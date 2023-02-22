دانييلا ويسك: طبيبة متدربة في ألمانيا

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جاءت دانييلا ويسك من العاصمة الكولومبية، بوغوتا، إلى ألمانيا، لتتدرب كطبيبة متخصصة. حلمها أن تفتح عيادتها الخاصة ذات يوم، وهي تحظى بدعم جيد، لكن الشيء الوحيد الذي تفتقده هو عائلتها.
بعد أعمال الشغب ليلة رأس السنة تدور تساؤلات عن سير الأمور في الدولة الديمقراطية الدستورية من حيث القدرة على تطبيق القانون. إذ يرى البعض أنها ضعيفة على الأقل في برلين، بحسب ما يقول عضو في البرلمان عن الحزب الاشتراكي.
وافقت الحكومة الألمانية على خطط لإصلاح قانون الهجرة، وذلك في ظل سعي برلين لفتح سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي أمام عمال تشتد الحاجة إليهم من خارج الاتحاد الأوروبي.
أقرّت القوات الأوكرانية بأنها انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية في شرق البلاد. في وقت شدد ألمانيا على دعمها لكييف ونفت اتهامات بالتردد في تسليم أسلحة وعدت بها.
لم تحظ منطقة بالاهتمام في عهد ميركل، كما منطقة غرب أفريقيا، حيث هناك جنود ألمان يشاركون في مهام تدريبية. وكان الاقتصاد وقضية الهجرة على رأس أولويات الحكومة، لكن حضور ألمانيا لا يتناسب مع دورها، كما يرى البعض البعض.
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