حوار الخميس

داعش .. إرهاب الكهوف إلى العلن

في كهوف بجبال حمرين بالعراق أو في سجون يقبع فيها الآلاف يظهر داعش مع كل أزمة سياسية. محاولة داعش السيطرة على سجن غويران في الحسكة اشعلت ضوءا أحمرا، فمن شاهده؟ وكيف يمكن القضاء على التنظيم؟

الاستماع للتقرير الصوتي 36:27 داعش .. إرهاب الكهوف إلى العلن

الكاتب الصحفي نوري بيخال

د. مروان شحادة



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