"داعش" يؤكد مقتل زعيمه البغدادي ويعين خلفاً له

أكد تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) الخميس (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) في تسجيل صوتي نشرته حسابات للتنظيم الإرهابي على تطبيق "تلغرام" مقتل زعميه أبي بكر البغدادي في أعقاب غارة أمريكية مطلع الأسبوع. وأعلن "داعش" تعيين خلف للبغدادي قال التسجيل الصوتي إنه يدعى أبا إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال أيمن التميمي، وهو باحث في جامعة سوانسي يركز على تنظيم "داعش"، إن الاسم غير معروف، لكنه قد يكون قيادياً يدعى الحاج عبد الله عرفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه الخليفة المحتمل للبغدادي. وتابع التميمي: "قد يكون شخصاً نعرفه ربما حمل للتو هذا الاسم الجديد".

كما أكد التنظيم، الذي سيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا بين عامي 2014 و2017، وارتكب فظائع روعت معظم المسلمين، مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر. وقتل البغدادي في إدلب بشمال غرب سوريا.

وطبقاً لمسؤولين أمريكيين، نفذت قوات خاصة الغارة في سوريا حيث قتل البغدادي نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها عندما حوصر في نفق.

ع.ش/ ي.أ (رويترز)