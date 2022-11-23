 دبابات قتالية لأوكرانيا.. الضغوط تشتد على شولتس لتغيير موقفه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.01.2023

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دبابات قتالية لأوكرانيا.. الضغوط تشتد على شولتس لتغيير موقفه

حث أعضاء في الائتلاف الحاكم والمعارضة المستشار الألماني شولتس على إعطاء الضوء الأخضر لإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، فيما وعد نائبه بتكييف توريدات السلاح لكييف مع متطلبات ساحة القتال. فهل يغيّر شولتس موقفه؟

المستشار أولاف شولتس

ازدادت الضغوط على المستشار أولاف شولتس لتغيير موقفه في تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية، فهل يفعل؟

صرحت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ ماري أغنيس شتراك-تسيمرمان من الحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي، لوكالة فرانس برس الخميس (الخامس من كانون الثاني/يناير 2023) أن "الحجة التي تتذرع بها المستشارية دوما للقول إن ألمانيا لا يجب أن تتخذ قرارات منفردة قد بطلت"، في إشارة إلى قرار فرنسا منح أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة.

مختارات

تركت روسيا آلاف العتاد العسكري في أوكرانيا. يتم استصلاح بعض الحطام والاستفادة من القطع الأخرى في بيع الخردة المعدنية أو تحويل بعضها لقطع فنية. ولكن هل هناك خطة منظمة للتخلص من هذا الركام المعدني؟.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره فولوديمير زيلينسكي إن فرنسا ستسلّم أوكرانيا "دبابات قتالية خفيفة"، وفق الإليزيه. وهي "المرة الأولى" التي تُسلم فيها مركبات مدرعة من تصنيع الغرب لأوكرانيا، حسب الرئاسة الفرنسية.

وتشير البرلمانية الليبرالية إلى رفض الحكومة الألمانية حتى الآن تسليم دبابات لأوكرانيا بحجة أن مثل هذا الإجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين وأن ألمانيا يجب ألا تتورط كما حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت شتراك-تسيمرمان "مرة أخرى تتولى فرنسا الدور الذي كان متوقعا من ألمانيا وتأخذ زمام الأمور" معتبرة أن "الكرة باتت الآن في ملعب برلين". وشددت على أن أوكرانيا يجب أن "تنتصر للدفاع أيضا عن حريتنا وقيمنا - وهذا لا يمكن أن يتم إلا بمساندة الدبابات".

من جهته قال ألكسندر غراف لامبسدورف الدبلوماسي العضو في الحزب الليبرالي أيضا والذي يرتقب أن يعين سفيرا لدى موسكو، إنه يتوقع أن يناقش الموضوع داخل التحالف.

وصباح الخميس أعلنت ساسكيا اسكين، الرئيسة الثانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي، حزب الكستشار شولتس، لقناة "ان تي في"، "نحن (في) الحكومة الألمانية والمستشار الألماني نتشاور دائما بشكل وثيق مع شركائنا وأصدقائنا ولا سيما مع الأمريكيين" مشيرة إلى أن برلين "دعمت أوكرانيا منذ البداية بتزويدها بالسلاح".

وأكدت "سنستمر في القيام بذلك طالما لزم الأمر وفقا للتطورات العسكرية والحاجات".

وتطالب كييف برلين بإرسال دبابات ليوبارد 2، وهو ما يعارضه المستشار أولاف شولتس حتى الآن خلافا لشركائه الليبراليين والخضر.

دبابة ليوبارد 2 الألمانية القتالية شديدة التطور، أرشيف.

تطالب كييف برلين بتزويدها دبابات ليوبارد 2، الأمر الذي يرفضه المستشار شولتس خلافا لشريكيه في الائتلاف الحاكم.

وقد وعدت باريس أوكرانيا بتسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10 RC فرنسية الصنع، استجابة لحاجات كييف الملحة لمواجهة الجيش الروسي. ويتم استخدام هذه المدرعة ذات العجلات في الاستطلاع بالدرجة الأولى، لكنها لها مدفع يصل عياره تقريبا إلى نفس عيار دبابة ليوبارد 2 الألمانية التي يستخدمها الجيش الألماني.

وقام حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بتسليم دبابات سوفياتية الصنع، ولكن لم يتم تسليم دبابات غربية بعد رغم طلب كييف المتكرر.

 

هابيك: سنورد المزيد من السلاح

وخلال مؤتمر اقتصادي في العاصمة النرويجية أوسلو أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "لن نتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة". وفي إشارة إلى قرار فرنسا توريد مدرعات استطلاع لأوكرانيا وتفكير الحكومة الأمريكية في تزويدها بناقلات جند مدرعة.

وقال الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس:" سنكيف توريداتنا دائما مع متطلبات ساحة القتال".

روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، أرشيف

روبرت هابيك نائب المستشار الألماني يقول:" سنكيف توريداتنا دائما مع متطلبات ساحة القتال".

وذكرت مصادر حكومية في برلين إن هناك مشاورات مع فرنسا والولايات المتحدة حول تقديم المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أمس أن حكومة بلاده تدرس توريد ناقلات جند مدرعة طراز برادلي التي تشبه ناقلات ماردر الألمانية.

وتطالب أوكرانيا الحكومة الألمانية منذ شهور بتزويدها بدبابات طراز ليوبارد 2 ومدرعات ماردر، وكان السفير الأوكراني في برلين أوليكسي ماركييف قال في الشهر الماضي إن الحكومة الأوكرانية تجري

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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    الكاتب: خالد سلامة


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