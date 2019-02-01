 داعبت قطة في إجازتها فأصبحت مقعدة! | عالم المنوعات | DW | 01.02.2019

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منوعات

داعبت قطة في إجازتها فأصبحت مقعدة!

السنور حيوان يغري بالمداعبة، وهكذا تصرفت المدونة البريطانية الشابة غيما بيرش، فداعبت قطة جميلة في أثناء إجازة قضتها في البرتغال، لكن غيما تمنت بعد ذلك لو أنها لم تقترب أبداً من القطيطة معتبرة أنها مشؤومة.

Tierbabies Kätzchen (picture-alliance/blickwinkel/S. Klewitz-Seemann)

أثناء إقامتها بمنتجع البوفيرا بالبرتغال استلطفت البريطانية غيما بيرش، البالغة من العمر أربعة وعشرين عاماً، قطة تقف على ناصية الشارع، وتوقفت الفتاة تداعب القطيطة، وتلمس فراءها وتتحبب إليها.

في آخر يوم من إجازتها،  بدأت تنتابها نوبات قيء غير مسيطر عليها، ثم أغمي عليها في الطائرة وهي تحلق في طريق العودة إلى وطنها، حسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

حطت الطائرة على أرض المطار، وهُرعت سيارة اسعاف تنقل الفتاة إلى مشفى شاوثبورت، فاكتشف الأطباء من خلال تحليل برازها أنها مصابة ببكتريا كامبي لوباكتر " campylobacter " والتي كانت تحملها القطيطة، ما أدى بالفتاة إلى أن تمسي جليسة الكرسي المتحرك!

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وخاضت غيما حرباً امتدت لأربعة عشر شهراً ضد المرض، لكنّها ما زالت جليسة الكرسي المتحرك، بعد أن بات نصفها الأسفل مشلولاً لا يتحرك، وصارت تقول اليوم "رغم أني عشقتها، لكن لم يعد بوسعي بعد ما أصابني أن أداعب قطط الشوارع".

هذه البكتريا موجودة أيضاً في لحم الدجاج النيء، ولذا فإن تناول لحم الدجاج دون طبخه، يعرض الإنسان لخطر الإصابة بهذا المرض الفتاك.

م.م/ ط.أ

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt - Pyramidenkomplex des Pharao Userkaf (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    منطقة سقارة في محافظة الجيزة المصرية من المناطق السياحية المشهورة في مصر، إذ تضم مقابر عدد كبير من الأسرة الأولى حتى نهاية تاريخ مصر القديم وأخرى من عصور لاحقة. لكن كشف أثري جديد سيزيد من أهمية هذه المنطقة بالتأكيد. إذ قال علماء آثار إنهم عثروا على مجموعة من المومياوات لقطط وجعارين في مجموعة من المقابر المكتشفة في الفترة الأخيرة بالقرب من القاهرة.

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt (picture-alliance/dpa)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    اعتقد المصريون القدماء أن القطط لها مكانة خاصة في حياة ما بعد الموت، وكانت تُحنط كغيرها من الحيوانات لتُقدم كقرابين للآلهة. تضم المقابر الأثرية السبع المكتشفة حديثاً في سقارة عدداً كبيراً من القطط المحنطة، مهمتها انتظار الفراعنة في "حياتهم الآخرة"، كما أوضح وزير الآثار المصري خالد العناني.

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt (picture-alliance/dpa)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    واستعرض الوزير المصري الكشف الجديد مضيفاً أنه أن "لن يُسجن في المخازن وسيُعرض في المتاحف". كما عثر فريق الآثاريين على تماثيل برونزية لإلهة على شكل قط كان يعبدها المصريون القدماء في عصر الفراعنة.

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt (picture-alliance/dpa)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    عمال مصرية يحملون "القطط المقدسة" للمرة الأولى إلى خارج قبرها، الذي وُضعت فيه قبل آلاف السنين انتظاراً "للحياة الأخرى".

  • Sieben Gräber im ägyptischen Sakkara entdeckt (picture-alliance/dpa)

    تقدم قرابين ـ قطط محنطة بانتظار الفراعنة في "الحياة الأخرى"

    كما اكتشف الفريق هذا اللوح الأثري في سقارة التي تبلغ مساحتها نحو سبعة كيلومترات طولاً 1.5 كيلومتر عرضاً. والمنطقة مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ 1979. وكانت إحدى البعثات الفرنسية قد بدأت التنقيب فيها قبل سنوات وتمكنت من اكتشاف مقابر عدة ترجع إلى عصر الدولتين القديمة والحديثة.


 

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