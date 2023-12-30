خيبة أمل أفغانية إزاء قرار أممي يدعو الى تعيين مبعوث خاص

أعربت أفغانستان عن "خيبة أملها" غداة التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لديها، معتبرة أن المنصب "ليس ضروريا". وجاء القرار بعد تسلّم مجلس الأمن تقييما مستقلا دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون هناك.

أعربت كابول السبت (30 ديسمبر/ كانون الأول 2023) عن "خيبة أملها" غداة التصويت على قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان، معتبرة أن المنصب "ليس ضروريا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن بلاده "تعرب عن خيبة أملها إزاء اعتماد القرار 2721 الذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان، على الرغم من انقسام الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا الجمعة يدعو إلى تعيين مبعوث خاص لأفغانستان لزيادة التواصل مع كابول ولتنسيق العمل الدولي بشأن الدولة التي تقودها حركة طالبان.

وصوّت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الهدف النهائي هو أن تعيش أفغانستان في سلام مع جيرانها، و"أن يتم إعادة دمجها بالكامل" في المجتمع الدولي وأن تحترم التزاماتها.

وأوضح المتحدث الأفغان، في ست رسائل على موقع "إكس"، أنه تمّ تبني القرار على الرغم من أن "عضوين دائمين في مجلس الأمن طلبا مزيدًا من الوقت للتداول" وبينما "لم يحصل أي تشاور مسبق مع الحكومة الأفغانية".

وأشار المتحدث إلى أنالحكومة تؤكد مجدداً أن "مبعوثا خاصا جديدا ليس ضروريا" في كابول التي تستضيف بالفعل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

واضاف أن أفغانستان"ليست منطقة نزاع وتقودها حكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وإدارة شؤونها من خلال آليات ثنائية ومتعددة الأطراف".

وجاء القرار بعد تسلّم مجلس الأمن تقييما مستقلا دعا إلى ضرورة تعزيز التعامل مع أفغانستان وتنسيق أفضل للمساعدات المقدمة للبلاد لكي يستفيد منها السكان بشكل أكبر.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين مبعوث خاص لتنفيذ توصيات التقرير المستقل، خصوصا في ما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)