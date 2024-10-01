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داريو صباغي

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موضوعات من داريو صباغي

دمار خلفته غارة إسرائيلية في بيروت

اقتصاد يترنح.. صراع حزب الله وإسرائيل يعمق الأزمة الاقتصادية

اقتصاد يترنح.. صراع حزب الله وإسرائيل يعمق الأزمة الاقتصادية

تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة عقب التصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل، فكيف ينظر الناس إلى ذلك وتأثيره على حياتهم؟
سياسة٥ أكتوبر ٢٠٢٤
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