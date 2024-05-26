خوفا من "ريمال".. فرار أكثر من 800 ألف شخص في بنغلادش

غادر أكثر من 800 ألف من سكان بنغلادش قراهم الساحلية بحثا عن ملاجئ خرسانية ترقباً لوصول إعصار شديد إلى اليابسة، حسبما أفاد كبار مسؤولي إدارة الكوارث في حكومة البلد الأسيوي. ورفعت السلطات إشارة الخطر إلى أعلى مستوياتها.

ترقبا لوصول إعصار شديد، قرر أكثر من 800 ألف شخص في بنغلاديش مغادرة مساكنهم في المناطق الساحلية. ويتوقع أن يضرب الإعصار "ريمال" الساحل الجنوبي وأجزاء من الهند المجاورة مساء الأحد (26 مايو/ أيار 2024)، مع توقع إدارة الأرصاد الجوية في بنغلادش أمواجا متلاطمة ورياحا تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وأودت الأعاصير بمئات الآلاف من السكان في بنغلادش في العقود الأخيرة. ولكن زاد عدد العواصف العاتية التي تضرب ساحلها المنخفض والمكتظ بالسكان بشكل حاد - من واحدة في السنة إلى ما يصل إلى ثلاث - بفعل تأثير التغير المناخي.

وقال مسؤول الأرصاد الجوية محمد أبو الكلام مالك لوكالة فرانس برس إن "الإعصار قد يتسبب في عاصفة يصل ارتفاعها إلى 12 قدما (أربعة أمتار) فوق المد الفلكي الطبيعي، وهو ما قد يكون خطيرا". وترتفع معظم المناطق الساحلية في البلاد مترا أو مترين فوق مستوى سطح البحر ويمكن أن تؤدي العواصف الشديدة إلى تدمير القرى.

بنغلاديش تعاني من تغير المناخ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ورفعت السلطات إشارة الخطر إلى أعلى مستوياتها، وحذرت الصيادين من النزول إلى البحر، وأصدرت أمر إخلاء لأولئك الموجودين في المناطق المعرضة للخطر. وقال الصياد يوسف فقير (35 عاما) من كواكاتا التي تقع في أقصى جنوب بنغلادش، أي مباشرة في المسار المتوقع للعاصفة، "نحن خائفون للغاية".

وقام فقير بإرسال زوجته وأطفاله إلى منزل أحد أقاربهم داخل البلاد بينما بقي هو. وأضاف "حياتنا اليومية تعطلت"، مستذكرا الدمار الذي خلفته الأعاصير الماضية.

ومع فرار السكان، أعلنت الشرطة غرق عبارة مكتظة تقل أكثر من 50 راكبا - أي ضعف طاقتها - بعد أن غمرتها المياه الهائجة وأغرقتها بالقرب من ميناء مونغلا الواقع في المسار المتوقع للعاصفة. وأفاد قائد الشرطة المحلية شفيق الرحمن توشار وكالة فرانس برس أن "13 شخصا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى"، مضيفا أن قوارب أخرى أنقذت الركاب إلى بر الأمان. وقال مسؤول إدارة الكوارث في الحكومة كامرول حسن لفرانس برس، إنّ الأوامر صدرت لضمان نقل الناس من منازلهم "غير الآمنة والضعيفة".

وأضاف أنّه "تمّ نقل 800 ألف شخص إلى ملاجئ من الأعاصير في المناطق الساحلية في البلاد". وحشدت السلطات عشرات الآلاف من المتطوعين لتنبيه الناس للخطر. وأوضح حسن إنه تم تجهيز نحو 4 آلاف ملجأ للأعاصير على طول الساحل الطويل للبلاد على خليج البنغال، ومن المتوقع أن يضرب الإعصار 220 كيلومترا من جزيرة ساجار الهندية إلى كيبوبارا في بنغلادش.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب)