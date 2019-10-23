 دبلوماسي أمريكي سابق لـDW: هناك فرص جيدة لحل أزمة سد النهضة | سياسة واقتصاد | DW | 24.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

دبلوماسي أمريكي سابق لـDW: هناك فرص جيدة لحل أزمة سد النهضة

وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود وضعت مصر وإثيوبيا أمام معادلات صعبة. أطراف خارجية تبدي استعدادها للوساطة، فواشنطن مثلا دعت الدولتين والسودان لاجتماع. حول هذا حاورت DW عربية الدبلوماسي الأمريكي السابق د. نبيل خوري.

Grand Ethiopian Renaissance Dam (picture-alliance/dpa/G. Forster)

بعد ساعات قليلة من تصريحات أدلى بها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وأشار فيها إلى احتمال نشوب حرب بين بلاده ومصر بسبب سد النهضة، قالت مصر إنها قبلت دعوة أمريكية لاجتماع في واشنطن يشارك فيه وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث مشروع سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل ويثير نزاعا متناميا بين مصر وإثيوبيا. ولمعرفة أبعاد الدور الأمريكي في هذه القضية أجرت DW عربية حوارا مع الدبلوماسي الأمريكي السابق نبيل خوري. 

DW عربية: لماذا تحركت الولايات المتحدة الأمريكية الآن بالذات في ملف النزاع حول مياه النيل بين مصر وإثيوبيا؟

نبيل خوري: لا شك أن أي صدامٍ محتمل بين مصر وأثيوبيا حول مياه النيل سيكون كارثياً على البلدين، ولذلك منطقياً وإنسانياً يجب أن تكون هناك وساطة سياسية.

 أما لماذا تحركت الولايات المتحدة الأمريكية الآن؟ فهذا سؤال مطروح بما أن إدارة ترامب لا تضع الدبلوماسية أولاً في كثير من مشاكلها ومشاكل العالم، وبما أنه ليس لديها على الإطلاق أي رصيد نجاح دبلوماسي.

تعد مشاكل دونالد ترامب الداخلية أيضاً، والنقد القوي الذي يتعرض له، دافعاً آخر، خاصة بعد تخوفاته الأخيرة من توجه الكونغرس لإقالة الرئيس بسبب استغلاله العلاقات الدولية لتحقيق مصالحه الشخصية، سواء كانت سياسية أم مالية.

مختارات

المحاولة الانقلابية الفاشلة في إثيوبيا فتحت الباب لسيل من التساؤلات عن مستقبل البلد واستقرار الحكم فيه. لكن هل تتجاوز ارتدادات ما وقع في أديس أبابا وأمهرة حدود البلد؟ وما أبرز الانعكاسات على القرن الإفريقي والسودان؟ (25.06.2019)

جدلٌ حول الفيلم المصري "الممر" الذي تجاوزت التعليقات المُثارة بشأنه الجانب الفني، وامتدت إلى التشكيك في وطنيَّة منتقديه ورسالته، لاسيما مع بثه على قنوات التليفزيون المصري في ذكرى حرب أكتوبر عام 1973. (16.10.2019)

وبهذا  يتساءل المرء عن ماهية اهتمامات ترامب الشخصية في قضية سد النهضة، وما الذي لفت نظره إلى وساطة من هذا النوع، هناك بالطبع فرص استثمار كبيرة، بما أن بناء السد لم ينتهِ بعد، إذ تبلغ تكاليف الاستثمار ما بين تشغيله وإكمال بنائه نحو 5 مليارات دولار، فإن وجدت فرصة للاستثمار فبالطبع سيكون هناك اهتمام "ترامبي".

من ناحية أخرى، قد برز الدور الروسي من خلال القمة الروسية الأفريقية في سوتشي، ونظراً للعلاقة التي تربط بين ترامب وبوتين، فلا يسعنا إلا أن نتساءل، إن كان هناك علاقة بين ما يريد بوتين القيام به، أو ما يفعله ترامب الذي يساند بوتين في أطماعه، كما رأينا في سوريا.

نضيف إلى ذلك تساؤلاً حول الصداقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وترامب، فنحن لا نعرف إن كان هناك أية صداقة لترامب مع رئيس وزراء أثيوبيا، وبهذا يشكك المرء إن كانت الوساطة متجردة وبناءة، وهل ستكون مصلحة الطرفين أهم من المصلحة الأمريكية؟ 

للرئيس ترامب دوماً حوافز شخصية، بعضها سياسي، قد يساعده في حملته الانتخابية القادمة، لأنه يرغب بالبروز كبطل للسلام، وقد حاول هذا سابقاً مع كوريا الشمالية ولم ينجح.

وهناك المصلحة المالية، إذ أن إثيوبيا بإمكانها منح دور لشركات أمريكية، ولا أتعجب إن كانت هناك شركة تخص عائلته.

لماذا رفضت أثيوبيا التدخل الدولي سابقاً وتقبل الآن دوراً أمريكيا؟

Dr. Nabeel Khoury (privat)

نبيل خوري، دبلوماسي أمريكي سابق، كبير باحثي الشرق الأوسط والأمن القومي في منظمة "مجلس شيكاغو للشؤون الدولية".

حصل رئيس وزراء إثيوبيا حديثاً على جائزة نوبل للسلام، ومن المستغرب أن يرجح بعد هذا كفة الحرب على كفة السلام، وأظن أن هذه الجائزة تحفزه أكثر على أن يكون منفتحاً لكل سبل الدبلوماسية، وتدفعه للابتعاد عن لغة التهديد والاستعداد لأي حرب مزمعة.

