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دبي: عودة الحياة الطبيعية

جائحة كورونا في دبي كانت في العام الماضي شبه منتهية. ففي الوقت الذي كانت فيه دول العالم تغلق حدودها كانت الإمارة هدفاً سياحياً للكثيرين حول العالم. لكن هذا الأمان لم يأت صدفة، بل من خلال صرامة في الالتزام بالقواعد الصحية وارتداء الكمامة كشرط للتنقل.