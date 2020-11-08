 دايو أوباميكانو.. بديل محتمل لبواتينغ في بايرن ميونخ؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

دايو أوباميكانو.. بديل محتمل لبواتينغ في بايرن ميونخ؟

يسعى نادي بايرن ميونيخ للتعاقد مع المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ليخلف جيروم بواتنغ الذي سينتهي عقده مع النادي البافاري مع نهاية الموسم الحالي. فهل يتوفر أوباميكانو على شرط جزائي يسمح له بمغادرة ناديه لايبزيغ؟

مدافع لايبزيغ الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو

مدافع لايبزيغ الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو

 ذكرت مجلة "شبورت بيلد" الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أن فريق بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم مهتم بضم مدافع لايبزيغ الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو ليخلف جيروم بواتينغ بعد انتهاء عقده في الصيف المقبل.

   

مختارات

يبدو أن على نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز ألا يبالغ بفرحته بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، فلا بد له أن يراعي مشاعر صديقته جوردن هوتيما لاعبة نادي باريس سان جيرمان للسيدات.

زار يوآخيم لوف ميونخ للحديث مع الثلاثي البافاري هوملس ومولر وبواتنغ. وعبر المدرب الألماني للاعبين بنفسه عن شكره وأوضح في الوقت نفسه أنه لا وجود لهم في المستقبل معه في المانشافت، ليبقى معه اثنان فقط من فريق أبطال العالم.

 وأوضحت المجلة الرياضية أن بطل دوري أبطال أوروبا لا ينوي التمديد لبواتنغ،بطل العالم عام 2014 والذي احتفل في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، رغم أنه يقدم حاليا واحدا من أفضل مستوياته.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن النادي البافاري مهتم بخدمات اوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما، والذي يملك بندا يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 42 مليون يورو.

وخاض أوباميكانو مع منتخب بلاده ثلاث مباريات دولية حتى الآن. وتضم تشكيلة بايرن حاليا ستة فرنسيين هم الدوليون كورنتان توليسو وكينغسلي كومان وبنجامان بافار ولوكاس هرنانديز، فضلا عن بونا سار والموهبة الشابة تانغوي نيانزو. كما يضم فرنسيا سابعا هو مايكل كويسانس المعار إلى مرسيليا هذا الموسم.

ع.أ.ج / ع.ش (أ ف ب)

  • الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    روبرت ليفاندوفسكي

    فاز الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد أن قاد هجوم نادي بايرن ميونيخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي ليفاندوفسكي مع النادي البافاري 55 هدفاً في 47 مباراة في جميع المسابقات، وتوج مع العملاق البافاري بالخماسية.

  • الحارس الألماني العملاق مانويل نوير

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    مانويل نوير

    توج الحارس العملاق مانويل نوير بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري الأبطال بعد مساهمته في انجاز بايرن في دوري أبطال أوروبا، محافظاً على نظافة شباكه في ست مباريات من دوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وكان نوير قد وصل إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل جائزة الأفضل عام 2014، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو فاز بها بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد.

  • النجم البلجيكي كيفن دي بروين

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    كيفن دي بروين

    أما النجم البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ففاز بجائزة أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال. ورغم عدم فوز فريقه بلقب البريميرليغ الموسم الماضي وخروجه من أبطال أوروبا، إلا أن دي بروين عادل رقماً قياسياً بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي وهو أعلى رقم في أوروبا.

  • اللاعب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا"

    جائزة "أفضل لاعب في أوروبا" هي جائزة سنوية تُمنح منذ عام 2011 من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب كرة قدم في القارة الأوروبية. وكانت الجائزة قد أُنشأت بمبادرة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم آنذاك الفرنسي ميشيل بلاتيني. تُمنح الجائزة بتصويت لجنة تحكيم تضم صحفيين تابعين للاتحادات الـ 55 المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

  • البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    البرغوث الأرجنتيني لونيل ميسي - 2011 و2015

    كان أول الفائزين بها الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن حصل على 73.6 بالمائة من الأصوات، وجاء الإسباني تشافي هيرنانديز ثانياً والبرتغالي رونالدو ثالثاً في ذلك العام. وقاد ميسي برشلونة في ذلك الموسم للفوز بالخماسية، جميع الألقاب الممكنة باستثناء كأس الملك الذي ذهب إلى ريال مدريد. وعاد ميسي للفوز بالجائزة في 2015 بنسبة هي الأعلى في تاريخ الجائزة (91 بالمئة) بعد أن ساهم في تتويج برشلونة بالثلاثية الثانية.

  • مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    المايسترو أندريس إنييستا - 2012

    حصل مايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا على لقب الأفضل في أوروبا عام 2012 بعد أن حصل على نحو 36 بالمائة من أصوات الصحفيين بعد موسم فاز فيه الرسام مع برشلونة بكأس العالم للأندية وملك أسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الأسباني، بجانب احتلال وصافة الدوري الإسباني والتأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وجاء كل من ميسي ورونالدو في المركز الثاني.

  • لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الفرنسي فرانك ريبيري - 2013

    حقق لاعب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق فرانك ريبيري أكبر حلم في حياته بنيله لقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. فوز ريبيري باللقب جاء على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بعد أن كان من المساهمين الأساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ آنذاك، حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو- 2014 و2016 و2017

    حصل قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو ونجم ريال مدريد السابق على لقب الأفضل في أوروبا عام 2014 للمرة الأولى في مسيرته متقدماً على حارس بايرن مانويل نوير وزميله السابق آريين روبن. ونال "صاروخ ماديرا" الجائزة لمساهمته في تتويج ريال مدريد بلقبه العاشر دوري أبطال أوروبا. وعاد رونالدو للفوز بالجائزة لمرتين متتاليتين في 2016 و2017.

  • الكرواتي لوكا مودريتش

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الكرواتي لوكا مودريتش - 2018

    بعد هيمنة ميسي ورونالدو على الجائزة على مدار أربعة أعوام فاجأ الجميع حصول لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش على الجائزة، متفوقاً على زميله السابق في النادي الملكي رونالدو ونجم ليفربول المصري محمد صلاح. وجاء تتويج الكرواتي بالجائزة لدوره الهام في فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

  • UEFA Super Cup - Liverpool v Chelsea (Reuters/M. Sezer)

    ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

    الهولندي فيرجيل فان دايك - 2019

    للمرة الأولى منذ اعتماد الجائزة توج مدافع بالجائزة بنسبة 52 بالمائة من الأصوات، وهو قلب دفاع ليفربول الهولندي فان دايك الذي تفوق على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين، ميسي ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وكان للهولندي الدور البارز في فوز النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا. كما أحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم ذاته. لكن الأرجنتيني ميسي خطف "الكرة الذهبية" لذلك العام.


مواضيع ذات صلة

Ägypten Faiza Haider

"كابتن فايزة".. أول مدربة في مصر لفريق كرة قدم من الرجال 08.11.2020

منذ طفولتها وهي تكسر المألوف، إذ بدأت بمشاركة جيرانها من الذكور لعب كرة القدم في الشارع، ثم واصلت طريقها لتصبح أول مدربة لفريق كرة قدم من الرجال. رغم صعوبة البدايات، إلا أن "كابتن فايزة" تسير على طريقها بخطوات ثابتة.

لاعب مصري أكبر محترف في تاريخ كرة القدم 20.10.2020

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإنجاز المصري عز الدين بهادر، الذي أصبح أكبر لاعب محترف سنا في تاريخ كرة القدم. بهادر دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد مشاركته وهو على مشارف الخامسة والسبعين في مواجهتين كاملتين بصفوف فريق في دوري الدرجة الثالثة المصري.

Italien Seria A Geisterspiel Coronavirus Sampdoria vs Verona

تقارير: شبح الإفلاس يطارد جلّ أندية الكالتشيو! 01.11.2020

يبدو أن تداعيات كورونا باتت ملموسة أكثر من أي وقت مضى لدى أندية كرة القدم الأوروبية، وتحديدا الإيطالية، إذ كشف تقرير ألماني أن ثلثي فرق الكالتشيو أصبحت عاجزة على دفع رواتب لاعبيها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

دايو أوباميكانو.. بديل محتمل لبواتينغ في بايرن ميونخ؟

ألمانيا تحقق انتصارها الثاني في عام 2020 عبر بوابة التشيك

كورونا.. الحجر على ناد بأكمله في الدوري الألماني لكرة القدم

إصابة كيميش تعقّد من مهام يواخيم لوف

ما الذي يحدث لجادون سانشو؟

لوف يفجر مفاجأة بفتح باب العودة أمام "الفتى الذهبي"