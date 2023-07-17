دبلوماسية المناخ بين واشنطن وبكين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أجرى المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري ونظيره الصيني محادثات تهدف إلى إحياء الجهود المطلوبة بشكل عاجل لمعالجة أزمة المناخ على الرغم من التوترات المتزايدة بين القوتين العظميين المتنافستين.
كشفت دراسة حديثة أن التغير المناخي ضاعف احتمالات حدوث جفاف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية "20 مرة على الأقل"، محذرة من أن حدوث جفاف للتربة كالذي شهدته أوروبا والصين وأمريكا قد يتكرر مرة كل 20 سنة.
لليوم الثاني تستمر أعمال مؤتمر "محيطنا" الدولي في بنما لمناقشة توسيع المناطق البحرية المحمية والتهديدات المتعددة التي تواجهها. الاتّحاد الأوروبي أعلن أنه سيخصص هذا العام أكثر من 800 مليون يورو لبرامج حماية المحيطات.
نجحت الصين في تحقيق مصالحة تاريخية بين السعودية وإيران. فكيف تتجه هذه القوة الاقتصادية نحو تعزيز حضورها السياسي في الشرق الأوسط؟ وهل تستطيع تعويض الولايات المتحدة؟
مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول