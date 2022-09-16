دراجات كهربائية لأفريقيا

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صُممت الدراجات الكهربائية المشحونة بالطاقة الشمسية لتحمل 100 كيلوغرام على طرق غير معبدة في إفريقيا. إنها تضمن تنقلا جديدا وصديقا للبيئة في القارة.
مع تزايد التحذيرات العالمية من رصد حالات متزايدة لأشخاص مصابين بجدري القرود، تتأهب دول عربية لمراقبة حدودها وفرض إجراءات لرصد المرض. وفيما أعلن المغرب رصد 3 حالات يشتبه في إصابتها بجدري القرود، يخشى البعض من إغلاق جديد.
تشهد مدن مغربية واسبانية حراكا جماهيريا وتظاهرات احتجاجا على المأساة التي شهدتها مليلية وراح ضحيتها حوالي 23 مهاجرا إفريقيا، ومن أجل ضمان حرية التنقل بين شمال المغرب والجيب الإسباني. ويطالب المتظاهرون بتحرك دولي أكبر.
تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟
الآلاف من الشباب التونسيين بدأوا يفكرون عكس التيار بعيدا عن هوس الهجرة نحو أوروبا أو إلى دول الخليج، فاتجهوا جنوبا نحو إفريقيا، حيث الفرص الواعدة والإجراءات السهلة. مهاجرون على "طريق الحرير الإفريقي" يروون لـDW تجاربهم.
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