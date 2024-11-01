خيار زيلينسكي النووي... واقعي أم مناورة استراتيجية؟

الولايات المتحدة الأمريكيةخيار زيلينسكي النووي... واقعي أم مناورة استراتيجية؟To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoالولايات المتحدة الأمريكية2024/11/14١٤ نوفمبر ٢٠٢٤زيلينسكي يطرح احتمال أن تسعى بلاده لاقتناء السلاح النووي، وبوتين يعتبر تصريحات زيلينسكي استفزازاً خطيراً لن يسمح به... فهل تلجأ أوكرانيا لتطوير سلاح نووي أم أنها مجرد مناورة استعدادا لاحتمالية سحب الرئيس الأمريكي القادم الدعم العسكري لأوكرانيا؟ https://p.dw.com/p/4n0Fqإعلان