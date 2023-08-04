 دار القاصرات - مكافحة زواج القاصرات في الهند | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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تقارير جديدة

دار القاصرات - مكافحة زواج القاصرات في الهند

رغم أن زواج الأطفال غير قانوني في الهند، إلا أن فتيات كثيرات يُجبرن على الزواج، وللأمر عواقب وخيمة. إذ أن ترك المدرسة والتوقف عن التأهيل، عادة ما يجعلهن معتمدات ماديا بالكامل على الآخرين حتى بعد أن يصبحن راشدات.

Dokumentation | Das Mädchenhaus - Der Kampf gegen Kinderheirat in Indien

Dokumentation | Das Mädchenhaus - Der Kampf gegen Kinderheirat in Indien

في مدينة تشيناي جنوب الهند تحاول أخصائيات اجتماعيات كسر هذه الدائرة المفرغة. دار القاصرات التي أسّسنها يوفر للقاصرات ملاذا آمنا، وفرص تعليم تفتح أمامهن آفاقا جديدة. يرافق الفيلم الوثائقي، الحائز على جائزة، إحدى الأخصائيات الاجتماعيات في دار القاصرات أثناء كفاحها لأجل أن تنعم القاصرات بحياة مستقلة. في الهند التي تغلب عليها تقاليد ذكورية، لا تزال الفتيات عرضة للتمييز ضدهن، إذ يجري تزويجهن صغيرات، وبخاصة اللواتي ينحدرن من عائلات فقيرة.

Dokumentation | Das Mädchenhaus - Der Kampf gegen Kinderheirat in Indien


الشابة أمولبريا البالغ عمرها 20 عاما تعدّ من أكبر فتيات دار القاصرات في مدينة تشيناي سناً. ولطالما أرادت عائلتها تزويجها، ولكنها تمكنت من الدفاع عن نفسها بنجاح حتى الآن، وتساندها في مسعاها الأخصائية الاجتماعية سونيتا. بصفتها مديرة دار قاصرات، تسعى جادة لمنح القاصرات آفاقا لحياة يقررن مصيرهن فيها بأنفسهن.

Zwangsheirat Symbolbild l Indien, Banaskantha l Brautpaar tauschen Ringe


لكن الزواج يعدّ غالبا، وخاصة في أوساط العائلات المعدمة في جنوب الهند الفقير، الفرصة الوحيدة لتأمين مستقبل الفتيات. ولا ينظر إلى الحياة المستقلة بفضل التعليم والتأهيل الجيد على أنه هدف مرغوب فيه للشابات. ومع ذلك تمرّدت أمولبريا ورفضت خطط والدتها التي كانت تريد تزويجها زواجا تقليديا رتبته العائلة، على الرغم من تجربتها السيئة.

 

Dokumentation | Das Mädchenhaus - Der Kampf gegen Kinderheirat in Indien

أما والدة الطفلتين ماليني (10 أعوام) ومانيشا (7 أعوام) فعاشت صدمات نفسية في حياتها أيضا، إذ تم تزويجها لابن خالها عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، وأنجبت منه طفلتيها. لكن الأب ترك العائلة منذ زمن طويل، أما زوجها الثاني فمدمن على الكحول. 

وبدافع القلق على حفيديها تريد الجدّة حاليا أن تنتقل الطفلتان إلى دار القاصرات التي تشرف عليه سونيتا. فهي تدرك أن الفتيات يترعرعن في أمان هناك. لكن ماليني تشعر بحنين جارف إلى عائلتها وبيئتها. والأم أيضا تواجه صعوبة في الانفصال عن ابنتيها. يرافق الفيلم فتيات مختلفات وعائلاتهن. يشعر المرء بالتوتر الهائل الذي تتحرك فيه جميع الأطراف حيث الرغبة في الحصول على الاستقلالية تواجه عوائق التقاليد الراسخة والممتدة منذ قرون. كما أن الأمهات بالتحديد هن اللاتي يرغبن بأن تتزوج بناتهن القاصرات مبكرا، رغم أنهن كنّ قد مررن بتلك التجربة السيئة بأنفسهن. 
 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 28 أغسطس/آب 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 28 أغسطس/آب 2023 – 07:00 UTC
الإثنين 28 أغسطس/آب 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023 – 01:00 UTC
الخميس 31 أغسطس/آب 2023 – 11:00 UTC
الخميس 31 أغسطس/آب 2023 – 15:00 UTC
السبت 02 سبتمبر/أيلول 2023 - 05:00 UTC

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