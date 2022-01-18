دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين

اليمن ـ مؤشرات "إيجابية" على هدنة مؤقتة بضغوط أممية وأمريكية

قالت السعودية إنها ردت بإيجابية على اقتراح أممي بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن. وكان كل من الحوثين والتحالف بقيادة السعودية قد أعلنا هدنة من طرف واحد، فيما تضغط الأمم المتحدة وأمريكا من أجل هدنة أوسع نطاقا في اليمن.