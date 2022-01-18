 دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين | DW الأخبار | DW | 03.04.2022

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DW الأخبار

دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين

دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن حيز التنفيذ، في بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب منهكة مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

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19.12.2018, Jemen, Sanaa: Ein Huthi-Rebelle hat während einer Versammlung seine Waffe geschultert. Die Rebellen mobilisieren weiterhin Kämpfer. Die Waffenruhe für den strategisch wichtigen Hafen Hudaida im Bürgerkriegsland Jemen hält nach Ansicht der UN zunächst. Das gehe aus den Lageberichten aus dem Konfliktgebiet hervor, hieß es am 18.12. aus offiziellen Kreisen der Vereinten Nationen. Foto: Hani Al-Ansi/dpa | Verwendung weltweit

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قالت السعودية إنها ردت بإيجابية على اقتراح أممي بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن. وكان كل من الحوثين والتحالف بقيادة السعودية قد أعلنا هدنة من طرف واحد، فيما تضغط الأمم المتحدة وأمريكا من أجل هدنة أوسع نطاقا في اليمن.

A grab from an AFPTV video shows Yemen pro-government fighters deploying on January 10, 2022 as forces in Yemen backed by a Saudi-led military coalition said they had seized control of the northern oil province of Shabwa from Iran-backed Huthi rebels. (Photo by AFPTV / AFP) (Photo by -/AFPTV/AFP via Getty Images)

لأول مرة منذ سنوات.. اتفاق على وقف القتال لشهرين في اليمن 01.04.2022

أكد مبعوث الأمم المتحدة وجود اتفاق بهدنة لمدة شهرين بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

A grab from an AFPTV video shows a fighter loyal to Yemen's Saudi-backed government firing a turret mounted in the back of a pickup truck (technical) at a position near the frontlines against the Huthi rebel forces in the region of al-Kassara, northwest of Marib, on June 28, 2021. - Clashes between rebels and Yemeni government fighters left over a hundred killed in Marib in three days, pro-government sources said, following a renewed offensive by the Iran-allied Huthis who escalated their efforts to seize the government's last stronghold in northern Yemen. (Photo by - / AFPTV / AFP) (Photo by -/AFPTV/AFP via Getty Images)

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