 دراجة أفغانية: الرياضة ماتت منذ عودة طالبان للحكم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

دراجة أفغانية: الرياضة ماتت منذ عودة طالبان للحكم

تأمل متسابقة الدرجات الهوائية الأفغانية معصومة علي زادة أن يسلط السباق الذي ستشارك فيه مع أفغانيات أخريات في فرنسا الضوء على واقع المرأة الأفغانية. زادة تعتبر أن الرياضة ماتت بالنسبة للنساء مع عودة طالبان للحكم.

راكبة الدراجات الأفغانية معصومة علي زاده خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو ضمن فريق اللاجئين

راكبة الدراجات الأفغانية معصومة علي زاده خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو ضمن فريق اللاجئين

تستعد راكبة الدراجات الأفغانية معصومة علي زاده للحظة حلوة ومرّة في آن واحد، فللمرة الأولى منذ خمس سنوات تشارك الأحد (23 أكتوبر/تشرين الأول 2022) في سباق دراجات هوائية نسائي أفغاني، ولكن ليس في كابول.

مختارات

تشارك الشابة البالغة 26 عاما في جنوب غرب سويسرا مع العشرات من راكبات الدراجات الأفغانيات اللائي صرن يعشن في بلدان مختلفة.

تقول علي زاده إن "الرياضة ماتت" بالنسبة للمرأة الأفغانية منذ عودة حركة طالبان المتشددة إلى السلطة العام الماضي وفرضها قيودا على حريات النساء. فقد منعت طالبان النساء من ممارسة الرياضة ومن العديد من الوظائف الحكومية، وحظرت تعليم الفتيات في المدارس الثانوية.  لكن علي زاده التي تعيش في فرنسا منذ خمس سنوات، لم تستسلم ولا تزال تمثل بلدها.

"طالبان أفسدت ما عشته في طوكيو"

عاشت الشابة الصيف الماضي لحظة مميزة عندما شاركت في أولمبياد طوكيو حيث كانت تأمل أن تكون نبراسا للنساء اللائي أجبرن على مغادرة بلدهن أو التخلي عن أحلامهن الرياضية. وكانت أول راكبة أفغانية تنافس في الألعاب ضمن الفريق الأولمبي للاجئين. لكنها تقول لوكالة فرانس برس إن "طالبان أفسدت ما عشته في طوكيو".

وبسبب عدم قدرتها على الاستمتاع بمغامرتها الأولمبية، أمضت بقية الصيف حزينة وهي تتابع عن كثب الأحداث الحاصلة في أفغانستان، مع سقوط كابول في آب/أغسطس 2021 وعودة طالبان إلى السلطة.

خلال نشأتها، أُجبرت عائلتها وهي من اثنية الهزارة الشيعية المضطهدة تاريخيا، على العيش في إيران مثل ملايين الأفغان الآخرين. وتعلمت هناك كيفية ركوب الدراجة قبل الانضمام إلى المنتخب الأفغاني في سنّ 16 عاما عندما عادت العائلة إلى كابول.

ايقونة رياضية بارالمبية أفغانية تهرب من بلادها بعد سيطرة طالبان لتبدأ حياة جديدة في اسبانيا

وبعد سنوات من الاعتداءات الجسدية بسبب جرأتها على ارتداء ملابس رياضية، وتعرضها للإهانات لمجرد ركوب دراجة ورشق الحجارة عليها، طلبت اللجوء في فرنسا عام 2016. وأصبح الضغط عليها للاستسلام قويا للغاية مع تتالي انتصاراتها،  لكن الوضع ساء مذاك في أفغانستان.

تقول بصوت هادئ "كل يوم، تفقد النساء حقا جديدا"، مضيفة أن العديد منهن سجنّ أو أجبرن على مغادرة البلاد. منذ عودتها، فرضت طالبان قيودا تهدف إلى إجبار النساء على العيش في ظلّ تطبيق صارم للشريعة.

لم يعد بإمكان الفتيات ارتياد المدرسة الثانوية، وبينما لا يزال بإمكان النساء الالتحاق بالجامعة، فإن ذلك سيكون صعبا في المستقبل.

