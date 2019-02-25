 ″داعش″ يحتضر في سوريا ونساؤه في مخيم الهول يتوعدن بـ ″فتوحات مقبلة″ | سياسة واقتصاد | DW | 09.03.2019

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سياسة واقتصاد

"داعش" يحتضر في سوريا ونساؤه في مخيم الهول يتوعدن بـ "فتوحات مقبلة"

في مخيمات اللاجئين لا يفارق التطرف نساء "داعش". فمع الاقتراب من السيطرة على الباغوز، أخر جيوب التنظيم في شرق سوريا ونقل النساء والأطفال لمخيم الهول لا يزال الولاء للتنظيم قوياً: مشكلة قد تستمر بعد سقوط الباغوز.

Syrien Befreiung IS-Gebiete Frauen (AFP/B. Kilic)

بعد أقل من خمس سنوات على إعلان متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إقامة "خلافتهم" المزعومة على منطقة ضمت أراض شاسعة، تساوي مساحة بريطانيا، بشرق وشمال شرق سوريا وغرب العراق؛ يواجه التنظيم المتطرف في الوقت الحالي خسارة منطقة الباغوز، آخر جيب له في سوريا، بعدما خسر العام الماضي كافة الأراضي، التي كان يسيطر عليها في العراق.

ومنذ أسابيع، تنتظر قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أن تحين لحظة إعلان انتصارها على "خلافة" داعش، لكن يبدو أن البقعة الصغيرة المحاصرة داخل البلدة النائية عند ضفاف نهر الفرات لم تفرغ من قاطنيها بعد، وفاق عددهم كل التوقعات.

مختارات

قالت الأمم المتحدة إنه يبدو أن "الدولة الإسلامية" تمنع 200 أسرة أو بعضها من مغادرة آخر جيب لها في سوريا، معتبرة ذلك جريمة حرب محتملة. كما دعت قوات "سوريا الديمقراطية" إلى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المدنيين. (19.02.2019)

غداة تأكيد ترامب أن إعلاناً هاماً بشأن "القضاء على الخلافة" سيصدر بغضون 24 ساعة، قالت "قسد" إن بلدة الباغوز آخر جيب للتنظيم باتت بحكم "الساقطة نارياً"، مؤكدة أن "أعداداً كبيرة" من المدنيين لا تزال موجودة في هذه المنطقة. (16.02.2019)

"أين كان كل هؤلاء؟"

خرج عشرات آلاف النساء والأطفال والرجال منذ كانون الأول/ ديسمبر، من بلدة الباغوز، فرّ بعضهم من المعارك والحصار، وتمّ إجلاء البعض الآخر في حافلات وشاحنات، بعدما أبطأت قوات سوريا الديموقراطية وتيرة عملياتها العسكرية على البلدة، حيث البقعة المحاصرة.

وفي كل مرة كانت تخرج دفعة جديدة من آلاف الأشخاص، كانت قوات سوريا الديموقراطية تظن أن العملية العسكرية باتت قريبة وأن انتهاء "الخلافة الإسلامية" أصبح وشيكاً، ليتضح بعدها أن آلاف المدنيين والمقاتلين لا يزالون في الداخل. ويقول المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين لوكالة فرانس برس "حين بدأنا الحملة، كنا نتوقع وجود مدنيين، لكن ليس بهذا العدد". ويتساءل "أين كان كل هؤلاء؟ تحت الأرض جميعهم؟" وبعد أن يأمل المتحدثون باسم قوات سوريا الديموقراطية في تصريحاتهم للصحافيين في أن "يشهد اليوم آخر عملية إجلاء"، يعود الأمر نفسه ليتكرر في اليوم التالي.

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"قسد" تستعد لمواصلة الهجوم على الباغوز

الفكر المتشدد لا يفارق نساء داعش

يبدو الخارجون من بلدة الباغوز منهكين وجائعين ومتألمين من الهزيمة التي لحقت بتنظيم وعدهم بـ"خلافة" مترامية الأطراف. رغم ذلك، لا يقر كثيرون منهم بانتهاء "الدولة الإسلامية".

