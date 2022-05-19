دبي: عودة الحياة الطبيعية

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جائحة كورونا في دبي كانت في العام الماضي شبه منتهية. ففي الوقت الذي كانت فيه دول العالم تغلق حدودها كانت الإمارة هدفاً سياحياً للكثيرين حول العالم. لكن هذا الأمان لم يأت صدفة، بل من خلال صرامة في الالتزام بالقواعد الصحية وارتداء الكمامة كشرط للتنقل.
في تحرك نادر لم تشهده الدولة الخليجية من قبل، نظم عمال توصيل الأغذية إضرابا عن العمل مطالبين برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وتشجع العمال بالقيام بهذه الخطوة بعد إضراب سابق قام به عمال أجانب في شركة توصيل ألمانية في دبي.
أعلن معهد روبرت كوخ استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بل ولم تسجل أي وفاة اليوم بسبب الفيروس منذ أيلول/سبتمبر 2020، في مؤشر إيجابي سيعزز من فرص دحر الفيروس على الأقل في شكله الحالي.
رغم استمرار الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، سيتم إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا ابتداء من يوم غد السبت، هذا في وقت عبر غالبية الألمان عن قلقهم من هذا الإجراء.
وافق البرلمان الألماني على إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا بعد إقراره لتعديل قانون الحماية من العدوى. وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريا في الحافلات والقطارات. ويتاح للولايات إمكانية تشديد القيود في حالة ظهور بؤر وبائية.
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