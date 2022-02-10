"داعش" يؤكد مقتل قائده ويعين شخصا غير معروف نسبيا مكانه

أكد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الخميس (10 مارس/آذار 2022) مقتل "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، بعد أكثر من شهر من إعلان الولايات المتحدة ذلك خلال عملية شنّتها ضده في سوريا، وكشف عن تعيين "أبو الحسن الهاشمي القرشي" خلفا له.

وأعلن المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أبو عمر المهاجر في تسجيل صوتي نشر عبر تطبيق تلغرام "مبايعة" من وصفهم بـ "أهل الحل والعقد" للزعيم الجديد.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن في الثالث من فبراير/ شباط الماضي أن الزعيم السابق لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) فجّر نفسه خلال عملية شنتها قوات خاصة أميركية في بلدة أطمة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهي منطقة تسيطر عليها فصائل جهادية وأخرى من المعارضة المسلحة.

ولم ينف "داعش" الرواية الأمريكية أو يؤكدها، وقال المتحدث الجديد، أبو عمر المهاجر، في التسجيل الصوتي إن آخر معركة يشارك فيها أبو إبراهيم القريشي كانت معركة سجن غويران بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وقتل يومها حوالي 200 سجين ومتشدد على الأقل فضلا عن 30 من القوات الحامية للسجن عندما هاجم تنظيم "الدولة الإسلامية" السجن في يناير كانون الثاني محاولا تحرير أعضائه المحبوسين هناك، حسبما قاله مسؤولون.

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والزعيم الجديد، وهو الثالث منذ نشأة التنظيم المتطرف، غير معروف نسبيا ولم يكشف التسجيل الصوتي تفاصيل حوله. ويتولى "أبو الحسن الهاشمي القرشي" زمام القيادة في وقت أضعِفت الجماعة بسبب الهجمات المتتالية التي تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا لإحباط عودة الجهاديين.

ص. ش/أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)