دارسات: الفاصولياء تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسات حديثة أن واحدة من أكبر فوائد الفاصولياء والبقوليات الأخرى هي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب. ووجدت تلك الدراسات أن الأطعمة الغنية بالبقوليات تخفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL كوليسترول) وتزيد من نسبة الكوليسترول النافغ (HDL كوليسترول)، حسب ما أورد موقع "Zentrum Der Gesundheit" الألماني.
وحسب الدراسات تحوي البقوليات الألياف ومضادات الأكسدة، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات.
وتعمل الفاصولياء والبقوليات كذلك على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يعود بالفائدة الكبيرة على مرضى السكري؛ إذ الألياف تجعل امتصاص الدم للغلوكوز أبطأ، وخاصة بعد الوجبات اليومية. ومعروف أن مستوى السكر بالدم يرتفع بعد تناول الطعام.
كما أن البقوليات، ومنها الفاصولياء، مصدر مهم للبروتين النباتي الضروري لبناء والحفاظ على الكتلة العضلية. ويمتاز البروتين النباتي باحتوائه على نسبة أقل من الأحماض الدهنية المشبعة المضرة.
ويقول الموقع الألماني أن البقوليات، وعلى رأسها الفاصولياء، تعزز الشعور بالشبع، لاحتوائها على نسبة جيدة من الألياف والبروتين، ما يجعل المعدة ممتلئة لفترة أطول وتحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم.
خ.س
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في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟
مثيرة للجدل
تعد الدهون مادة مثيرة للجدل. فالدراساتُ المخبرية أظهرت أن الدهون ترفع نسبة الكوليسترول في الدم وقد تتسبب في نوبات قلبية، كما أنها تؤدي إلى زيادة في الوزن. ورغم ذلك لا نستطيع الاستغناء عنها تماما وبشكل دائم.
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في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟
أشكال مختلفة
تعد الدهون مركبا كيميائيا بتركيبة معقدة وهي توجد بأشكال مختلفة، وتتميز بقدرتها الخارقة على الانتقال بسرعة شديدة من مكان إلى آخر.
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في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟
الدهون الضارة
يصنف خبراء التغذية الدهون في مجموعتين: دهون صحية ودهون غير صحية. الدهون الضارة هي التي تحتوي على أحماض دهنية مشبعة، كالتي تتواجد في النقانق واللحوم والزبدة ومنتجات الحليب الدهنية والجبنة، بالإضافة إلى الزيوت النباتية المهدرجة. هذه الأنواع ترفع من مستوى الكوليسترول في الدم وترفع من احتمال الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية.
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في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟
الدهون غير الضارة
أما الدهون الصحية فهي الأحماض الدهنية غير المشبعة والموجودة في الزيوت النباتية والمكسرات والسمك. وهي مفيدة للأوعية الدموية.
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في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟
دهون ضرورية للجسم
بعض الزيوت النباتية تحتوي على أحماض دهنية عديدة اللاإشباع "أوميغا ثلاثة". وهي أحماض ضرورية للجسم ولا يمكنه أن ينتجها بنفسه.
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في صور... متى تكون الدهون صحية للجسم؟
لا بد من تناول أسماك البحار
تكثر دهون أوميغا 3 في أسماك البحار الدهنية لذا ينصح الأطباء بتناول السمك مرتين في الأسبوع. فهذا يحمي من الإصابة بنوبة قلبية ويقلل من آثار التقدم في العمر.
الكاتب: DW/دالين صلاحية