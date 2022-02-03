داعش .. إرهاب الكهوف إلى العلن  

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في كهوف بجبال حمرين بالعراق أو في سجون يقبع فيها الآلاف يظهر داعش مع كل أزمة سياسية. محاولة داعش السيطرة على سجن غويران في الحسكة اشعلت ضوءا أحمرا، فمن شاهده؟ وكيف يمكن القضاء على التنظيم؟
الكاتب الصحفي نوري بيخال د. مروان شحادة
في كهوف بجبال حمرين بالعراق أو في سجون يقبع فيها الآلاف يظهر داعش مع كل أزمة سياسية. محاولة داعش السيطرة على سجن غويران في الحسكة اشعلت ضوءا أحمرا، فمن شاهده؟ وكيف يمكن القضاء على التنظيم؟
لماذا يطل داعش برأسه من جديد؟ لماذا لا يتم القضاء عليه نهائيا؟ في عمليتين متزامنتين ، هاجم تنظيم داعش سجنا يضم عناصر له في مدينة الحسكة في سوريا وقاعدة للجيش العراقي في محافظة الأنبار، لتثار مخاوف من عودة ظهور التنظيم.
عملية نوعية هي الأكبر لتنظيم "داعش" منذ دحره في العراق وسوريا، يستهدف سجنا لتحرير مقاتليه المعتقلين. كيف تمكن التنظيم من تخطيط وتنفيذ هذه العملية؟ هل يعيد التحالف الدولي النظر في استراتيجيته لمكافحة الإرهاب؟
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