خيار زيلينسكي النووي... واقعي أم مناورة استراتيجية؟

2024/11/14 ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤

زيلينسكي يطرح احتمال أن تسعى بلاده لاقتناء السلاح النووي، وبوتين يعتبر تصريحات زيلينسكي استفزازاً خطيراً لن يسمح به... فهل تلجأ أوكرانيا لتطوير سلاح نووي أم أنها مجرد مناورة استعدادا لاحتمالية سحب الرئيس الأمريكي القادم الدعم العسكري لأوكرانيا؟