"الرياضة ماتت تماما بالنسبة للنساء"

ترى معصومة علي زاده التي تدرس حاليا في جامعة الهندسة بمدينة ليل أن "الحلم الكبير للفتيات اليوم هو مجرد القدرة على الذهاب إلى المدرسة. مجرد الذهاب إلى المدرسة. لذا فإن الرياضة ماتت تماما بالنسبة للنساء".

وتوافقها الرأي بنفشه فضي، الصحافية والمتحدثة السابقة باسم اللجنة الأولمبية الوطنية الأفغانية التي فرّت من البلاد مع الاتحاد الدولي للدراجات عام 2021. وتقول إن "ممارسة المرأة للرياضة في أفغانستان أمر لا يمكن تصوره حاليا. والوضع يزداد سوءا كل يوم".

تعتقد علي زاده التي انضمت إلى مفوضية الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية، أن "العالم صار صامتا" إزاء قمع المرأة الأفغانية. وتضيف "جرى التخلي عن النساء في أفغانستان. كل من يقولون إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، وكل من يقولون إنهم يدافعون عن النساء، لم يفعلوا شيئا". وتأمل أن سباق الأحد والاهتمام الإعلامي الذي سيلقاه "سيدق ناقوس الخطر" من أجل "إيقاظ العالم".

وتشارك 49 راكبة دراجات من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة وسويسرا في السباق الذي يمتد 57 كيلومترا في مدينة إيغل السويسرية الواقعة في كانتون فود حيث مقر الاتحاد الدولي للدراجات.

معصومة علي زاده "حزينة بعض الشيء" بسبب تفكيرها في النساء "المتروكات في أفغانستان". لكنها "سعيدة للغاية" بلقاء "زميلاتي في الفريق اللائي تدربت معهن في أفغانستان. لقد مرت خمس سنوات منذ آخر مرة رأيتهن فيها".

هـ.د/أ.ح (أ ف ب)

  • Afghan men are seen in a restaurant in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    عالم ذكوري محض.. لا للنساء

    تظهر الصور والمقاطع المصورة نشاطا صاخبا في الشوارع الأفغانية كما هو الحال في هذا المطعم بمدينة هرات غرب البلاد حيث تم الترحيب بعودة رواد المطعم من جديد. بيد أن اللافت أن الأمر اختلف كثيرا عن ما كان عليه قبل سيطرة طالبان إذ اقتصر الزبائن فقط على الرجال الذين اضطروا إلى ارتداء الأزياء التقليدية مثل "الكورتا" وهي سترة طويلة بطول الركبة. وغابت النساء عن المشهد داخل المطعم بل وفي أرجاء المدن الأفغانية.

  • Students attend a class bifurcated by a curtain separating males and females at a private university in Kabul on September 7, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    فصل الذكور عن الإناث

    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

  • Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    الأفغانيات وفقدان الحرية

    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

  • Taliban inspect vehicles at the checkpoints as they take strong security measures in the Afghan capital in Kabul, on September 09, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    نقاط تفتيش في عموم البلاد

    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    استمرار نضال الأفغانيات رغم قمع طالبان

    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حياة جديدة للاعبات كرة قدم أفغانيات هربن إلى إنكلترا  

عينٌ على أوروبا - لاعبات كرة قدم أفغانيات في إنكلترا وتقارير أخرى سابقة  

مواضيع ذات صلة

An Afghan woman protester (2R) speaks with Taliban fighters during a demonstration at Shahr-e Naw in Kabul on December 16, 2021, demanding the right to education, jobs and political representation from the Taliban government. (Photo by Wakil KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

طالبان تنتهك حقوق المرأة وتطيح بمكاسب الماضي 09.01.2022

تمضي حركة طالبان قدما في النيل من مكاسب المرأة الأفغانية وانتهاك حقوقها وفرض مزيد من القيود الصارمة عليها. ما يشكل تهديدا للمكاسب التي حصلت عليها المرأة الأفغانية بشق الأنفس، خلال العقدين الماضيين.