فور رؤيتهنّ صحافيين تجمعوا في المكان، بدأت حوالى عشر نساء بالصراخ، وحمل بعضهن أحذيتهنّ أمام كاميرات الصحافيين، فيما ألقت أخريات الحجارة على الكاميرات. وصرخن "الله أكبر"، و"باقية وتتمدّد".

كنّ في طريقهن إلى الحافلات لنقلهنّ إلى مخيم الهول في الحسكة بشمال شرق سوريا. وقالت إحداهنّ "سننتقم وسيصل الدم إلى الركب"، مضيفة "خرجنا، لكن هناك فتوحات جديدة مقبلة".

صحفيون من رويترز قاموا بزيارة المخيم، فشاهدوا نساءً أجنبيات من أتباع "داعش" وهن يحاولن الاعتداء على أخريات يعتبرهن من "الكفار" في محاولة لفرض آرائهن المتطرفة عليهن رغم مواجهة التنظيم هزيمة وشيكة على الأرض. وقالت امرأة سورية في مخيم الهول: "يصرخن علينا بأننا كافرات لأننا لا نغطي وجوهنا... حاولن ضربنا".

Syrien Baghus - Frauen fliehen mit ihren Kindern aus dem IS-Dorf (picture-alliance/dpa/A. Hamam)

"نساء داعش" مع أطفالهن غادروا الباغوز قبل معركة للسيطرة عليها من قبل قوات سوريا الديموقراطية

وطوقت السلطات السورية الكردية، التي تسيطر على المخيم، الأجنبيات. وتجمعت النساء المنقبات في ملابس سوداء خلف سياج أغلقت بوابته. وقال مسؤول أمني في المخيم "الأجنبيات يلقين الحجارة. ويشتمن السوريات أو العراقيات ومسؤولي المخيم. حتى الأطفال يوجهون التهديدات".

أطلق حراس النار في الهواء لتفريق بضع مشاجرات واستخدموا صاعقا كهربائيا في إحدى المرات للسيطرة على أجنبية معتقلة وفقا لما روته سورية في المخيم.

ويشير الولاء القوي لدى أتباع الدولة الإسلامية للتنظيم إلى أن خطره سيستمر حتى بعد السيطرة على الباغوز. ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يظل المتشددون يمثلون تهديدا بسيطرتهم على مناطق نائية وشن هجمات على غرار حرب العصابات.

"نقطة الانهيار" بمخيم الهول

معظم نساء وأطفال داعش الخارجين من الباغوز نقلوا إلى مخيم الهول، المكتظة بالفعل بنازحين ولاجئين سوريين وعراقيين. ويقول مسؤولو المخيم إنه ليس لديهم ما يكفي من الخيام أو الطعام أو الدواء.

وبحسب لجنة الانقاذ الدولية، وصل 12 ألف امرأة وطفل من الباغوز إلى مخيم الهول منذ صباح الأربعاء، بينهم ستة آلاف يوم الخميس (08 مارس/ آذار 2019) وحده. وارتفع بذلك عدد القاطنين في المخيم إلى 65 ألفاً، ما تسبب بـ"أزمة صحية". وقالت مديرة التواصل لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة ميستي بوسويل إن وضع المخيم بلغ "نقطة انهيار".

وقال مازن شيخي وهو مسؤول في المخيم "الوضع بالمخيم مأساوي جدا .. كل الخيام حتى الكبيرة منها امتلأت" مما أجبر البعض على النوم في العراء. وبحسب معطيات لجنة الإنقاذ الدولية فإن 100 شخص على الأقل توفوا أغلبهم من الأطفال وهم في طريقهم للمخيم أو بعد فترة وجيزة من الوصول إليه.

