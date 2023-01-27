 داء السكري لدى الأطفال | صحتك بين يديك | DW | 27.01.2023

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صحتك بين يديك

داء السكري لدى الأطفال

داء السكري من النوع الأول هو أكثر أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي شيوعًا عند الأطفال. فمن هم الأطفال المعرضون للخطر؟ وكيف يمكن تقليل خطر الإصابة بهذا المرض؟

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ARCHIV - Ein Mädchen, das an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, mißt am 26.04.2011 in Berlin mit einem Blutzuckermeßgerät ihren aktuellen Zuckergehalt im Blut. Die Volkskrankheit Diabetes ist bei jungen Menschen weiter auf dem Vormarsch. (zu dpa Immer mehr Kinder erkranken an Typ-1-Diabetes vom 12.11.2017) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

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ARCHIV - Ein Mädchen, das an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, mißt am 26.04.2011 in Berlin mit einem Blutzuckermeßgerät ihren aktuellen Zuckergehalt im Blut. Die Volkskrankheit Diabetes ist bei jungen Menschen weiter auf dem Vormarsch. (zu dpa Immer mehr Kinder erkranken an Typ-1-Diabetes vom 12.11.2017) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

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ARCHIV - Ein Mädchen, das an Diabetes Typ 1 erkrankt ist, mißt am 26.04.2011 in Berlin mit einem Blutzuckermeßgerät ihren aktuellen Zuckergehalt im Blut. Die Volkskrankheit Diabetes ist bei jungen Menschen weiter auf dem Vormarsch. (zu dpa Immer mehr Kinder erkranken an Typ-1-Diabetes vom 12.11.2017) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

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