 دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف | تقارير جديدة | DW | 10.11.2021

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تقارير جديدة

دانيال ليبسكيند ـ ساحر العواطف

تتركز فلسفة المهندس المعماري الشهير دانيال ليبسكيند على إثارة أعماله للمشاعر. يشيد الفيلم بإنجازات فنان أحدثت ضجة في جميع أنحاء العالم مثل تصميم المتحف اليهودي في برلين ومركز التجارة العالمي الجديد.

Deutschland | US-amerikanischer Architekt | Daniel Libeskind

Deutschland | Jüdisches Museum in Berlin



جذب المهندس المعماري النجم دانيال ليبسكيند الانتباه في جميع أنحاء العالم من خلال أول بناء كبير له  في عام 1999 ألا وهو المتحف اليهودي في برلين. 

Architekt Daniel Libeskind




أما مخططه الرئيسي لمركز التجارة العالمي الجديد في غراوند زيرو عام 2013 فكان التزاما بالديمقراطية والحرية والسلام ومتجذرا بعمق في سيرته الذاتية: ليبسكيند هاجر من بولندا إلى أمريكا عبر إسرائيل مع والديه الناجيين من الهولوكوست.
 

Singapur - Keppel Bay




 يقارن مبانيه التي تتميز بهياكل الواجهات البلورية والزوايا المتعددة الأوجه مع الناس: إنها تتنفس ولديها جسد وروح. يُظهر الوثائقي أيضا مدى قوة تأثر هندسته المعمارية بالموسيقى التي يرتبط بها أيضا ارتباطا وثيقا. في هذه المناسبة يفسر عازف البيانو بنيامين نوس بعض مخططات ليبسكيند على البيانو لأول مرة في هذا الفيلم.

 


مواعيد البث
DW  عربية

السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 14:00 UTC
السبت 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 20:30 UTC
الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 08:00 UTC
الأحد 19 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 12:00 UTC
الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 02:00 UTC
الإثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 10:00 UTC
الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 04:00 UTC
الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 14:30 UTC
لثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 21:30 UTC
الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 00:00 UTC
لأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 08:30 UTC
الخميس 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 02:30 UTC
الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 06:30 UTC

 

الجزائر UTC +1

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 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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