ص.ش/ع.ج (أ ف ب، رويترز)

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    في الطريق نحو الرقة

    يرفع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية أيديهم بعلامة النصر في الوقت الذي يمرون فيه عبر مدينة عين عيسى الصغيرة باتجاه الرقة. ومازال بعض المقاتلين يرابطون في مواقعهم هناك في المعقل السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي. وتتكون قوى سوريا الديمقراطية بالأساس من ميليشيات كردية وعربية.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الدخول إلى مدينة مدمرة

    عربات مصفحة تشق طريقها عبر أكوام الدمار الذي خلفته سنوات المعارك في الرقة. في عام 2014 استولى مقاتلو تنظيم "داعش" على المدينة واعتبروها بصفة غير رسمية عاصمة "الخلافة". هنا كان "داعش" يخطط لاعتداءات في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة الماضية بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجوما على الرقة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    قبيل بلوغ الهدف

    ملعب مدينة الرقة في شمال سوريا كان الملجأ الأخير لتنظيم "داعش" في معقله السابق. وأفادت تقارير شهود عيان أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية رفعوا الثلاثاء علمهم فوق الملعب. وتفيد قوات سوريا الديمقراطية أن العمليات العسكرية في الرقة قد انتهت، ويوجد فقط بعض المقاتلين من "داعش" الذين يقومون بمقاومة معزولة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستشفى المدينة مستهدف

    تمركز قناص من قوات سوريا الديمقراطية أمام المستشفى في الرقة. وكان المستشفى من بين آخر مواقع الدفاع لميليشيا "داعش" على غرار ساحة نعيم في وسط المدينة. وتمكنت قوى سوريا الديمقراطية الاثنين من الاستيلاء على الموقعين حيث قتل عدد من مقاتلي "داعش".

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/E. de Castro)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    علم النصر الأبيض

    مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية رفعوا علمهم فوق بناية بالقرب من المستشفى الذي اشتدت المعارك حوله. فبعد العلم الأسود لـ"داعش" ينتشر الآن العلم الأبيض التابع لقوات سوريا الديمقراطية بقوة في كثير من المواقع في المدينة. وفي الأيام المقبلة ستقوم قوات سوريا الديمقراطية بتمشيط المدينة بحثا عن متفجرات وجيوب مقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    تنفس الصعداء

    مقاتلات في صفوف قوى سوريا الديمقراطية يتنفسن الصعداء ـ المعركة حول الرقة انتهت تقريبا. وإلى جانب الملعب والمستشفى كانت ساحة النعيم آخر النقاط تحت مراقبة تنظيم "داعش". "نقطة التفرع الجهنمية"، كما سُميت الساحة في السنوات الثلاث الأخيرة كانت مسرحا لتنفيذ عدد من الإعدامات. وقد ظلت جثت القتلى آنذاك منتشرة طوال أيام أمام العيان.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    الفرار من الرقة

    المدنيون تمكنوا من مغادرة المدينة في إطار اتفاقية بين العشائر المحلية والجهاديين. وبذلك نجح معظم سكان الرقة في الفرار إلى أماكن آمنة. وتفيد تقارير من المدينة أن عشرات المقاتلين فقط من تنظيم "داعش" مازالوا هناك، وأن غالبيتهم من الأجانب ويقومون بالمقاومة.

  • Syrien Befreiung von Rakka (Reuters/R. Said)

    عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

    مستقبل مجهول

    بعد شهور من المعارك حول مدينتهم التي كانت تضم سابقا أكثر من 200.000 نسمة يغادر هؤلاء الناس المنطقة المتنازع عليها، ويتركون خلفهم مدينة مدمرة تُطلق فيها بعض الأعيرة المتفرقة. أما مستقبلهم فيبقى مجهولا. كونستانتين كلاين/ م.أ.م


مختارات

عاصمة "داعش" السرية في قبضة قوات سوريا الديمقراطية

تنظيم "داعش" الإرهابي يتخلى عن معقله السوري السابق مدينة الرقة، هذا وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الميليشيات الكردية غالبيتها فتتحدث عن نهاية المعارك الكبيرة في المدينة وحولها. (18.10.2017)  

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