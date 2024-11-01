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دانييل سوتنيكوف
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موضوعات من دانييل سوتنيكوف
رغم خلافاتهم.. معارضون روس يتحدون بوتين من برلين
رغم خلافاتهم.. معارضون روس يتحدون بوتين من برلين
قادت شخصيات معارضة روسية بارزة، مسيرة في برلين ضد بوتين والحرب في أوكرانيا. فهل تطوي صفحة خلافات المعارضة؟
سياسة
2024/11/18
١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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