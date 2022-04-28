دخول عاهل السعودية مستشفى في جدة لإجراء فحوص

نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم (الأحد الثامن من مايو/ أيار 2022) عن بيان للديوان الملكي قوله إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى في مدينة جدة لإجراء بعض الفحوص الطبية. وقال البيان إنه يخضع للفحوص في مستشفى الملك فيصل التخصصي. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وأصبح الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حاكما للسعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، في عام 2015 بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء. وخضع الملك البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس آذار.

ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب ، د.ب.أ)