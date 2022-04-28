دخول عاهل السعودية مستشفى في جدة لإجراء فحوص

نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم (الأحد الثامن من مايو/ أيار 2022) عن بيان للديوان الملكي قوله إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى في مدينة جدة لإجراء بعض الفحوص الطبية. وقال البيان إنه يخضع للفحوص في مستشفى الملك فيصل التخصصي. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وأصبح الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حاكما للسعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، في عام 2015 بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء. وخضع الملك البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس آذار.
ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب ، د.ب.أ)
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
آخر ملوك الجيل الأول لآل سعود
تولى سلمان بن عبد العزيز العرش في المملكة العربية السعودية يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2015، حيث بويع عقب وفاة أخيه الملك عبد الله. سلمان كان قد عُين وليا للعهد في يونيو/ حزيران 2012، بعد وفاة ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
ولي العهد محمد بن سلمان .. مصلح يبطش بخصومه
تولى الأمير محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي، منصب وزير الدفاع، وصعد نجمه وهو لما يزل في العقد الثالث، إذ عُيّن ولياً لولي العهد، وخطف الأضواء بشكل كبير منذ بدء الحرب في اليمن. وبعد إزاحة إبن عمه محمد بن نايف، أصبح في 27 حزيران 2017 وليا للعهد، إضافة إلى مناصب سياسية وإقتصادية كبيرة. يقود بن سلمان إصلاحات ويوصف بـ"الرجل القوي" في المملكة، ويتهم بالبطش بخصومه وتصفية الصحفي جمال خاشقجي.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
ولي العهد المعزول محمد بن نايف
مع تولي الملك سلمان للعرش أصبح الأمير محمد بن نايف وليا للعهد وعُيّن وزيرا للداخلية، ليصبح بذلك أول أمير من "أحفاد الملك المؤسس" في طريقه لحكم المملكة. لكن الأمير محمد بن نايف أُعفي في 21 حزيران 2017، ثم أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد الذي أمر في وقت لاحق باحتجاز ابن عمه ضمن حملة لمكافحة "الفساد". ورأى مراقبون بأن خلفية إبعاد محمد بن نايف قد تكون في سياق إبعاد منافسي بن سلمان.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
الأمير مقرن ضحية صعود الملك سلمان للعرش
الأمير مقرن بن عبد العزيز تولى ولاية العهد لأشهر قليلة، لكن سرعان ما أعفاه الملك سلمان. وكان عين الملك الراحل عبد الله قد عين الأمير مقرن بن عبد العزيز (ولد عام 1945) ليصبح وليا لولي العهد. والأمير مقرن هو أصغر الأبناء الأحياء لمؤسس السعودية عبد العزيز آل سعود.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
متعب بن عبد الله والإبعاد خلال حملة مكافحة الفساد
الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز ولد عام 1953، وبعد تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم "وزارة الحرس الوطني" عام 2013 عين وزيراً للحرس الوطني شغل المنصب حتى 4 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، عندما أُبعد من منه، ضمن حملة"مكافحة الفساد" واحتجز لفترة حتى أطلق سراحه بعد شهر تقريبا، بناء على تسوية مالية تقدر بحوالي مليار دولار، حسب تقارير صحفية.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
الأمير خالد بن فيصل والأدوار الصعبة
الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود (الأول من اليسار) أمير مكة. وهو عضو في هيئة البيعة السعودية عن والده الملك الراحل فيصل. ويتولى مهمة مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس اللجنة المركزية للحج.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
رائد الفضاء ونجل الملك
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (ولد 1956)، الإبن الثاني للملك الحالي سلمان، وهو أول رائد فضاء عربي وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية حتى عام 2018، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي. إعداد: صلاح شرارة.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
الملك عبد الله ..أغنى الملوك وصاحب "مبادرة السلام العربية"
تولى الملك عبد الله بن عبد العزيز حكم المملكة عام 2005 وعيّن شقيقه سلطان ولياً للعهد. صنفته مجلة فوربس الأمريكية سنة 2010 كأغنى الملوك في العالم وقدّرت قيمة ثروته بـ 18 مليار دولار. في سنة 2002 قدم مبادرة السلام العربية لتسوية الصراع مع إسرائيل عندما كان وليا للعهد.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
الملك فهد.."خادم الحرمين الشريفين"
تولى الملك فهد بن عبد العزيزالحكم 1982، ولقّب نفسه بـ"خادم الحرمين الشريفين" نسبة إلى مشروع توسعة ضخم بالحرمين الشريفين في مكة والمدينة. قامت سياسته الداخلية على تطوير الزراعة والتعليم. وعلى الصعيد الخارجي لعبت المملكة دورا رئيسيا في حرب العراق - إيران وأزمة غزو العراق للكويت (1990). أصيب-الملك فهد سنة 1995 بجلطة، ومنذ 1997 باشر ولي عهده عبد الله إدارة شؤون البلاد.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
الملك خالد.. حليف الغرب في أفغانستان
تولى الملك خالد بن عبد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، سنة 1975 الحكم خلفا للملك فيصل. وشهدت فترة حكمه طفرة اقتصادية وكان من مؤسسي مجلس التعاون الخليجي سنة 1981. ومن أبرز قراراته في السياسة الخارجية التحالف مع الولايات المتحدة في الحرب ضد التدخل السوفيتي في أفغانستان سنة 1979. وتوفي الملك خالد سنة 1982.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
الملك فيصل..أمر بقطع إمدادات البترول على مؤيدي إسرائيل
تولى الملك فيصل الحكم وهو في الـ 62 من عمره، إثر وفاة شقيقه الملك سعود سنة 1969. لم يعمر الملك فيصل طويلا في الحكم، حيث قتل سنة 1975. خلال فترة حكمه واصل على المستوى الداخلي نهج تحديث الإدارة والإقتصاد وقطاع البترول. واتسمت فترة حكمه بحدة الصراعات في الشرق الأوسط ومن أهمها حرب 1973 بين إسرائيل والدول العربية وشاركت فيها السعودية، كما أمر الملك فيصل بقطع إمداد البترول عن الدول المؤيدة لإسرائيل.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
الملك سعود ..إحداث بنيات إدارية للدولة
إثر وفاة مؤسس المملكة عبد العزيز تمت مبايعة ابنه سعود ملكا سنة 1953. واٌستحدث مجلس الوزراء وأسندت رئاسة إلى شقيقه ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز. كما استحدثت بنيات للإدارة الحديثة من أهمها وزارات التعليم والمعارف والإعلام والإذاعة والتلفزيون. ومنذ سنة 1964 ألزم المرض الملك سعود الفراش وكان ولي عهده الأمير فيصل يتولى إدارة شؤون البلاد حتى توليه رسميا الملك سنة 1969.
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في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود
الملك عبد العزيز.. مؤسس المملكة
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أول ملك للسعودية بشكلها الحديث وذلك بعد توحيد مناطقها تحت مسمّى المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 1932، وبعد عام واحد عيّن ابنه الأكبر سعود بن عبد العزيز وليّاً للعهد وأخذ البيعة له، وقد كان يسانده في أمور الدولة، وفي الحجاز كان ينوب عنه ابنه فيصل بن عبد العزيز. استمر عبد العزيز في الحكم إلى أن توفي في الطائف سنة 1953. إعداد: منصف السليمي