 دراجات كهربائية لأفريقيا | عالم السرعة | DW | 22.09.2022

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عالم السرعة

دراجات كهربائية لأفريقيا

صُممت الدراجات الكهربائية المشحونة بالطاقة الشمسية لتحمل 100 كيلوغرام على طرق غير معبدة في إفريقيا. إنها تضمن تنقلا جديدا وصديقا للبيئة في القارة.

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