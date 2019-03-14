"داعش" يتوعد بالثأر للهجوم على المسجدين في نيوزيلندا

توعد تنظيم "الدولة الإسلامية" بالثأر للهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً. وقال المتحدث باسم التنظيم في رسالة مسجلة مدتها 44 دقيقة بثت على منصة "ناشر نيوز" الإعلامية التابعة للتنظيم إن مشاهد القتل في مسجدي نيوزيلندا "ستوقظ الجهاديين النائمين وستحفز أنصار الخلافة على الثأر".
كما وصف المتحدث باسم التنظيم، أبو الحسن المهاجر، النصر الذي أعلنته الولايات المتحدة على التنظيم في سوريا بأنه "زائف ولا أساس له"، متوعداً بالثأر لأولئك الذين تم حصارهم ثم إجلاؤهم من قرية الباغوز، آخر معقل لتلك الجماعة في شرقي سوريا وقال: "انتظروا بحورا من الدماء".
وفي الباغوز، قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر آخر جيب تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" بشرق سوريا اليوم الثلاثاء إنها أسرت 157 "إرهابيا من ذوي الخبرة الطويلة في القتال" ومعظمهم مواطنون أجانب. وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن العملية جرت في الباغوز ونفذتها قوات خاصة. ولم يذكر متى تمت.
خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)
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في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا
نصف ساعة هزت الصورة
لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.
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في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا
هجرة مبكرة
تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.
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في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا
قرابة خمسين ألف مسلم
تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.
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في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا
"جنة" المهاجرين على الأرض
البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.
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في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا
معاداة المسلمين؟
في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.
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في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا
1.5 مليون قطعة سلاح
يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.
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في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا
وعود بتشديد القوانين
وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية. إعداد: خالد سلامة