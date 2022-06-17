 دراسة: آلاف الوفيات في ألمانيا بسبب موجات الحر! | التغيرات المناخية | DW | 01.07.2022

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بيئة ومناخ

دراسة: آلاف الوفيات في ألمانيا بسبب موجات الحر!

سجلت ألمانيا معدل وفيات مرتفع بشكل ملحوظ بسبب موجات الحر خلال الأعوام الماضية، وفق دراسة حديثة. فقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف في ألمانيا من عام 2018 إلى 2020 في آلاف الوفيات.

Symbolbild Seniorin mit Schwindel und Kreislaufproblemen

عام 2018 شهد أكثر فصول الصيف حرارة في ألمانيا!

أظهرت دراسة جديدة نُشرت نتائجها اليوم، الجمعة 01 يوليو /تموز، أن درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف في ألمانيا، تسببت في آلاف الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020.

كتب باحثون من معهد روبرت كوخ ووكالة البيئة الألمانية وخدمات الطقس الألمانية، في تقرير نشر في المجلة الطبية الألمانية، "جورنال دوتشيز ارتستبلات" أن هذا يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل معدل وفيات مرتفع بشكل ملحوظ بسبب الحرارة على مدار ثلاث سنوات متتالية منذ أن بدأت هذه الدراسات في عام 1992.

شهد عام  2018 ثاني أكثر فصول الصيف حرارة في ألمانيا منذ بدء التسجيلات، وفترات حرارة طويلة بشكل غير معتاد ومتوسط ودرجات حرارة أسبوعي مرتفع بشكل لافت للنظر. وهناك تقديرات بوفاة حوالي 8700 شخص بسبب الحرارة في عام 2018، والتي لاحظ الباحثون أنها كانت بحجم مماثل تقريبا للسنوات الحارّة التاريخية في 1994 و2003، واللتان شهدتا تسجيل حوالي 10 آلاف حالة وفاة في كل منهما بسبب الحرارة.

في عام 2019 قدر الباحثون حدوث 6900 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة، مقارنة بـ 3700 في عام 2020 وفي عام 2021 لم يكن هناك معدل وفيات مرتفع بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الحرارة.

إ.م/ و.ب (د ب أ) 

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