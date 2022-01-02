 دراسات: تزايد معدل التدخين واستهلاك الكحول في أوروبا خلال الجائحة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.01.2022

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سياسة واقتصاد

دراسات: تزايد معدل التدخين واستهلاك الكحول في أوروبا خلال الجائحة

أشارت دراسات أوروبية إلى تزايد معدل التدخين وتعاطي الكحوليات في بعض بلدان القارة خلال الجائحة، فيما كانت فئة الشباب وصغار السن الأكثر تضررا، فما الأسباب؟

تزايد معدل التدخين خاصة بين الشباب وصغار السن خلال وباء كورونا

تزايد معدل التدخين خاصة بين الشباب وصغار السن خلال وباء كورونا

مع دخول جائحة كورونا عاملها الثالث ووسط ارتفاع الإصابات خاصة بمتحور أوميكرون، يبدو أن تداعيات الوباء وأثاره لم تتوقف على الإصابات أو الخسائر الاقتصادية بل أظهرت دراسات تزايد معدل التدخين واستهلاك الكحول في بعض البلدان الأوروبية منذ تفشي الوباء.

مختارات

قد يعتقد كثير من المدخنين أن الجمع بين السجائر العادية والإلكترونية أقل ضرراً من تدخين سجائر التبغ لوحدها، إلا أن دراسة أمريكية تحذر من ذلك وتؤكد أن الجمع بين النوعين لا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.

ففي بريطانيا، كشفت دراسة نشرتها مجلة Addiction أو (الإدمان) في أغسطس / آب عن أنه منذ فرض الإغلاق لأول مرة تزايد  تعاطي الكحول  بشكل كبير بنسبة 40 بالمائة عن معدلات ما قبل الجائحة إذ تم تصنيف قرابة 4.5 مليون بالغ باعتبارهم يستهلكون الكحول بمعدل خطير.

وحذر  مؤلفو الدراسة من أن هذا الأمر "كان مقلقا خاصة بين النساء إذ وصلت النسبة 55٪ كذلك بين الفئات ذات أوضاع اقتصادية واجتماعية متدنية بنسبة تجاوزت 64 بالمائة".

ووفقا للدراسة فإن أكثر من 652 ألف شاب وشابة  بدأوا في التدخين خلال موجة الإغلاق الأولى.

ولم يتوقف الأمر على بريطانيا إذ دقت المجلة الأوروبية للصحة العامة ناقوس الخطر إزاء تزايد هذه الظاهرة في القارة الأوروبية.

فقد كشفت الدراسة التي نشرت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي عن تزايد تدخين التبغ بين المدخنين الحاليين في فرنسا بنسبة قاربت على 27 بالمائة منذ فرض السلطات الفرنسية الإغلاق العام لأول مرة في مارس / آذار عام 2020.

وذكرت الدراسة أن نسبة انخفاض معدل التدخين بين المدخنين بلغت 19 بالمائة.

ويبدو أن فئة الشباب وصغار كانت الأكثر تضررا إذ ارتبط معدل زيادة التدخين بمن تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما ممن يعانون من قلق خاصة بين الحاصلين على مستوى عال من التعليم.

أما فيما يتعلق بتعاطي الحكول، فقد أبلغ ما يقرب من 11٪ من مستهلكي الكحوليات عن زيادة في التعاطي منذ الإغلاق فيما بلغت نسبة الانخفاض 24.4 بالمائة.

وكشفت الدراسة عن ارتباط تزايد استهلاك الكحول بالفئة العمرية من 18 إلى 49 عاما.

تزايد الإقبال على استهلاك الكحوليات خلال الجائحة

تزايد الإقبال على استهلاك الكحوليات خلال الجائحة

ألمانيا..التدخين يقتل بنفس معدل كورونا

ويبدو ألمانيا هي الأخرى شهدت زيادة في  معدل التدخين  حيث لا يزال يُسمح ببعض الإعلانات التي تروج للسجائر.

وفي ذلك، أفادت دراسة ألمانية أن 31٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما باتوا مدخنين في الوقت الحالي مقارنة بنسبة بلغت  27 بالمائة في نهاية عام 2019.

وعلى إثر ذلك، أظهرت الدراسة أن التدخين يفتك بحياة قرابة 120 ألف شخص سنويا في ألمانيا فيما كانت المفارقة أن هذا العدد يتساوى مع الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء كورونا في ألمانيا منذ تفشي الوباء قبل عامين.