تاريخياً قبل قدوم إدارة ترامب، كان هناك دور أمريكي ريادي في المفاوضات في العالم، وأعتقد أن رئيس الوزراء الإثيوبي يريد أن يستغل أي فرصة قد تجنبه خوض الحرب، هو في النهاية لن يخسر أي شيء في استعراض الوساطات، وعنده حق قبول أو رفض أي اقتراحات سيتم التوصل إليها. 

-هل تسعى الولايات المتحدة للحيلولة دون النفوذ الإيراني في منطقة القرن الإفريقي؟

حتى هذه اللحظة من غير المعروف إن كان هناك دور مباشر لإيران في هذا الموضوع، ولا أعتقد أن هذا سيكون على قائمة أولويات الإدارة الأمريكية، فالموضوع بعيد عن مشاكل إيران في الخليج والشرق الأوسط، ومن الممكن أن تكون على اللائحة ولكن لا أعتقد أنها من أولويات الاهتمام.

هل لإسرائيل دور في تحرك الولايات المتحدة للعب الوسيط في المفاوضات المصرية الإثيوبية، وذلك انطلاقاً من اهتمامها السابق بإثيوبيا ودول النيل الثلاث؟

اهتمامات إسرائيل في إثيوبيا تعود إلى وجود الجالية الإثيوبية في إسرائيل "يهود الفلاشا" والتي هاجرت إلى هناك منذ فترة، ولإسرائيل دوماً اهتمامات اقتصادية وعسكرية، سواء كانت بيع أسلحة وما إلى ذلك، ولكن الآن من غير المعروف إن كان لها دور كبير في هذه المفاوضات، والأيام كفيلة بكشف هذا الدور (إن وُجِد).

ما يجب التركيز عليه هو إذا ما كان هناك أي وعود بين إثيوبيا والبيت الأبيض حول تكملة بناء السد.

 وكوني دبلوماسيا أمريكيا سابقا، فأنا فخور بتاريخ الدبلوماسية الأمريكية، ولكن للأسف في ظل الإدارة الحالية، فإن أي تحرك دبلوماسي مشكوك في أمره.

Deutschland Afrika-Gipfel bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

ميركل وآبي أحمد. نبيل خوري عن المستشارة الألمانية: ميركل تحاول الآن لعب دور للوساطة وليس لها مصالح شخصية.

في رأيك هل هناك فرص نجاح لهذه المحادثات؟

أي محادثات، أيَّا كانت، يمكنها أن تؤدي إلى تفاهم بين الطرفين (المصري والإثيوبي)، سواء كانت عبر وساطة روسية أو أمريكية أو أوروبية.

 أنغيلا ميركل تحاول الآن لعب دور في الوساطة، وكل هذه الأدوار من الممكن أن تكون مفيدة، لأن أي حرب بين مصر وإثيوبيا غير منطقية تماماً، لأن مسألة المياه هي مسألة تقنية.

إذ على الرغم من حيوية وأهمية المياه للطرفين، إلا أن هناك دوماً سبلاً تقنية لتوزيع المياه بين البلدين بشكل عام، وأعتقد أن التدخل الأوروبي يمكن أن ينجح أكثر من غيره، لأن ليس لأنغيلا ميركل ليست لديها أية مصالح شخصية، وفي العادة فإن التدخل الأوروبي غير منحاز، وبغض النظر عمن سيتدخل ويستفيد فإن فرص حل المشكلة سلمياً هي فرص جيدة.

*** د. نبيل خوري، دبلوماسي أمريكي سابق من أصل لبناني وهو حاليا كبير باحثي الشرق الأوسط والأمن القومي في منظمة "مجلس شيكاغو للشؤون الدولية".

أجرت الحوار: مرام سالم

 

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي


مختارات

القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

القهوة التركية أو الكابتشينو..تختلف أشكال وطرق إعداد القهوة في العالم، لكن أصل جميع هذه المشروبات واحد وهو أمر يجهله الكثيرون. في هذه الجولة المصورة نتابع رحلة حبوب القهوة التي تبدأ من جنوب أثيوبيا. (26.03.2016)  

مواضيع ذات صلة

Grand Ethiopian Renaissance Dam

مصر تقبل دعوة لاجتماع في أمريكا لبحث مشروع سد النهضة الإثيوبي 23.10.2019

على خلفية الأزمة المتصاعدة بين البلدين، قبلت مصر دعوة أمريكية للاجتماع في الولايات المتحدة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي. كانت تصريحات آبي أحمد بشأن احتمال اللجوء إلى الحرب بين البلدين قد أثارت قلقاً كبيراً.

Ägypten Schifffahrt auf dem Nil

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. السيسي يشدد على حماية حقوق مصر المائية 05.10.2019

بعد ساعات من إعلان فشل مفاوضات الخرطوم الثلاثية بشان سد النهضة الإثيوبي، غرد الرئيس السيسي ليعلن عن التزام مصر بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية للبلاد في مياه نهر النيل. ودعت مصر في بيان إلى وساطة دولية بشأن القضية.

Nil Dammbau in Äthiopien Archiv 28.05.2013

سد النهضة: هل تنتقم أثيوبيا من مصر بسبب جمال عبدالناصر؟ 30.09.2019

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  