 دبلوماسية المناخ بين واشنطن وبكين | DW الأخبار | DW | 17.07.2023

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DW الأخبار

دبلوماسية المناخ بين واشنطن وبكين

أجرى المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري ونظيره الصيني محادثات تهدف إلى إحياء الجهود المطلوبة بشكل عاجل لمعالجة أزمة المناخ على الرغم من التوترات المتزايدة بين القوتين العظميين المتنافستين.

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17.07.2023 A view shows the section of a road split and sloping to one side following an alleged attack on the Crimea Bridge, that connects the Russian mainland with the Crimean peninsula across the Kerch Strait, in this still image taken from video released July 17, 2023. Сrimea24tv/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. 

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July 15, 2023 A man holds placards in front of a digital sign displaying the high temperature, in Death Valley, California, U.S. July 15, 2023. REUTERS/Jorge Garcia

تدفق للسياح إلى وادي الموت بكاليفورنيا ليشهدوا درجات حرارة قياسية 16.07.2023

Czech Republic's Marketa Vondrousova celebrates with the Venus Rosewater Dish trophy during the prize ceremony after winning the women's singles final tennis match against Tunisia's Ons Jabeur on the thirteenth day of the 2023 Wimbledon Championships at The All England Lawn Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 15, 2023. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

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A truck unloads grain at a grain port in Izmail, Ukraine, Wednesday, April 26, 2023. U.S. and European officials have toured Ukraine's southern port of Izmail, a facility that is important in bringing Ukrainian grain exports to the world. It could become critical if a deal with Russia to allow grain exports from Ukrainian Black Sea ports expires without being renewed. (AP Photo/Andrew Kravchenko)

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Iranian women walk on a street during the revival of morality police in Tehran, Iran, July 16, 2023. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

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