تأثير الكحول

أما فيما تعاطي الكحوليات فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه يتسبب في وفاة ثلاثة ملايين شخص في العالم سنويا فضلا عن الآثار الصحية السلبية بعيدة المدى لاستهلاك الكحول.

فقد يؤدي الإفراط في استهلاك الكحول بمرور الوقت إلى الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكبد وضعف الجهاز المناعي فضلا عن مشاكل عقلية أو حتى الإصابة بالسرطان، وفقا لما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة التي تُعرف اختصارا بـ "سي دي سي".

وأفادت منظمة الصحة العالمية أن التدخين يتسبب في زيادة معدل الوفيات أكثر من أي وقت مضى حيث يفتك بحياة 8 ملايين شخص سنويا بما في ذلك 1.2 مليون من ضحايا التدخين السلبي.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 1.3 مليار مدخن أي ما يشكل أكثر من 80٪ من المدخنين يعيشون في البلدان ذات دخول منخفضة أو متوسطة.

التوتر والشعور بالملل

ورغم قيود كورونا وتدابير الإغلاق العام التي أثرت على ارتياد الحانات والملاهي الليلية، إلأ أن استهلاك الكحول تزايد في ألمانيا بين فئة الشباب، وفقا لما أشار إليه الطبيب فالك كيفر  الذي يرأس الجمعية الألمانية لأبحاث وعلاج الإدمان.

الشعور بالتعب بعد استهلاك كمية من الكحول

الشعور بالتعب بعد استهلاك كمية من الكحول

وأضاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (DPA) "تزايد تعاطي الكحول بين الأشخاص الذين اعتادوا على استهلاكه بانتظام في المنزل وذلك في محاولة منهم للتغلب على الشعور بالوحدة أو الملل أو القلق. لقد تزايد معدل استهلاكهم في الوقت الحالي بعد الجائحة".

أما سارة جاكسون – أحد مؤلفي دارسة مجلة Addiction والمتخصصة في علم السلوك في كلية لندن الجامعية- فقالت إن التوتر ساهم في زيادة معدل التدخين  وتعاطي الكحول بين المدخنين حتى ممن اعتقدوا أن الإغلاق قد يدفعهم إلى الإقلاع عن التدخين.

وأضافت "شعر الكثير من الناس بالقلق الشديد خلال موجة الإغلاق الأولى وشهدنا زيادة في معدلات التدخين واستهلاك الكحول بمعدلات خطيرة بين الفئات الأكثر تضررا من الوباء".

جرعة كحول آمنة.. حقيقة أم وهم؟

وإزاء ذلك، هل يمكن تحديد جرعة آمنة من تعاطي الكحول أم أن الأمر ليس سوى مجرد وهم؟

فعلى الرغم من أن بعض الدراسات وجدت بعض الفوائد الصحية المحتملة لاستهلاك الكحول بمعدل معتدل، إلا أن بعض الدراسات الحديثة أكدت على عدم وجود جرعة آمنة من الكحول.

وفي ذلك، شددت ميشيل ميتشل - رئيسة معهد أبحاث السرطان في بريطانيا – على عدم وجود ما يسمى "بمستوى آمن للتدخين أو تعاطي الكحول."

يشار إلى أن خبراء الصحة ينصحون بالتوقف عن تناول المشروبات الكحولية لأنها تؤدي إلى ضعف وإعاقة امتصاص الفيتامينات والمواد المغذية ما قد يزيد من الإصابة بالأمراض السرطانية.

وقد أكدت ميتشل على هذا الأمر إذ ذكرت أن الإقلاع عن التدخين وتعاطي الكحول "سيساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان".

لويزا رايت / م ع 

  • Raucherecke eines Geschäftshauses in Rio de Janeiro

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    أظهرت دراسة نشرت في دورية ساينس (العلوم) الخميس 2016.11.03 علاقة مباشرة بين عدد السجائر التي يدخنها المدخن على مدار حياته وعدد التحورات في الحمض النووي للأورام السرطانية. يشار إلى أن التشخيص المبكر يقي من السرطان بنسبة 50%. والتدخين سبب خُمْس حالات السرطان. وهذا لا يقتصر على سرطان الرئة بل يتعداه إلى أنواع أخرى من الأورام الخبيثة. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا للتسبب بالسرطان لكنه ليس الوحيد.

