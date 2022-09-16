دراجات كهربائية لأفريقيا

عكس التيار.. تونسيون اختاروا الهجرة عبر "طريق الحرير" الإفريقي

الآلاف من الشباب التونسيين بدأوا يفكرون عكس التيار بعيدا عن هوس الهجرة نحو أوروبا أو إلى دول الخليج، فاتجهوا جنوبا نحو إفريقيا، حيث الفرص الواعدة والإجراءات السهلة. مهاجرون على "طريق الحرير الإفريقي" يروون لـDW تجاربهم.