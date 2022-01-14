 دخول الحانات والمطاعم في برلين وولايات أخرى للملقحين فقط أو المختبرين سلبيا | DW الأخبار | DW | 15.01.2022

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DW الأخبار

دخول الحانات والمطاعم في برلين وولايات أخرى للملقحين فقط أو المختبرين سلبيا

في ألمانيا دخلت اليوم القواعد الجديدة لارتياد الحانات والمطاعم حيز التنفيذ في أجزاء كثيرة من البلاد. كما تم تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص الذين تم تلقيحهم والذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

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