  • Adipositas in Deutschland

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    السمنة تأتي في المرتبة الثانية في التسبب بالسرطان، بسبب ارتفاع مستوى هرمون الإنسولين في الجسم والذي يزيد من خطر جميع أنواع السرطان تقريبا، وخاصة سرطان الكلى والمرارة والمريء. وتتراكم الهرمونات الجنسية بشكل متزايد في الأنسجة الدهنية للنساء البدينات مما يسهل الإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي.

  • Symbolbild Couchpotato Teenager Fernsehen ungesund

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الناس قليلو الحركة يزداد لديهم احتمال الإصابة بالسرطان. وتشير الدراسات إلى أن الحركة والرياضة تمنعان نشوء الأورام الخبيثة، وذلك لأن النشاط البدني يقلل مستوى هرمون الأنسولين ويمنع السمنة. وليس من الضروري أن تكون الحركة الرياضة عالية الأداء: فالمشي الاعتيادي -أو ركوب الدراجات- يُحدِث فرقاً كبيراً!

  • Zwischen Sucht und Genuss Alkohol

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الكحول مادة مسرطِنة. وهو يشجع نشوء أورام خبيثة في تجويف الفم ومنطقة البلعوم والمريء. الجمع بين التدخين والكحول خطير للغاية: فهذا يزيد خطر الإصابة بسرطان بمائة مرة.

  • Steak mit Salz Salzkristallen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    اللحوم الحمراء قد تسبب سرطان الأمعاء، وخصوصاً لحم البقر ولحم الخنزير بدرجة أقل، حيث يزداد احتمال الإصابة بالسرطان إلى مرة ونصف المرة. وعلى العكس من ذلك، السمك يقي من السرطان.

  • Ein Holzkohlegrill mit Fleisch und Würstchen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

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  • Dänen führen Fettsteuer für Lebensmittel ein

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    تجنُّب الوجبات السريعة، واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضار والألياف يساعد على منع السرطان. النظام الغذائي الصحي يقلل من خطر السرطان بأكثر من 10 في المائة.

  • Sommer Deutschland 2012

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    التعرض لكثير من الشمس يضر بصحة الإنسان. فالأشعة فوق البنفسجية في أشعة الشمس تخترق الحمض النووي وتغيره. والنتيجة قد تكون سرطان الجلد. توجد دهانات واقية من أشعة الشمس. ولكن تغير لون الجلد يعني أنه قد تلقى الكثير من الإشعاع الشمسي.

  • Praxis für interventionelle Schmerztherapie

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الطب الحديث قد يتسبب بالسرطان إذا زاد الإشعاع عن حده. فالأشعة السينية تسبب تغيرات وطفرات في الجينات الوراثية. التصوير الاعتيادي بالأشعة السينية أقل ضرراً من التصوير الطبقي المحوري. لذلك ينبغي الذهاب إلى التصوير الطبقي المحوري إذا وُجِدَت أسباب وجيهة لذلك فقط. أما التصوير بالرنين المغناطيسي فهو لا يؤذي.

  • Studie: Magenbakterium könnte vor Asthma schützen

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    الالتهابات قد تسبب السرطان، مثلاً فيروس الورم الحليمي البشري قد يسبب سرطان عنق الرحم. كما أن فيروسات التهاب الكبد من النوع B و C يمكن أن تسبب تغيّر خلايا الكبد. بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (في الصورة) قد تستقر في المعدة وقد تكون سببا في الإصابة بسرطان المعدة. بإمكان الإنسان تطعيم نفسه ضد العديد من مسببات الأمراض. المضادات الحيوية تساعد في القضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

  • Philippinen Verhütung

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    صحيح أن حبوب منع الحمل تزيد نوعاً ما من خطر سرطان الثدي. ولكنها في الوقت نفسه تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض إلى حد كبير. وعموما، حبوب منع الحمل تحمي بالتالي أكثر مما تضر، على الأقل فيما يتعلق بالسرطان.

  • Symbolbild Grundsatzurteil USA zur Patentierung menschlichen Erbguts

    التدخين يضع بصمته في الجينوم الوراثي

    ولكن حتى لو فعل الإنسان كل شيء بالشكل الصحيح فإنه لا يمكن أن يكتسب مناعة ضد السرطان. في نصف جميع حالات السرطان يكون تغير الجينات أو كبر السن هو السبب. أورام الدماغ بشكل خاص تنشأ من دون تدخل خارجي. ع.م


 