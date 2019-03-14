"داعش" يتوعد بالثأر للهجوم على المسجدين في نيوزيلندا

توعد تنظيم "الدولة الإسلامية" بالثأر للهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً. وقال المتحدث باسم التنظيم في رسالة مسجلة مدتها 44 دقيقة بثت على منصة "ناشر نيوز" الإعلامية التابعة للتنظيم إن مشاهد القتل في مسجدي نيوزيلندا "ستوقظ الجهاديين النائمين وستحفز أنصار الخلافة على الثأر".

كما وصف المتحدث باسم التنظيم، أبو الحسن المهاجر، النصر الذي أعلنته الولايات المتحدة على التنظيم في سوريا بأنه "زائف ولا أساس له"، متوعداً بالثأر لأولئك الذين تم حصارهم ثم إجلاؤهم من قرية الباغوز، آخر معقل لتلك الجماعة في شرقي سوريا وقال: "انتظروا بحورا من الدماء".

وفي الباغوز، قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر آخر جيب تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" بشرق سوريا اليوم الثلاثاء إنها أسرت 157 "إرهابيا من ذوي الخبرة الطويلة في القتال" ومعظمهم مواطنون أجانب. وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن العملية جرت في الباغوز ونفذتها قوات خاصة. ولم يذكر متى تمت.

خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)