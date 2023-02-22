 دانييلا ويسك: طبيبة متدربة في ألمانيا | صنع في ألمانيا | DW | 01.03.2023

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صنع في ألمانيا

دانييلا ويسك: طبيبة متدربة في ألمانيا

جاءت دانييلا ويسك من العاصمة الكولومبية، بوغوتا، إلى ألمانيا، لتتدرب كطبيبة متخصصة. حلمها أن تفتح عيادتها الخاصة ذات يوم، وهي تحظى بدعم جيد، لكن الشيء الوحيد الذي تفتقده هو عائلتها.

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