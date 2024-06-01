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DW Korrespondentin - Dana Sumlaji
صورة من: Privat

دانا صملاجي

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موضوعات من دانا صملاجي

رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب (12.06.2024)

جبريل الرجوب يطالب باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس

جبريل الرجوب يطالب باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس

قبل شهر من انطلاق أولمبياد باريس، دعا رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية إلى منع إسرائيل من المشاركة في الحدث الرياضي.
سياسة٢٤ يونيو ٢٠٢٤
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