دخول الحانات والمطاعم في برلين وولايات أخرى للملقحين فقط أو المختبرين سلبيا

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في ألمانيا دخلت اليوم القواعد الجديدة لارتياد الحانات والمطاعم حيز التنفيذ في أجزاء كثيرة من البلاد. كما تم تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تم تلقيحهم والذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.
شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات كبيرة رفضاً للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما خرج آخرون للاحتجاج ضد تلقيح الأطفال. كما شهدت عدة عواصم أوروبية مظاهرات مماثلة.
سجلت فترة الجائحة زيادة في حالات الاضطراب النفسي، هذه حقيقة أكدتها بيانات الخبراء، لكن من غير المعروف ما هي الأسباب المباشرة لذلك. ووفق وزير الصحة الألماني لا علاقة للإجراءات الحكومية الصارمة في ألمانيا مع هذه الظاهرة.
ذكر معهد "باول إرليش" الألماني أن جزءا كبيرا من الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا المتوفرة في ألمانيا مناسبة لرصد متحور "أوميكرون"، مؤكدا في "قائمة بيضاء" أن 80 بالمائة من هذه الاختبارات يمكنها التعرف على هذا المتحور.
يختبر معهد أبحاث عسكري تابع للجيش الأمريكي لقاحاً ضد فيروس كورونا، يقال إنه يحمي من العدوى لعدد كبير من متحورات الفيروس. تم إجراء الاختبارات الأولى على البشر بالفعل، ويختلف في عمله عن اللقاحات المستخدمة حاليا.
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