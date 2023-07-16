"خيول هتلر" البرونزية في معرض في برلين... لماذا الآن؟

قام الفنان النازي جوزيف ثوراك بنحت حصانين وهما يمشيان في استعراض لقوتهما من أجل الترويج للرايخ الثالث إبان حكم أدولف هتلر في برلين.

وقريبا سوف يتم عرض التمثالين في قلعة شبانداو التي تعد واحدة من أهم معالم برلين. سيجري افتتاح المعرض في العاشر من سبتمبر / أيلول العام الماضي، وسيتم عرض التمثالين إلى جانب أعمال فنية أخرى تثير الكثير من الجدل.



وبتكليف من هتلر وفي أوج حكمه، جرى وضع التمثالين في حديقة مقر حكومة هتلر بين عامي 1939 و1943 إذ كانا جزءاً من آلاف الأعمال البرونزية المصممة للترويج للنظام النازي في إطار مساعيه لتحويل برلين إلى مدينة ضخمة ذات شوارع كبيرة لجعلها عاصمة "إمبراطورية جرمانيا".

من هو جوزيف ثوراك؟

وُلد جوزيف ثوراك في فيينا في السابع من فبراير / شباط عام 1889 والتحق بأكاديمية فيينا للفنون ثم انتقل في نهاية المطاف إلى أكاديمية برلين للفنون عام 1915. بعد دراسته، برع كنحات صنع أعمال ضخمة مثل تمثال على شكل جملون بارتفاع يبلغ 4 أمتار خاص بأحد مباني بنك الرايخ في غرب ألمانيا.

وبسبب أسلوبه في النحت، حصل على مناصب في العديد من اللجان الحكومية. وأصبح معروفاً على الساحة الدولية بعد أن قام بنحت العديد من النصب في دول أخرى مثل تركيا.

ومنذ عام 1937، أصبح ثوراك أحد النحاتين المفضلين للنازيين إذ جرى تكليفه بإنشاء عدد لا يحصى من المنحوتات الدعائية التي تروج للقوة والعظمة المزعومة خلال تلك الحقبة.

وفي الوقت الذي اضطهد هتلر وأركان نظامه الفنانين اليهود ومعاصريهم تحت زعم أنهم أنتجوا "فناً منحطاً" ونهبوا تحف تعود لجامعي الأعمال الفنية اليهود، فإن فقد ذاع صيت ثوراك الذي قام بتطليق زوجته اليهودية وقبل منصباً مرموقاً في أكاديمية ميونيخ للفنون الجميلة. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، استمر في العمل النحتي حتى وفاته في عام 1952.

قامت متحف قلعة شبانداو في برلين بإدراج تمثالين يعودان إلى الحقبة النازية في مجموعات العرض الدائمة

السوق السوداء وهواة جمع الآثار

تم إعادة اكتشاف التمثالين عام 2015 بعد مداهمة استهدفت تجارة الأعمال الفنية السرية في ألمانيا حيث قامت الشرطة في حينه بتأمين التمثالين بالإضافة إلى منحوتات تعود لفنانين اثنين من الفنانين المفضلين لهتلر هما فريتز كليمش وأرنو بريكر.

وفي ذلك، قال مؤرخ الفن كريستيان فورميستر إنه كان من المحتمل أن يتم بيع هذه الأعمال في السوق السوداء لأن الأعمال الفنية خلال الحقبة النازية ما زال يُحظر التعامل معها في الأسواق الرسمية.

قام جوزيف ثوراك بنحت تمثال نصفي لجوزيف غوبلز وزير الدعاية النازية



وفي مقابلة مع DW أُجريت عام 2015، أضاف فورميستر: "هناك بعض هواة جمع مثل هذه المقتنيات في ألمانيا والولايات المتحدة وروسيا، وهناك شخصيات متحمسة لشراء هذه الأعمال".

وقد ذكر الموقع الإلكتروني الخاص بقلعة شبانداو، والتي هي معلم أثري من عصر النهضة يتم استغلاله اليوم لعرض الأعمال الفنية، أن الهدف من وراء عرض هذين التمثالين هو تسليط الضوء على مساعي سلطات تلك الحقبة إلى تشكيل مشهد لمدينة برلين من خلال معالم أثرية.

وتضم القلعة مجموعة من الأعمال الفنية التي تعود للفترة بين عامي 1849 و1986، قبل تأسيس الأمبراطورية الألمانية، الرايخ الألماني، مروراً بجمهورية فايمار وألمانيا النازية، وانتهاء بجمورية ألمانية الاتحادية وألمانيا الشرقية.

واحة الثقافة - خيول هتلر البرونزية

رموز "مهمة"؟

وحسب الموقع الإلكتروني للقلعة، تعد تلك الأعمال "رموزاً مهمة" في التاريخ الألماني. ورغم أن وصف "مهمة" قد يثير بعض الدهشة، إلا أن القائمين على المتحف قالوا إن الهدف يرمي إلى تحويله إلى مركز لدراسة القطع الأثرية "السامة".

وقد دعمت الحكومة الفيدرالية عملية الاستحواذ على التمثالين.

يشار إلى أنه في السابق أثار عرض أعمال فنية تعود للحقبة النازية احتجاجات كبيرة؛ إذ شهد العام الماضي تعرض متحف بيناكوثيك في ميونيخ لانتقادات شديدة بسبب عرضه لوحة لأدولف زيغلر الذي يعد أحد الفنانين الذين اشتهروا خلال الحقبة النازية. وفي خطاب نشره في أكتوبر / تشرين الأول، دعا جورج باسيليتز الذي يعد من أهمّ الفنانين الألمان، إلى إزالة اللوحة، مضيفاً "أنه لأمر مروع أن تكون الدعاية النازية متاحة بهذه الطريقة القذرة في متحف بميونيخ. لا يمكن وضع أعمال فنانين تعرضوا للاضطهاد إلى جوار أعمال فنان كانوا مسؤولين عن اضطهادهم".

وعلى أرض الواقع، مازالت مباني دعائية خاصة بالنازيين موجودة حتى اليوم كالملعب الأولمبي في برلين الذي أصدر هتلر قراراً بتشييده في إطار استضافة ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية عام 1936. وقبل استضافة ألمانيا مونديال كأس العالم 2006، دعا نشطاء إلى إزالة الملعب الذي احتضن بعض المباريات، لكن السلطات المحلية رفضت الطلب مبررة أن مثل هذا الإجراء سيكون إنكاراً لتاريخ ألمانيا.

كريستين لين/ م. ع