 دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف | وثائقي | DW | 18.12.2021

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وثائقي

دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف

تتركز فلسفة المهندس المعماري الشهير دانيال ليبسكيند على إثارة أعماله للمشاعر. يشيد الفيلم بإنجازات فنان أحدثت ضجة في جميع أنحاء العالم مثل تصميم المتحف اليهودي في برلين ومركز التجارة العالمي الجديد.

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جذب المهندس المعماري النجم دانيال ليبسكيند الانتباه في جميع أنحاء العالم من خلال أول بناء كبير له في عام 1999 ألا وهو المتحف اليهودي في برلين. أما مخططه الرئيسي لمركز التجارة العالمي الجديد في غراوند زيرو عام 2013 فكان التزاما بالديمقراطية والحرية والسلام ومتجذرا بعمق في سيرته الذاتية: ليبسكيند هاجر من بولندا إلى أمريكا عبر إسرائيل مع والديه الناجيين من الهولوكوست. يقارن مبانيه التي تتميز بهياكل الواجهات البلورية والزوايا المتعددة الأوجه مع الناس: إنها تتنفس ولديها جسد وروح. يُظهر الوثائقي أيضا مدى قوة تأثر هندسته المعمارية بالموسيقى التي يرتبط بها أيضا ارتباطا وثيقا. في هذه المناسبة يفسر عازف البيانو بنيامين نوس بعض مخططات ليبسكيند على البيانو لأول مرة في هذا الفيلم.

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تتركز فلسفة المهندس المعماري الشهير دانيال ليبسكيند على إثارة أعماله للمشاعر. يشيد الفيلم بإنجازات فنان أحدثت ضجة في جميع أنحاء العالم مثل تصميم المتحف اليهودي في برلين ومركز التجارة العالمي الجديد.