك أن يؤدي إلى انقراض أنواع حية قد تعيد تشكيل الحياة في المحيط لعدة قرون أخرى.
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
الخطر يقترب بسرعة
لكن حتى في أفضل السيناريوهات، لا يزال العالم على وشك فقدان جزء كبير من الحياة البحرية. فعندما ترتفع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين بأعلى مما كانت عليه قبل عصر الصناعة، وهو ما يُتوقع أن يحدث حتى في ظل التعهدات المناخية الحالية من قبل حكومات العالم، سيتم القضاء على حوالي 4 ٪ من إجمالي نحو مليوني نوع من الكائنات البحرية في البحار والمحيطات.
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
الكائنات القطبية أكثر عرضة للخطر
وفقًا للدراسة، تعتبر الأسماك والثدييات البحرية التي تعيش في المناطق القطبية أكثر عرضة للخطر، لأنها لن تكون قادرة على الهجرة إلى المناخات الأكثر برودة، على عكس الأنواع الاستوائية، ولن تجد تلك الكائنات مكان تذهب إليه.
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
أخطار أخرى
يؤدي خطر تغير المناخ إلى تعاظم الأخطار الرئيسية الأخرى التي تواجهها الحياة المائية، مثل الصيد الجائر والتلوث. وجدت الدراسة أن ما بين 10٪ و 15٪ من الأنواع البحرية معرضة بالفعل لخطر الانقراض بسبب هذه التهديدات المختلفة بحسب بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
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ألبوم صور...ارتفاع حرارة الأرض يهدد بانقراض الحياة البحرية
ما نفعله اليوم.. يحدد شكل مستقبلنا
يقول العلماء إن مستقبل الحياة في المحيطات يعتمد بقوة على ما نقرر فعله مع غازات الدفيئة اليوم. وبناء على ذلك سيتحدد شكل المحيطات في المستقبل: إما مساحات مائية شاسعة شبه خالية من أي حياة أو محيطات تحتفظ بما بها من كائنات بحرية. يعتمد ذلك على نجاحنا في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إعداد: عماد حسن