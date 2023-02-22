دانييلا ويسك: طبيبة متدربة في ألمانيا

سياسة ألمانيا إزاء غرب أفريقيا- التزامات كبيرة وحضور اقتصادي ضعيف

لم تحظ منطقة بالاهتمام في عهد ميركل، كما منطقة غرب أفريقيا، حيث هناك جنود ألمان يشاركون في مهام تدريبية. وكان الاقتصاد وقضية الهجرة على رأس أولويات الحكومة، لكن حضور ألمانيا لا يتناسب مع دورها، كما يرى البعض البعض.