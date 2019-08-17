خوفا من وقوع هجوم.. إخلاء قطار ومحطة للقطارات بألمانيا

أخلت الشرطة الألمانية اليوم السبت (17 أغسطس/ آب 2019) قطارا فائق السرعة من طراز "إنتر سيتي إكسبرس" وأخلت محطة قطار لفترة وجيزة بعد ورود إشارات على وقوع هجوم مزعوم في القطار في مدينة غوتينغن وسط ألمانيا.

وصرح متحدث باسم السكك الحديدية "دويتشه بان" بأن نحو 900 راكب اضطروا إلى مغادرة القطار الذي كان في طريقه من ميونخ إلى هامبورغ، وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على رجل يبدو أنه مختل أثناء قيامها بالتفتيش. وقال المتحدث إنه لم تتأكد الإشارات عن وجود تهديد ملموس.

كان ركاب القطار قد اخطروا الشرطة عبر الاتصال بالنجدة بوجود رجل مثير للانتباه والريبة داخل القطار. وقد ألقي القبض على الرجل (55 عاما) في محطة قطارات غوتينغن وتم تسليمه إلى أطباء في عيادة متخصصة. وبعد إلقاء القبض عليه عاد العمل بشكل طبيعي داخل المحطة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)