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صورة من: Privat
دانا صملاجي
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موضوعات من دانا صملاجي
جبريل الرجوب يطالب باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس
جبريل الرجوب يطالب باستبعاد إسرائيل من أولمبياد باريس
قبل شهر من انطلاق أولمبياد باريس، دعا رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية إلى منع إسرائيل من المشاركة في الحدث الرياضي.
سياسة
2024/6/24
٢٤ يونيو ٢٠٢٤
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