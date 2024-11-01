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دانييل سوتنيكوف

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موضوعات من دانييل سوتنيكوف

احتجاجات للمعارضة الروسية في برلين بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني

رغم خلافاتهم.. معارضون روس يتحدون بوتين من برلين

رغم خلافاتهم.. معارضون روس يتحدون بوتين من برلين

قادت شخصيات معارضة روسية بارزة، مسيرة في برلين ضد بوتين والحرب في أوكرانيا. فهل تطوي صفحة خلافات المعارضة؟
سياسة١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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