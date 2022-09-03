دبابات "ليوبارد 2" تزيد من حرج ألمانيا أمام الحلفاء

مع استمرار القتال البري في شرق أوكرانيا، حذت بريطانيا حذو فرنسا وبولندا بالتعهد بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا قائلة إنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية من طراز "تشالنجر2" بالإضافة إلى دعم مدفعي. وكانت بولندا قد أعلنت الأربعاء الماضي عن نيتها توريد دبابات من طراز "ليوبارد 2". وبعد يوم واحد من ذلك، قدمت فنلندا تصريحاً مماثلاً بتوريد دبابات لأوكرانيا.

كل هذه التطورات زادت من حرج الحكومة الألمانية الدولة المصنعة لدبابات "ليوبارد 2"، خاصة وأن برلين لم تتخذ موقفاً واضحاً بهذا الخصوص إلى غاية اللحظة. فيما تعتبر كييف حاجتها للدبابات الألمانية مفصلية من أجل الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

في هذا الإطار شدد السفير الأوكراني أوليكسي ماكييف، في تصريحات للوكالة الألمانية (د ب أ) أن "الأسلحة والدبابات الألمانية ضرورية للبقاء على قيد الحياة... لدينا وقت محدود للغاية للنقاش. ونتوقع أن يفهم حلفاؤنا ذلك أيضا ويتصرفوا بشكل سليم".

يذكر أنه لم تقدم أي دولة غربية دبابات لأوكرانيا في غطار المساعدات العسكرية المقدمة إلى غاية اللحظة.

مناشدة لألمانيا

وينتظر الحلفاء الغربيون موقفاً واضحاً من برلين خلال اجتماع وزراء الدفاع المزمع عقده يوم الجمعة القادم في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس بغرب ألمانيا، والذي سيتم خلاله مناقشة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.

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واستبق السفير الأوكراني في ألمانيا، الاجتماع بمناشدة برلين بتزويده بالدبابات بشكل سريع، موضحا أن "الأنظمة الألمانية المضادة للطائرات سوف تساعدنا على مواجهة الصواريخ، والدبابات الألمانية سوف تساعدنا على تحرير بعض الأراضي. والفظائع التي ترتكبها قوات روسية هناك سوف تتراجع".

عوائق لوجيستية

في المقابل، كشفت مجموعة "راينميتال" الألمانية المصنعة لدبابات "ليوبارد 2" أن أيّ توريد محتمل لهذا النوع من الأسلحة سوف يستغرق بعض الوقت.

وجاء في تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة أرمين بابرغر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية في عددها الصادر الأحد (15 يناير/ كانون الثاني 2023)، أنه و"حتى إذا تمّ اتخاذ القرار غدا بالسماح لنا بإرسال دباباتنا من طراز ليوبارد إلى كييف، فسوف يستغرق التسليم وقتاً حتى مطلع العام القادم"، معلّلاً ذلك بأنه "لن يتم إعادة طلاء الدبابات فحسب، ولكن سيتوجب إعادة بنائها لأجل الاستخدام بالحرب. سيتم تفكيكها بالكامل، ثم سيتم إعادة بناؤها".

وتابع أنه لا يمكن للشركة إصلاح الدبابات دون الحصول على تكليف بذلك، لأن تكاليف ذلك ستصل إلى عدة مئات من ملايين اليورو، وقال إنه "لا يمكن لراينميتال تمويل ذلك بشكل مسبق".

وحسب تقارير إعلامية محلية، تمتلك شركة "راينميتال" في مخزونها نحو 22 دبابة من طراز "ليوبارد2" وأكثر من 88 نموذجا من الطراز الأقدم "ليوبارد1".

و.ب/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)