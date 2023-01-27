داء السكري لدى الأطفال

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داء السكري من النوع الأول هو أكثر أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي شيوعًا عند الأطفال. فمن هم الأطفال المعرضون للخطر؟ وكيف يمكن تقليل خطر الإصابة بهذا المرض؟
خبر سار لمحبي القهوة، فقد أظهرت نتائج دراسة حديثة أن شرب ثلاثة أكواب من القهوة يومياً من شأنها أن تقلل الإصابة بأمراض خطيرة وقد تطيل العمر. واكشتف الباحثون أن حبوب البن تحتوي على أكثر من مائة مادة مغذية!
زيادة الوزن والسمنة والأكل غير الصحي وكذلك أسلوب الحياة القائم على قلة الحركة، عوامل زادت في أنحاء العالم، مخلفة معها زيادة كبيرة في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لفئة كانت حتى الآن يقال إنه لا يصيبها إلا نادرا.
الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تؤثر على الجهاز التنفسي فقط، بل قد يصل تأثير ذلك إلى الجسم بأكمله حسبما أظهرت عدة دراسات، كان آخرها لجامعة أولم الألمانية، والتي أظهرت كيفية تأثير الفيروس على عملية التمثيل الغذائي.
يؤكد الطب أنه باتباع أسلوب حياة صحي، يمكنك تجنب الاصابة مرض السكري، أما إذا كنت مصابا بالفعل فإن الالتزام بنظام صحي سيمكنك من استعادة الكثير من جودة الحياة والتأثير بشكل إيجابي على مسار مرض السكري لديك.
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