 خيارات البافاري للتحليق بجناحين جديدين بعد روبن وريبري | عالم الرياضة | DW | 17.07.2019

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عالم الرياضة

خيارات البافاري للتحليق بجناحين جديدين بعد روبن وريبري

من المؤكد أن رحيل ثنائيه المخضرم فرانك ريبري واريين روبن عن القلعة البافارية سيترك أثره على مركز الجناحين في الموسم المقبل، فكيف يرتب بطل الدوري الألماني أوراقه لتعويضهما؟ وهل تكفي دكة بدلائه لإنجاز المهمة؟

Fußball Bundesliga FC Bayern München Spieler Franck Ribery (Getty Images/Bongarts/C. Köpsel)

"نحتاج إلى جناح جديد بعد أن فقدنا جناحينا برحيل فرانك ريبري واريين روبن"، تصريح من تصريحات كثيرة أطلقها الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل-هاينز رومينيغه بعد أن بات بطل الدوري الألماني في حاجة ماسة لتعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على صنع الفارق في الخط الأمامي إثر رحيل الثنائي المخضرم الذي ترك بصمات واضحة على طريقة لعب النادي البافاري لسنوات طويلة.

وقد يتساءل سائل: هل يكفي لاعب واحد حقاً لتعزيز جناحي بايرن؟ لم لا، خصوصاً وأن كينغسلي كومان (23 عاماً) سيقوم بدوره على أتم وجه في الجناح الأيسر ووزميله سيرج غنابري (24 عاماً) على الجناح الأيمن.

لكن ماذا سيحدث لو أُصيب أحدهما؟ أمر غير مستبعد، ففي الموسم المنقضي مثلاً غاب المهاجم الفرنسي الشاب ما مجموعه 118 يوماً مضيعاً فرصة المشاركة في 19 مباراة خاضها البافاري في مختلف المنافسات. أما الدولي الفرنسي غنابري فقد غاب هو الآخر 60 يوماً ما حرمه من المشاركة في سبع مباريات.

مختارات

رسميا أعلن بايرن أن جناحيه، ريبري وروبن سيودعان الفريق هذا الصيف، ولعل ذلك سيكون مؤشرا على بدء مرحلة جديدة تستدعي التعاقد مع وجوه جديدة. إلكاي غوندوغان أحد الأسماء المطروحة، في صفقة سيكون لبايرن فيها إيجابيات كثيرة. (06.05.2019)

قبيل رحيله رسميا عن أليانس أرينا، الفرنسي فرانك ريبري وفي حوار مع DW يستعيد أهم محطات مسيرته مع البافاري طيلة 12 عاما، يتحدث عن أبرز من تأثر بهم في بايرن وعن محطته القادمة ..... (17.05.2019)

واقع الحال يقول إن خيارات المدرب نيكو كوفاتش على مقاعد البدلاء تبدو شحيحة للغاية لإشغال مركزي الجناح. فعلى سبيل المثال لا يجيد توماس مولر (29 عاماً) اللعب على الأجنحة مقارنة بمستواه كمهاجم وهمي. أما الكندي الشاب ألفونسو ديفيز فهو –بأعوامه الـ18- غير مؤهل بعد لتغطية الجناح الأيسر للعملاق البافاري في المنافسات الدولية، كما يقول المحلل الرياضي الألماني يورغ آلتهوف لصحيفة "شبورت بيلد".

يقوم بايرن ميونيخ حالياً بجولة ترويجية في الولايات المتحدة. قد يبدو المشهد هادئاً على السطح، لكن خلف الكواليس ما يزال البحث محموماً عن سبل لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد. وقد يكون هذا ربما هو سبب تخلف رئيس النادي أولي هونيس ومديره الرياضي حسن صالح حميدزيتش عن بعثة الفريق لغرض المضي قدماً في بحثهما.

من جانبه يقول رومينيغه: "لدينا لاعبان يجيدان اللعب على الجناحين بشكل رائع، كومان وغنابري، إنهما يبليان بلاء حسناً، ولكن من أجل وجود الخيارات الأخرى نحتاج إلى شخص آخر - وربما في خط الوسط". لكن حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم يؤكد في تصريحات مسؤوليه على أهمية التحلي بالصبر وعدم التعجل في إبرام الصفقات الجديدة قبل بداية الموسم المقبل.

كان سيكون الدولي الألماني ليروي ساني (23 عاماً) أفضل الخيارات لحل مشكلة الجناح، لحلّ مشكلة الجناح، لكن وعلى ما يبدو رفض الرحيل عن مانشستر سيتي، كما أوردت تقارير بريطانية متطابقة.

وبالتالي بدأ التفكير في ميونيخ بعثمان ديمبلي (22 عاماً). الأخير يريد برشلونة بيعه، لكن الأولوية لباريس سان جيرمان في صفقة تضم أيضا كوتينيو مقابل استعادة نيمار الى صفوفه. ولهذا يطرح لاعب تشيلسي كالوم هادسون اودوي (18 عاماً) نفسه، كأحسن الخيارات. وهو وعلى ما يبدو ما اقتنعت به إدارة البافاري، فأعادت تقديم عرض جديد إلى "البلوز"، وافقت فيه هذه المرة على دفع الشرط الجزائي بقيمة 35 مليون يورو.  

يُذكر أن بايرن وبميزانيته الضئيلة (250 مليون) لم يحسم من صفقات الانتقال استعداداً للموسم القادم سوى تعاقده مع اثنين من لاعبي المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018، وهما المدافع بافارد الذي بدأ تدريباته مع الفريق اليوم الجمعة، ولوكاس هيرنانديز. وانضم هيرنانديز إلى بايرن ميونخ قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني بموجب صفقة بنحو 80 مليون يورو. 

ع.غ

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt |  Meisterschaftsfeier Bayern (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    كتابة التاريخ

    دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.

  • Fußball Bundesliga l Hertha BSC Berlin vs Bayern München 2:0 l Trainer Nico Kovac (Getty Images/Bongarts/B. Streubel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    ضربة مبكرة

    في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.

  • Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    انفراد بالصدارة

    في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.

  • Fußball Thomas Müller Borussia Dortmund v FC Bayern Muenchen - Bundesliga (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خسارة القمة أمام دورتموند

    في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.

  • 1. Bundesliga | Bayern München v Fortuna Düsseldorf | (3:3) (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    دوامة الشك

    على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.

  • Fußball Bundesliga - FC Bayern München - RB Leipzig (Reuters/A. Gebert)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بداية التألق

    في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة

    رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.

  • Bundesliga - Borussia Moenchengladbach gegen Bayern München Tor zum 1:3 (picture alliance/dpa/I.Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    اشتراك في الصدارة

    في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.

  • Bundesliga FC Bayern München v VfL Wolfsburg | Jubel (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"

    سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.

  • Bundesliga Bayern München gegen Borussia Dortmund (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خماسية في شباك دورتموند

    في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.

  • Fußball Bundesliga RB Leipzig - Bayern München (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    إثارة متواصلة

    في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt | 5. TOR Bayern (Reuters/M. Dalder)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    مسك الختام

    قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

بعد موسم حافل بالإثارة والتشويق، حسم بايرن ميونيخ رسمياً لقب الدوري الألماني لصالحه. الفريق البافاري وجد منافسة شرسة من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريبا للغاية من اللقب لولا لعنة الأمتار الأخيرة. (18.05.2019)  

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