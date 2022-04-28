 دخول عاهل السعودية مستشفى في جدة لإجراء فحوص | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.05.2022

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دخول عاهل السعودية مستشفى في جدة لإجراء فحوص

أدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى في جدة لإجراء "فحوصات طبية"، حسب ما أعلن الديوان الملكي الأحد. ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك البالغ من العمر 86 عاما.

أرشيف: العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء تلقيحه ضد فيروس كورونا (يناير كانون ثاني 2021)

أرشيف: العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء تلقيحه ضد فيروس كورونا (يناير كانون ثاني 2021)

نقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم (الأحد الثامن من مايو/ أيار 2022) عن بيان للديوان الملكي قوله إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دخل مستشفى في مدينة جدة لإجراء بعض الفحوص الطبية. وقال البيان إنه يخضع للفحوص في مستشفى الملك فيصل التخصصي. ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وأصبح الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حاكما للسعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، في عام 2015 بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء. وخضع الملك البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس آذار.

ح.ز/ م.س (رويترز، أ.ف.ب ، د.ب.أ)

  • Saudi Arabien König Salman (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

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  • Saudi-Arabien desiginierter Verteidigungsminister Prinz Mohammad bin Salman bin Abdulaziz al-Saud

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

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  • Mohammed bin Naif

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

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  • Prinz Muqrin bin Abdulaziz

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    الأمير مقرن ضحية صعود الملك سلمان للعرش

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  • Mitib bin Abdallah bin Abd al-Aziz Al Saud bei Chuck Hagel USA 21.11.2014

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

    متعب بن عبد الله والإبعاد خلال حملة مكافحة الفساد

    الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز ولد عام 1953، وبعد تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة باسم "وزارة الحرس الوطني" عام 2013 عين وزيراً للحرس الوطني شغل المنصب حتى 4 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، عندما أُبعد من منه، ضمن حملة"مكافحة الفساد" واحتجز لفترة حتى أطلق سراحه بعد شهر تقريبا، بناء على تسوية مالية تقدر بحوالي مليار دولار، حسب تقارير صحفية.

  • Saudi-Arabien Herrscherhaus

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

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  • Archäologische Schätze aus Saudi-Arabien

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

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    الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود (ولد 1956)، الإبن الثاني للملك الحالي سلمان، وهو أول رائد فضاء عربي وشغل منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية حتى عام 2018، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي. إعداد: صلاح شرارة.

  • Abdullah bin Abdulaziz al-Saud (B. Smialowski/AFP/Getty Images)

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

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  • König Fahd bin Abdul Aziz Saudi Arabien (Getty Images/J. Barrak)

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

    الملك فهد.."خادم الحرمين الشريفين"

    تولى الملك فهد بن عبد العزيزالحكم 1982، ولقّب نفسه بـ"خادم الحرمين الشريفين" نسبة إلى مشروع توسعة ضخم بالحرمين الشريفين في مكة والمدينة. قامت سياسته الداخلية على تطوير الزراعة والتعليم. وعلى الصعيد الخارجي لعبت المملكة دورا رئيسيا في حرب العراق - إيران وأزمة غزو العراق للكويت (1990). أصيب-الملك فهد سنة 1995 بجلطة، ومنذ 1997 باشر ولي عهده عبد الله إدارة شؤون البلاد.

  • Saudi-Arabien König Khalid ibn Abd al-Aziz (Gemeinfrei)

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

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    تولى الملك خالد بن عبد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، سنة 1975 الحكم خلفا للملك فيصل. وشهدت فترة حكمه طفرة اقتصادية وكان من مؤسسي مجلس التعاون الخليجي سنة 1981. ومن أبرز قراراته في السياسة الخارجية التحالف مع الولايات المتحدة في الحرب ضد التدخل السوفيتي في أفغانستان سنة 1979. وتوفي الملك خالد سنة 1982.

  • Prinz Faisal von Saudi-Arabien I 1967 (Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

    الملك فيصل..أمر بقطع إمدادات البترول على مؤيدي إسرائيل

    تولى الملك فيصل الحكم وهو في الـ 62 من عمره، إثر وفاة شقيقه الملك سعود سنة 1969. لم يعمر الملك فيصل طويلا في الحكم، حيث قتل سنة 1975. خلال فترة حكمه واصل على المستوى الداخلي نهج تحديث الإدارة والإقتصاد وقطاع البترول. واتسمت فترة حكمه بحدة الصراعات في الشرق الأوسط ومن أهمها حرب 1973 بين إسرائيل والدول العربية وشاركت فيها السعودية، كما أمر الملك فيصل بقطع إمداد البترول عن الدول المؤيدة لإسرائيل.

  • Saudi-Arabien König Saud ibn Abd al-Aziz Al Saud (Gemeinfrei)

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

    الملك سعود ..إحداث بنيات إدارية للدولة

    إثر وفاة مؤسس المملكة عبد العزيز تمت مبايعة ابنه سعود ملكا سنة 1953. واٌستحدث مجلس الوزراء وأسندت رئاسة إلى شقيقه ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز. كما استحدثت بنيات للإدارة الحديثة من أهمها وزارات التعليم والمعارف والإعلام والإذاعة والتلفزيون. ومنذ سنة 1964 ألزم المرض الملك سعود الفراش وكان ولي عهده الأمير فيصل يتولى إدارة شؤون البلاد حتى توليه رسميا الملك سنة 1969.

  • Saudi-Arabien König Abd al-Aziz ibn Abd ar-Rahman ibn Faisal Al Saud (Gemeinfrei)

    في صور: ملوك السعودية.. والأمراء المتبقون من آل سعود

    الملك عبد العزيز.. مؤسس المملكة

    عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أول ملك للسعودية بشكلها الحديث وذلك بعد توحيد مناطقها تحت مسمّى المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 1932، وبعد عام واحد عيّن ابنه الأكبر سعود بن عبد العزيز وليّاً للعهد وأخذ البيعة له، وقد كان يسانده في أمور الدولة، وفي الحجاز كان ينوب عنه ابنه فيصل بن عبد العزيز. استمر عبد العزيز في الحكم إلى أن توفي في الطائف سنة 1953. إعداد: منصف السليمي


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