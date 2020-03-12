خوفا من كورونا .. ألمانيا توقف قطاراتها إلى إيطاليا

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) اليوم الجمعة (13 مارس/ آذار) وقف رحلاتها الدولية إلى إيطاليا. وذكرت الشركة أن قطارات "يورو سيتي-إكسبريس" السريعة التي تسير على نحو دوري من مدينة فرانكفورت الألمانية عبر ولاية بادن-فورتمبرج إلى مدينة بازل السويسرية وميلانو الإيطالية ستتوقف اعتبارا من الآن.

وأضافت الشركة أنه لن تكون الخطوط المباشرة إلى إيطاليا متاحة أيضا من الآن فصاعدا. ويأتي قرار السكك الحديدية استجابة لأوامر السلطات الألمانية. ومن المنتظر أن يستمر هذا الحظر حتى 3 نيسان/أبريل المقبل.

وتعتبر إيطاليا منطقة خطورة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي تقييد للرحلات من ألمانيا إلى فرنسا، موصية الركاب في المقابل بالاضطلاع على نحو دوري على أية تقييدات أو إلغاءات محتملة للرحلات.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا)