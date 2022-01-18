دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين

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دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ، في بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب منهكة مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.
كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟
قالت السعودية إنها ردت بإيجابية على اقتراح أممي بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن. وكان كل من الحوثين والتحالف بقيادة السعودية قد أعلنا هدنة من طرف واحد، فيما تضغط الأمم المتحدة وأمريكا من أجل هدنة أوسع نطاقا في اليمن.
أكد مبعوث الأمم المتحدة وجود اتفاق بهدنة لمدة شهرين بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.
تعمل السعودية على الاستفادة من التداعيات العالمية للحرب الأوكرانية في الضغط على الدول الكبرى لتدعيم موقفها في اليمن، وذلك باستخدام "أداة تأثير مهمة" وهي النفط. فهل ترضخ الدول الغربية للضغوط؟
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