خوان ماتا يحذر من فقدان كرة القدم لروحها وجوهرها

الإسباني خوان ماتا كان أول نجم في كرة القدم ينضم إلى مبادرة "هدف مشترك" (Common Goal) ويتبرع حتى الآن بنسبة واحد في المائة من راتبة للمحتاجين وينتقد الرواتب "الفاضحة" في عالم الكرة، حسبما نقل موقع "كيكر الألماني".

ومؤخرا تحدث نجم مانشستر يونايتد مع "بي بي سي" داعيا إلى العودة بكرة القدم إلى جوهرها الأصيل. وقارن ماتا (30 عاما) بين موقفه من كرة القدم حينما كان كان طفلا وما عليه كثير من الأطفال الآن وقال: "عندما كنت طفلا كنا نفكر فقط ما جرى على أرض الملعب، أما اليوم فجوهر الكرة يتراجع وروحها تتراجع باستمرار إلى خلفية (المشهد)".

واعترف خوان ماتا أن "العالم يتغير ويجب على المرء أن يتأقلم، لكن من وجهة نظري هنا يوجد خطر إلى حد ما". ويوضح النجم الإسباني أنه من خلال تأثير شبكات التواصل الاجتماعي "صار كثير من الأطفال اليوم مهتمين بامتلاك قميص (لاعب أو ناد معين) أكثر من اهتمامهم بالكرة نفسها". وتابع لـبي بي سي: "اليوم يركز كثير من الأطفال على القمصان وأحذية الكرة وهذا مفهوم أيضا بالنظر إلى الطريقة التي تعرض بها الأشياء، لكن إذا واصلنا السير في هذا الطريق لسنوات فاعتقد أن الكرة ستفقد جوهرها، وهذه مسألة ليست جيدة لأحد".

وتتلخص وجهة نظر نجم مان يونايتد في أنه: "إذا فقدت الكرة جوهرها فإن القمصان والأحذية ومن ثم كل شيء سيصبح بلا أهمية". وقال "ينبغي علينا جميعا أن نحاول الحديث عن كرة القدم نفسها وليس عن الأشياء التي تأتي من الخارج، أشياء مثل هذه التغريدة أو تلك التدوينة. كلَّا، دعونا نتحدث عن الأشياء، التي تحدث في المباراة والتي تجلب رؤيتها المتعة: استلام الكرة، أو تمريرة أو مرواغة"، حسبما نقل موقع "كيكر".

صلاح شرارة