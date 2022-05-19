 دبي: عودة الحياة الطبيعية | DW الأخبار | DW | 19.05.2022

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DW الأخبار

دبي: عودة الحياة الطبيعية

جائحة كورونا في دبي كانت في العام الماضي شبه منتهية. ففي الوقت الذي كانت فيه دول العالم تغلق حدودها كانت الإمارة هدفاً سياحياً للكثيرين حول العالم. لكن هذا الأمان لم يأت صدفة، بل من خلال صرامة في الالتزام بالقواعد الصحية وارتداء الكمامة كشرط للتنقل.

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DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - MAY 01: Construction Labourers working in the Dubai Marina area wait to board a bus which will take them back to their labour camp for the night on May 1, 2006 in Dubai, United Arab Emirates. The camp is over 2 hours away and the workers have just finished a 12 hour shift. The majority of labourers come to Dubai from India, Pakistan and Bangladesh. These workers operate in extreme temperatures in the desert climate, the majority earning under $200 a month. Many have to spend a third of that sum on food provided at the camps as part of their contract. Most sign recruitment contracts in their own countries which take them into debt for many years. Their passports are held by their employers once they reach the UAE and if the company owners abscond the workers are often abandoned without their documents or due payment. Over two thirds of the Dubai population is migrant labour with 1.1 million working in construction. Dubai is currently second only to Shanghai in terms of the scale of construction underway on a 24 hour basis. All this is woefully underscrutinised by the Ministry of Labour, there are currently only 80 government inspectors for over 200 000 construction companies. Recently there have been rumblings of discontent from the workers, with strikes at numerous sites over the non-payment of wages and harsh working conditions. In 2005, according to Human Rights Watch, there were 84 suicides by construction workers in Dubai. (Photo by Brent Stirton/Getty Images) *** Local Caption ***

اضرابات نادرة في الإمارات العربية للمطالبة بزيادة الأجور 10.05.2022

في تحرك نادر لم تشهده الدولة الخليجية من قبل، نظم عمال توصيل الأغذية إضرابا عن العمل مطالبين برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وتشجع العمال بالقيام بهذه الخطوة بعد إضراب سابق قام به عمال أجانب في شركة توصيل ألمانية في دبي.

BERLIN, GERMANY - MAY 21: People sit outside at a restaurant near Brandenburg Gate for the first time this year during the coronavirus pandemic on May 21, 2021 in Berlin, Germany. Authorities are easing lockdown measures across Germany, enabling restaurants to offer outdoor service, hotels to accommodate tourists, cultural institutions to perform and other activities to resume. Covid infection rates have been falling consistently and the national average is now below 80 per 100,000 over a seven-day period. Meanwhile the pace of vaccinations is still climbing, with approximately 40% of the population having received a first dose. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

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02.02.2022 Auf der Hohe Straße werden Kunden auf Corona-Regeln hingewiesen, nach denen Besucher die geltende Maskenpflicht beachten sollen. Bund und Länder hatten im Januar beschlossen, dass Verbraucher ohne 2G-Nachweis in vielen Geschäften des Einzelhandels nicht mehr einkaufen können. Inzwischen wurden diese Regeln aber in einigen Bundesländern gekippt durch Gerichte. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 02.02.2022

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Karl Lauterbach, SPD-Bundestagsabgeordneter und Bundesminister für Gesundheit, spricht bei der Orientierungsdebatte zu einer SARS-CoV-2-Impfpflicht im Bundestag.

ألمانيا تلغي معظم قيود كورونا رغم ارتفاع الإصابات 18.03.2022

وافق البرلمان الألماني على إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا بعد إقراره لتعديل قانون الحماية من العدوى. وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريا في الحافلات والقطارات. ويتاح للولايات إمكانية تشديد القيود في حالة ظهور بؤر وبائية.